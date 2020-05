Ο αγουροξυπνημένος Σάκης Ρουβάς μας αποκαλύπτει τι τρώει για πρωινό

View this post on Instagram

Τώρα που μπορούμε και πάλι να κυκλοφορούμε ελεύθερα, είναι σημαντικό να τρεφόμαστε σωστά για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα, από ένα καλό πρωινό! Μπείτε στην εφαρμογή #omadaprosforas για να ανακαλύψετε συμβουλές διατροφής! @instaopap #opap