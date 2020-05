Θλίψη για την θρυλική επιμελήτρια μουσικής Else Blangsted – Είχε δουλέψει με Σπίλμπεργκ, Πόλακ, Ρέντφορντ

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η δυσάρεστη είδηση ότι η Else Blangsted, μία διακεκριμένη καλλιτέχνιδα ως επιμελήτρια μουσικής σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, έφυγε από τη ζωή στα 99 της χρόνια και λίγο πριν κλείσει τα 100 (ήταν γεννημένη στις 22 Μαΐου του 1920 κι όπως διαβάσαμε στην ανάρτηση του deadline.com, ήταν μία γυναίκα που διασώθηκε από το Ολοκαύτωμα στη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου).

Η καριέρα της ως film music editor ξεπέρασε χρονικά τα 35 χρόνια και δούλεψε με σημαντικά ονόματα σκηνοθετών, παραγωγών και μουσικοσυνθετών. Το deadline αναφέρει ενδεικτικά τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Robert Redford, τον Steven Spielberg, τους μουσικούς Quincy Jones και Dave Grusin, τον σκηνοθέτη Sydney Pollack με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην πολύ επιτυχημένη «Τούτσι» με τον Ντάστιν Χόφμαν το 1982, κ.α.

Όπως έγινε γνωστό η Else Blangsted έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή 1η Μαΐου 2020 από φυσικά αίτια στο σπίτι της στο Los Angeles.

Όπως προείπαμε η Blangsted πέθανε μόλις 3 εβδομάδες πριν τα 100α γενέθλια της και η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από την εξαδέλφη της, την τιμημένη με Όσκαρ παραγωγό και filmmaker Deborah Oppenheimer.

Είχε εργαστεί και στον χώρο της τηλεόρασης ωστόσο ήταν στον κινηματογράφο που άφησε ανεξίτηλη την καλλιτεχνική της σφραγίδα. Συνεργάστηκε σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ ταινιών από το «Picnic» του 1955 με τον Γουίλιαμ Χόλντεν έως το «The Bonfire of the Vanities – Η Απατηλή Λάμψη της ματαιοδοξίας» του Μπράιαν Ντε Πάλμα το 1990. Μεταξύ των ταινιών που η Else Blangsted συνεργάστηκε ως music editor ήταν τα φιλμ «On Golden Pond – Στη Χρυσή Λίμνη» του Μαρκ Ράιντελ, «The Great Santini», «Ordinary People – Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1980, «The Color Purple – Το Πορφυρό Χρώμα» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1985, «The Goonies», «In Cold Blood», «Cactus Flower – Το Άνθος του κάκτου» του Τζιν Σακς με την Γκόλντι Χον, «The Fabulous Baker Boys», «Tootsie», «A Dry White Season» σε σκηνοθεσία της μαύρης δημιουργού Euzhan Palcy με τον Μάρλον Μπράντο, «The Milagro Beanfield War» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1988, «Children of a Lesser God – Παιδιά ενός κατώτερου Θεού» με την Μάρλι Μάτλιν το 1986, «A Soldier’s Story», «Under the Volcano», «Absence of Malice» του Σίντνει Πόλακ τo 1981 όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο Πολ Νιούμαν, «The Electric Horseman» επίσης του Πόλακ με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1979, «And Justice for All» - Δικαιοσύνη για όλους» του 1979 σε σκηνοθεσία Νόρμαν Τζούισον με τον Αλ Πατσίνο, «Meatballs», κ.α.

Ήταν μία υπέροχη καλλιτέχνιδα ανέφερε ο συνθέτης και καλός της φίλος Randy Newman.

Η Blangsted είχε δουλέψει και με τους Jack Nicholson, Richard Pryor, Carl Reiner, Stanley Kramer, John Huston, Richard Benjamin, Richard Donner, Martin Ritt, Dudley Moore, Phil Alden Robinson, Michel Legrand, Henry Mancini, Brian DePalma, Joseph Sargent, Tony Bill, Leonard Nimoy, Randa Haines, Nicholas Meyer, Ulu Grosbard, Tony Richardson kai ton Ivan Reitman.

“Είναι μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Else Blangsted, μία τραγική στιγμή στη ζωή μου”, ανέφερε ο σημαντικός συνθέτης Dave Grusin, o οποίος είχε συνεργαστεί συχνά μαζί με την εκλιπούσα ενώ το 1989 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης μουσικής για το υπέροχο σάουντρακ του «Μιλάγκρο, η γη της σύγκρουσης» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ (η ταινία είχε παιχθεί και στην Πάτρα) όπου είχε συνεργαστεί και η Blangsted.

Ήταν παντρεμένη με τον Folmar Blangsted, μοντέρ σε κινηματογραφικές ταινίες. Ήταν 64 ετών όταν συνάντησε την 48χρονη κόρη της που της είχαν πει πως είχε πεθάνει στη γέννα. Είχε 2 κόρες και ευτύχησε να δει και 2 εγγόνια καθώς 2 δισέγγονα. Η Else Blangsted είχε μεγαλώσει σε μία Εβραική οικογένεια στη Ναζιστική Γερμανία, έμεινε έγκυος σε πολύ νεαρή ηλικία το 1936, λέγεται πως είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει, και γέννησε ένα κορίτσι που πίστευε πως δεν έζησε ενώ το 1937 λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έφυγε για την Αμερική και το Hollywood.

Αξίζει να αναφέρουμε όπως θυμίζει το deadline.com πως σε ηλικία 88 ετών, η Blangsted έγινε η πρώτη music editor που τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement Award για το σύνολο της καριέρας της και της προσφοράς της από τον κλάδο των Motion Picture Sound Editors, με παρουσιαστή μάλιστα του βραβείου, τον αγαπητό Αμερικανό σούπερ σταρ του κινηματογράφου Robert Redford, ο οποίος στον λόγο του για την επιφανή δημιουργό είχε πει πως “έχει το μυαλό του καλλιτέχνη αλλά και την ψυχή μίας αγίας”. Η Blangsted που είχε παραστεί στην τελετή είχε πει αποδεχόμενη το βραβείο, “όπως ο καθένας έκανα απλώς τη δουλειά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απλά αυτό διήρκησε αρκετά χρόνια”.

Το 2011, η Blangsted μιλώντας στον συγγραφέα και στιχουργό Paul Zollo είχε εκμυστηρευθεί πως η δουλειά αυτή άλλαξε σημαντικά μέσα στα χρόνια και πως σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα. “Εμείς τα κάναμε όλα με το χέρι σχεδόν. Πλέον όλα έχουν γίνει ψηφιακά. Στις μέρες μου, ο music editor ήταν κατά κάποιο τρόπο ο ενορχηστρωτής, αυτός που επικοινωνούσε ανάμεσα στον συνθέτη του σάουντρακ της ταινίας και τον σκηνοθέτη”.

Τέλος όπως γνωστοποίησε η οικογένεια της Blangsted, επιθυμία της εκλιπούσης ήταν στην κηδεία της να ακουστούν το “God Bless the Child” της Billie Holiday και το κομμάτι του Randy Newman “You Can Leave Your Hat On”.

Η βασική φωτ. είναι από την ανάρτηση του deadline.com και έχει credit, Johanna Shapiro, Shutterstock.