Συνέλαβαν τον Νεκτάριο Νικολόπουλο στο Κολωνάκι- 25 άτομα στο μαγαζί του

Συνελήφθη λίγο μετά τις εννιά το βράδυ ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Νικολόπουλος, πρόεδρος της BA.RE.CA μαζί με τον συνεργάτη του Δημήτρη Μπατή, στην πλατεία της Δεξαμενής στο Κολωνάκι.



Ομάδα αστυνομικών υπό την εποπτεία υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ-οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ταξίαρχο-του προσάπτουν ότι έξω από την «Δεξαμενή», το αναψυκτήριο που διαχειρίζεται, υπήρχαν τουλάχιστον 25 άτομα τα οποία σέρβιρε ως take away, σουβλάκια και τηγανιτές πατάτες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι αστυνομικοί διατείνονται ότι σέρβιρε εκτός από αναψυκτικά και μπύρες, δηλαδή αλκοόλ.

Πατάνε μάλιστα στο γεγονός ότι υπήρχαν τρία μαξιλάρια σε ένα πεζούλι απέναντι από το αναψυκτήριο, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιτρέπεται.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτουν και κάνει λόγο για περίεργη σύλληψη, η οποία έλαβε χώρα μετά το χθεσινό ραντεβού των επιχειρηματιών εστίασης, καφέ και μπαρ, έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους στην χώρα.



«Έξι η ώρα τελειώσαμε την συνάντηση της BA.RE.CA και τρεις ώρες μετά συλλαμβάνεται ο πρόεδρος της με κατηγορίες που πραγματικά δεν ευσταθούν. Εφτά με δέκα άτομα είναι ζήτημα αν υπήρχαν εκείνη την στιγμή έξω από το μαγαζί», δήλωσε στο Protothema.gr.



Ο ίδιος πιστεύει ότι θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλους ενώ πιστεύει ότι καλό θα είναι να αποσαφηνιστεί το take away για όλα τα μαγαζιά και όχι να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.



Η σύλληψη του έγινε από έξι τουλάχιστον αστυνομικούς που κατάφτασαν με δύο περιπολικά στην πιο ήσυχη πλατεία του Κολωνακίου, ανάμεσα τους και δύο από την Γενική Ασφάλεια.



Αντίθετα την Δευτέρα το βράδυ, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης που τα μαγαζιά σέρβιραν take away ποτά σε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι κατέκλυσαν τον χώρο της, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από τις αρχές.

Τα ίδια έγιναν και στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι, όπου δεκάδες άνθρωποι την κατέκλυσαν με ποτά στο χέρι τα οποία απόλαυσαν χωρίς την παραμικρή παρουσία των αρχών.



Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος οδηγήθηκε στο ΑΤ Συντάγματος και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες επρόκειτο να οδηγηθεί το πρωί στο Αυτόφωρο για να απολογηθεί.