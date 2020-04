Δωρεάν στο YouTube σπουδαία μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Βέμπερ

Οι θαυμαστές των μιούζικαλ που παραμένουν σε κατ'οίκον περιορισμό λόγω της παγκόσμιας πανδημίας κορωνοϊού, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν στο YouTube τα πιο δημοφιλή έργα του Άντριου Λόιντ Βέμπερ.

Η σειρά που έχει τίτλο "The Shows Must Go On!" θα κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή με την κινηματογραφική εκδοχή του θεατρικού έργου του Τιμ Ράις 'Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat', με πρωταγωνιστές τους Ντόνι Όσμοντ και Τζόαν Κόλινς. Το έργο του 2000 θα είναι διαθέσιμο για 48 ώρες από τις 18.00 GMT.

To επόμενο μούζικαλ θα μεταδοθεί στις 10 Απριλίου. Πρόκειται για ηχογράφηση του 2012 τού μιούζικαλ που έντυσε το κλασικό έργο του Τιμ Ράις Jesus Christ Superstar.

Παρότι τα μουσικά έργα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν, οι θεατές τους θα προτρέπονται να κάνουν δωρεές σε διάφορες οργανώσεις που θα αναφέρονται σε κάθε βίντεο.