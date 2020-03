TEDxPatras: Ποιες ομιλίες μας προτείνει να παρακολουθήσουμε τώρα που "μένουμε σπίτι"

Μένουμε σπίτι για να συμβάλλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας και να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Πώς να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας στο σπίτι; Η ομάδα του TEDxPatras προτείνει τις παρακάτω λίστες ομιλιών για την κατανόηση των ιών και την επαφή με μεγάλες ιστορίες και ιδέες!

Ο αγώνας κατά των ιών: τι γνωρίζουμε (και τι όχι) για τους ιούς, τις πανδημίες και τα εμβόλια που τα καταπολεμούν.

David Heymann | What we do (and don’t) know about the coronavirus

Τι συμβαίνει εάν προσβληθείτε από τον κοροναϊό; Ποιος κινδυνεύει περισσότερο; Πώς μπορείτε να προστατευθείτε; Ο ειδικός της δημόσιας υγείας, David Heymann, ο οποίος ηγήθηκε για την παγκόσμια αντιμετώπιση στο ξέσπασμα του SARS το 2003, μοιράζεται τα τελευταία ευρήματα σχετικά με το COVID-19 και τι μπορεί να επικρατήσει στο μέλλον.

Παρακολουθήστε την ομιλία εδώ: https://youtu.be/f8c3TzQtD4k

Seth Berkley | The troubling reason why vaccines are made too late … if they’re made at all

Φαίνεται πως περιμένουμε μια καταστροφική επιδημία της νόσου προτού να πάρουμε σοβαρά το να κάνουμε ένα εμβόλιο γι‘αυτό. Ο Seth Berkley καθορίζει την πραγματικότητα στην αγορά και τους μη ισορροπημένους κινδύνους πίσω από το γιατί δεν κάνουμε εμβόλια για τις μεγαλύτερες ασθένειες του κόσμου.

Παρακολουθήστε την ομιλία εδώ: https://youtu.be/a7whovUoYu4

Laurie Garrett | Lessons from the 1918 flu

Το 2007, καθώς ο κόσμος ανησυχούσε για πιθανή επιδημία γρίπης των πτηνών, η Laurie Garrett, συγγραφέας του «The Coming Plague», έδωσε αυτή την ισχυρή ομιλία σε ένα μικρό κοινό Πανεπιστημίου. Οι αντιλήψεις της από τις πανδημίες του παρελθόντος είναι ξαφνικά πιο επίκαιρες από ποτέ.

Παρακολουθήστε την ομιλία εδώ: https://youtu.be/2lJvr5UL2pQ

Bill Gates | The next outbreak? We’re not ready

Το 2014, ο κόσμος απέφυγε μια παγκόσμια έξαρση του Έμπολα, χάρη σε χιλιάδες ανιδιοτελείς υγειονομικούς λειτουργούς – και, ειλικρινά, κάποια πολύ καλή τύχη. Εκ των υστέρων, γνωρίζουμε τι έπρεπε να είχαμε κάνει καλύτερα. Έτσι, τώρα είναι η εποχή, ο Bill Gates προτείνει, να εφαρμόσουμε όλες τις καλές ιδέες μας, από το σχεδιασμό σεναρίων για την έρευνα εμβολίων στην εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Παρακολουθήστε την ομιλία εδώ: https://youtu.be/6Af6b_wyiwI

Η ομάδα του TEDxPatras συγκεντρώνει αγαπημένες ομιλίες και σας συστήνει την παρακάτω playlist, ικανή να προσφέρει έμπνευση σε μικρούς και μεγάλους θεατές.

Παρακολουθήστε την playlist εδώ. http://bit.ly/2TSRRAN