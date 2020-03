Ανακοινώθηκαν χωρίς τελετή λόγω κορωνοϊού τα 40α Χρυσά Βατόμουρα - Έσκισε το μιούζικαλ "Cats"

Eίναι τα βραβεία που συνήθως οι σταρ αποφεύγουν να εμφανιστούν εκτός αν έχουν χιούμορ και δείξουν ανώτεροι όπως είχε κάνει παλιότερα η Χάλε Μπέρι. Ο λόγος για τα Χρυσά Βατόμουρα - Golden Raspberry Awards, η τελετή απονομής των οποίων τελικά ακυρώθηκε λόγω των μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19, ωστόσο η ανακοίνωση έγινε, περίπου ένα μήνα και κάτι μετά την φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ που είναι ακριβώς στον αντίποδα και αφορούν στους επιφανέστερους και καλύτερους (ταινίες και ερμηνείες) της χρονιάς.

Με τον τίτλο «40th Razzie Awards: The Lock-Down Edition» τα φετινά Χρυσά Βατόμουρα, που δεν ευτύχησαν να έχουν τελετή, αλλά εν μέσω καραντίνας, όπως δείχνει και το σχετικό βίντεο που ανήρτησε το flix.gr, είναι ότι πιο κοντινό σε glamorous μπορείτε να δείτε και να ζήσετε αυτές τις δύσκολες μέρες...

Το μιούζικαλ «Cats» που διακωμωδήθηκε μέχρι και στην απονομή των Όσκαρ από τους ίδιους τους ηθοποιούς που έπαιζαν σε αυτό (Τζέιμς Κόρντεν και Ρέμπελ Γουίλσον) σάρωσε με 6 βραβεία – Χρυσά Βατόμουρα και αυτά ήταν της χειρότερης ταινίας της χρονιάς 2019, του χειρότερου β’ γυναικείου και β’ ανδρικού (Rebel Wilson και James Corden), του χειρότερου σκηνοθέτη για τον Tom Hooper που είχε πάρει Όσκαρ το 2011 για τον «Λόγο του βασιλιά», του χειρότερου σεναρίου και του χειρότερου screen combo – ζευγάρι για το "Any Two Half-Feline/Half-Human Hairballs."

Στην συγκεκριμένη ταινία που είχαμε δει για λίγο και στην Πάτρα στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, στα Odeon Veso Mare, έπαιζαν και η Dame Judi Dench, η ποπ σταρ Taylor Swift και ο μαύρος Εγγλέζος ηθοποιός Idris Elba, ο οποίος όπως έγινε γνωστό διαγνώστηκε και με κορωνοϊό.

Ακολουθεί η λίστα των νικητών ή όπως εύστοχα σχολιάζει το cnn.com, μάλλον πρόκειται για τους losers της χρονιάς!

Χειρότερη ταινία:

"Cats"

Χειρότερος Ηθοποιός:

John Travolta - "The Fanatic" and "Trading Paint"

Χειρότερη Ηθοποιός:

Hilary Duff - "The Haunting of Sharon Tate"

Χειρότερος Β’ Γυναικείος Ρόλος:

Rebel Wilson - "Cats"

Χειρότερος Β’ Ανδρικός:

James Corden - "Cats"

Χειρότερο Ζευγάρι:

Any Two Half-Feline/Half-Human Hairballs - "Cats"

Χειρότερο Σενάριο:

"Cats" - Lee Hall και Tom Hooper

Χειρότερος Σκηνοθέτης:

Tom Hooper - "Cats"

Χειρότερο ριμέικ – rip off ή σίκουελ: "Rambo: Last Blood"

Χρυσό Βατόμουρο Χειρότερης Απερίσκεπτης Αδιαφορίας για την Ανθρώπινη Ζωή ή τη Δημόσια Ιδιοκτησία

"Rambo: Last Blood"

Χρυσό Βατόμουρο Μεταμέλειας – Razzie Redeemer Award

Eddie Murphy - "Dolemite Is My Name".

Στο συγκεκριμένο βραβείο που έχει θετικό αντίχτυπο, ο Έντι Μέρφι κατάφερε να επικρατήσει τόσο του Ανταμ Σάντλερ για το «Uncut Gems», όπου όπως λέγεται ήταν εξαιρετικός όσο και της Τζένιφερ Λόπεζ για το «Hustlers».

Tα Χρυσά Βατόμουρα που φέτος έκλεισαν αισίως 40 χρόνια από τότε που άρχισαν να απονέμονται προξενώντας πονοκέφαλο στους σταρ, ψηφίζονται και αποφασίζονται από τα μέλη των Razzie (περίπου 1,107 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και κάποιες ξένες χώρες) online.