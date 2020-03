Mc Queen, Lagerfeld και όχι μόνο: Δείτε καταπληκτικά φιλμ για τον κόσμο της μόδας

The First Monday in May

H ιστορία του μεγαλύτερου και θεαματικότερου fashion party της υφηλίου: του Met Ball. Πώς ξεκίνησε και εξελίχθηκε, όπως περιγράφουν πρωτεργάτες και υποστηρικτές του αλλά και καταπληκτικά στιγμιότυπα. Αναζητήστε το στο Amazon Prime