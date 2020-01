Το φιλμ «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ θριάμβευσε στα βραβεία Γκόγια

Δεν ήταν ακριβώς έκπληξη αφού το «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ έχει διαγράψει ήδη μια θριαμβευτική πορεία τόσο στις αίθουσες όσο και στις βραβεύσεις και κάπως έτσι συνέχισε και στην φετινή απονομή των βραβείων Γκόγια (των Ισπανικών Όσκαρ), κερδίζοντας το Γκόγια καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου, αλλά και τα βραβεία Γκόγια πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Αντόνιο Μπαντέρας, δεύτερου γυναικείου για τη Τζουλιέτα Σεράνο, μοντάζ και μουσικής.

Η ταινία που είχε ξεκινήσει την θαυμάσια πορεία της από τις Κάννες, είναι υποψήφια και για 2 Όσκαρ, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και α’ ανδρικού ρόλου για τον 59χρονο Μπαντέρας, στην καλύτερη ίσως ερμηνεία της καριέρας του.

Το «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ κέρδισε 5 τεχνικά βραβεία, αλλά κι αυτό του δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Έντουαρντ Φερνάντεζ. Το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Μπελέν Κουέστα για το «La Trinchera Infinita» ενώ η Μπελέν Φούνες κέρδισε αυτό του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη για την «Κόρη του Κλέφτη» που είδαμε πρόσφατα στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. H Πενέλοπε Κρουζ ήταν εντυπωσιακή στην τελετή των βραβείων ενώ ο Antonio Banderas που παραμένει γόης παρότι ηλικιακά είναι ένα σκαλί πριν τα 60, συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Nicole Kempel.

Αναλυτικά οι νικητές των 2020 Goya:

Τιμητικό GOYA: PEPA FLORES

Καλύτερη Ταινία: PAIN AND GLORY

Καλύτερος Σκηνοθέτης: PEDRO ALMODÓVAR για το Pain and Glory

Καλύτερος Ηθοποιός: ANTONIO BANDERAS για το Pain and Glory

Καλύτερη Ηθοποιός: BELÉN CUESTA by The Endless Trench

Καλύτερο Διασκευασμένο σενάριο: BENITO ZAMBRANO, DANIEL REMÓN AND PABLO REMÓN για το Out In The Open

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: PEDRO ALMODÓVAR για το Pain and Glory

Καλύτερος Β’ Ανδρικός: EDUARD FERNÁNDEZ για το While At War

Καλύτερος Β’ Γυναικείος ρόλος: JULIETA SERRANO για το Pain and Glory

Καλύτερος Νέος Ηθοποιός: ENRIC AUQUER για το Eye For An Eye

Καλύτερη Νέα Ηθοποιός: BENEDICTA SÁNCHEZ για το Fire Will Come

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης: BELÉN FUNES by A Thief’s Daughter

Καλύτερο ευρωπαικό φιλμ: Les miserables, by LADJ LY. (France)

Καλύτερο φιλμ ανιμέισον: BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES, SALVADOR SIMÓ

Καλύτερο PRODUCTION DESIGN: CARLA PÉREZ DE ALBENIZ για το While At War

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Ara Malikian: A Life Among Strings, NATA MORENO

Καλύτερα Ειδικά εφέ: MARIO CAMPOY AND IÑAKI MADARIAGA για το The Platform

Ήχος: IÑAKI DÍEZ, ALAZNE AMEZTOI, XANTI SÁLVADOR and NACHO ROYO VILLANOVA για το The Endless Trench

Κοστούμια: SONIA GRANDE για το While At War

Καλύτερο IBEROAMERICAN FILM: HEROIC LOSERS, SEBASTIÁN BORENSZTEIN (ARGENTINA / SPAIN)

Καλύτερο Τραγούδι: JAVIER RUÍBAL για το La intemperie

Καλύτερη Μουσική: ALBERTO IGLESIAS by Pain and Glory

Καλύτερο MAKEUP & HAIR: ANA LÓPEZ-PUIGCERVER, BELÉN LÓPEZ-PUIGCERVER AND NACHO DÍAZ για το While At War

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: JUAN PERDRO DE GASPAR για το While At War

Φωτογραφία: MAURO HARCE για το What Burns

Μοντάζ: TERESA FONT για το Pain And Glory

Καλύτερο LIVE-ACTION SHORT FILM: SUC DE SÍNDRIA, IRENE MORAY

Καλύτερο DOCUMENTARY SHORT FILM: OUR LIFE AS REFUGEE CHILDREN IN EUROPE, SILVA VENEGAS VENEGAS

Καλύτερο ανιμέισον μικρού μήκους: MADRID 2120, JOSÉ LUIS QUIRÓS AND PACO SÁEZ.

