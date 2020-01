Στην Κηφισιά μεταβαίνει την Κυριακή 26/1 η Παιδική χορωδία της Πολυφωνικής

Αναχωρεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 για την Κηφισιά, η Παιδική Χορωδία της «Πολυφωνικής» προκειμένου να μετάσχει στην 4η Συνάντηση Παιδικών και Νεανικών Χορωδιών, που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Απόλλων Μουσηγέτης», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Δήμαρχος Βασίλης Γκατσόπουλος» του Δήμου Κηφισιάς στην οδό Μυρσίνης και Διονύσου, στις 11 το πρωί και στην οποία θα μετάσχουν προσκεκλημένες 5 χορωδίες.

Η συνάντηση θα γίνει υπό την αιγίδα του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας», του Δήμου Κηφισιάς.

Η Παιδική Χορωδία της Πολυφωνικής, που προσκαλείται για 4η φορά στη συγκεκριμένη συνάντηση, θα ερμηνεύσει τα έργα: ‘’IN MEMORIAM’’, CHRISTOPHE BARRATIER- BRUNO COULAIS (Από την ταινία: ‘’Τα παιδιά της Χορωδίας’’), ‘’BO YAVO HABOKER’’, Στίχοι: Bruria Schweitzer, JOSEF HADAR, ‘’ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ- ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ’’, Στίχοι: Νίκος Γκάτσος, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ, Επεξεργασία: ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ, ‘’EV’ RYBODY WANTS TO BE A CAT’’, (Από το ‘’Τhe Aristocats’’ του Walt Disney), Στίχοι: Floyd Huddleston, AL RINKER, ‘’TRITSCH- TRATSCH- POLKA’’, Op. 214, JOHANN STRAUSS II.

*Τη χορωδία θα διευθύνει η Αρετούσα Νικολοπούλου ενώ πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά (καθηγήτριες του Ωδείου της «Πολυφωνικής»). Αρχηγός της αποστολής θα είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μαέστρος Σταύρος Σολωμός, ενώ θα συνοδεύσουν η Διοικητική Διευθύντρια του Ωδείου, πιανίστα Έφη Καββαδία- Ζέρβα και η Έφορος του τμήματος, Σοφία Αλεξοπούλου.