Έρχεται τον Μάιο στις Ελληνικές αίθουσες η "Γυναίκα στο Παράθυρο" με την Έιμι Άνταμς

Η ζωή σου μπορεί να ανατραπεί μέσα σε μία μόνο στιγμή. Αυτό μας λέει το δελτίο Τύπου της Odeon για το φιλμ «Η Γυναίκα στο Παράθυρο -The Woman in the Window» που το περιμένουμε στις Ελληνικές αίθουσες τον ερχόμενο Μάιο (θα το δούμε και στην Πάτρα). Στις ΗΠΑ η πρεμιέρα του συγκεκριμένου φιλμ έχει οριστεί για τις 15/5/2020. Η υποψήφια για 6 Όσκαρ ηθοποιός Έιμι Άνταμς πρωταγωνιστεί σε αυτό το θρίλερ μυστηρίου του 47χρονου σκηνοθέτη Τζο Ράιτ της «Εξιλέωσης» και της «Πιο Σκοτεινής Ώρας» με τον Γκάρι Όλντμαν.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Στην ταινία «Η Γυναίκα στο Παράθυρο», μία αγοραφοβική παιδοψυχολόγος πιάνει φιλία με μια γειτόνισσα απέναντι από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Όμως, το μόνο που καταφέρνει είναι να ανατραπεί η ζωή της όταν η γυναίκα εξαφανίζεται και έτσι υποψιάζεται πως κάτι κακό συμβαίνει. Ένα μοναδικό καστ φέρνει το σενάριο του Τρέισι Λετς, που βασίζεται στο επιτυχημένο μυθιστόρημα, στη μεγάλη οθόνη όπου σοκαριστικά μυστικά αποκαλύπτονται και κανείς – και τίποτα – δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η ταινία «Η Γυναίκα στο Παράθυρο» είναι μια παραγωγή των Σκοτ Ρούντιν, Ιλάι Μπους και Άντονι Καταγάς. Παίζουν ακόμα οι Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Tracy Letts και η Julianne Moore.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ