Οι ταινίες που θα δούμε στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στην Πάτρα

Η Πάτρα με την «υπογραφή» του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, γίνεται φέτος η πόλη σταθμός και συνδιοργανωτής του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Από την Κυριακή 19 έως & την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, η καρδιά του φεστιβάλ θα χτυπά στο αμφιθέατρο της Αγοράς Αργύρη όπου στο πλαίσιο της πρωινής εκπαιδευτικής ζώνης (9.00 – 13.00) θα πραγματοποιηθεί η προβολή 16 ντοκιμαντέρ, τα οποία θα παρακολουθήσουν μαθητές σχολείων της περιοχής.

Στην απογευματινή ζώνη (17.00 - 22.00) θα προβληθούν συνολικά 24 ντοκιμαντέρ για το ευρύ κοινό. Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.

Το πλήρες πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής:

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

17:00 Are you going to school today? Θα πας στο σχολείο σήμερα;

Σκηνοθέτης: Anupama Srinivasan

Σενάριο: Anupama Srinivasan

Παραγωγή: PSBT

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής: Ινδία 2019

Σύνοψη: Η 10χρονη Anjali ζει σε ένα χωριό στη Rajasthan της Δυτικής Ινδίας, της αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο και έχει όνειρο να δουλέψει σε έναν ξενώνα σε μια μακρινή πόλη την ερχόμενη χρονιά. Για ένα παιδί από χωριό τι σημαίνει το να πηγαίνει στο σχολείο; Ακόμη περισσότερο τι σημαίνει για ένα παιδί να μην πηγαίνει και ειδικά αν είναι κορίτσι; Η ταινία μας μεταφέρει στα επαρχιακά κρατικά σχολεία ανάμεσα στις φυλές της περιοχής του Dungarpur στο νότιο Rajasthan. Βλέπουμε παιδιά που έρχονται από δύσκολα μέρη και με πολύ λίγα εφόδια, ορφανά από πατέρα, που πρέπει να μεγαλώσουν τα μικρότερα αδέρφια τους. Ακόμη και αν η ταινία ασχολείται με την προσπάθεια των δασκάλων, κυρίως αναλύει την σχέση των παιδιών με το σχολείο. Έτσι φαίνεται ότι μια ερώτηση είναι κάθε μέρα το ίδιο επίκαιρη: Θα πας στο σχολείο σήμερα;

18.00 Make the economy scream

Σκηνοθέτης/ Σενάριο/ Παραγωγή: Άρης Χατζηστεφάνου

Διάρκεια: 80’

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Ετος παραγωγής: 2019

Σύνοψη Ένας Έλληνας δημοσιογράφος ταξιδεύει στη Βενεζουέλα προσπαθώντας να καταλάβει γιατί οι πολιτικοί της χώρας του ασχολούνται με το αν υπάρχει χαρτί υγείας στο Καράκας. Με συνεχείς διαδρομές από τις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας μέχρι τα σύνορα της Κολομβίας και πίσω στην Ευρώπη, ανακαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που περιγράφουν τα ελληνικά και τα διεθνή ΜΜΕ.

19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:00 Riders of destiny – Οι αναβάτες του πεπρωμένου

Σκηνοθέτης: Michael Niermann

Διάρκεια: 88

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία

Χρονιά παραγωγής: 2019

Σύνοψη:

Σε ένα απομονωμένο νησί της Ινδονησίας, δύο παιδιά ηλικίας πέντε και επτά ετών προπονούνται εξαντλητικά κάθε μέρα, υπό αντίξοες συνθήκες, με στόχο να θριαμβεύσουν στους εθνικούς αγώνες ιπποδρομίας. Χωρίς προστατευτικό ρουχισμό, δίχως σέλα και τα κατάλληλα παπούτσια, οι δύο ανήλικοι αναβάτες τρέχουν με ταχύτητες που αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, ρισκάροντας τη σωματική τους ακεραιότητα, αν όχι και τη ζωή τους. Μια ξέφρενη κούρσα προς μια προδιαγεγραμμένη μοίρα και την οριστική απώλεια της αθωότητας.

21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

17:00 Happy princes / Ευτυχισμένοι πρίγκηπες

Σκηνοθέτης: Πάνος Δεληγιάννης

Σενάριο: Νατάσα Σέγκου, Πάνος Δεληγιάννης, Σωτήρης Καραμεσίνης

Παραγωγή: Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Διάρκεια: 82

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία

Έτος παραγωγής: 2018

Σύνοψη: Από την καρδιά μιας φαβέλας του Ρίο έως το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, το θέατρο ανοίγει τα φτερά μιας ομάδας παιδιών για μια ελεύθερη πτήση πάνω από τους φόβους, τα όνειρά τους και τις ακραίες αντιφάσεις της πόλης τους, όπου όπλα και κρουστά χτυπάνε στον ίδιο ξέφρενο ρυθμό.

18.30 Sleeping in ruins

Σκηνοθέτης: Horen Ghareeb, Hardi Qadir Ibrahim

Σενάριο: Hardi Qadir Ibrahim, Horen Ghareeb

Παραγωγή: Horen Ghareeb

Διάρκεια: 68´

Χώρα Παραγωγής: Ιράκ

Ετος Παραγωγής: 2019

Σύνοψη: Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με τον δεκατετράχρονο Αμπντούλ και το άλογό του Ζούζου να περιφέρονται στην πόλη, ενώ εμείς ανακαλύπτουμε την Μοσούλη μαζί τους. Ερείπια, πλήθος κόσμου, θλιμμένα πρόσωπα, ανάπηροι και εγκαταλελειμμένα άλογα. Ένα άλογο, του οποίου τα κόκαλα φαίνονται, βρίσκεται παρατημένο κοντά σε ένα τζαμί γεμάτο οπές από σφαίρες.

Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί την ζωή απλών ανθρώπων από την Μοσούλη που βρίσκονταν εκεί όταν ο ISIS κατέλαβε την πόλη. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν μέρος της ζωή τους, καθώς και αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ παρέμειναν εκεί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της απελευθέρωσης, χάνοντας και άλλα αγαπημένα πρόσωπα. Ο πόλεμος τους είχε αγγίξει με τα κτηνώδη χέρια του. Η Μοσούλη απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 2017, οι κάτοικοί της, όμως, συνεχίζουν να περνούν τις ημέρες τους δίπλα στους νεκρούς και τις νύχτες τους στα ερείπια. Λες και η μεταπολεμική περίοδος είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στο βιβλίο της δυστυχίας τους.

19.30 Starting with Fragments / Ξεκινώντας με κομμάτια

Σκηνοθέτης: Omar Shalash, Robert Dobe

Σενάριο: Robert Dobe

Παραγωγή: Uwe Nadler, DoritJeßner

Διάρκεια: 80’

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία (2019)

Σύνοψη:

Όταν ο Tamer Alawam σκοτώθηκε από χειροβομβίδα το 2012, άφησε πάνω από 300 ώρες πλάνα από την Συριακή επανάσταση- εικόνες που είχαν ως στόχο να δείξουν τη Συρία εκ των έσω. Συναισθηματικά φορτισμένοι από την πλημμύρα αυτών των εικόνων και οδηγούμενοι από συναισθήματα θλίψης, ευθύνης και αδυναμίας, δύο νέοι παραγωγοί και φίλοι του Tamer στην μακρινή Γερμανία ξεκινούν την δική τους αναζήτηση για απαντήσεις. Ενώ ένας από αυτούς συναντά τους συντρόφους του Τamer για να μάθει περισσότερα για τα κίνητρα του φίλου του, ο άλλος αρχίζει να συλλέγει αντιδράσεις στη γερμανική κοινωνία προς τον πόλεμο στη Συρία. Ένα ντοκιμαντέρ για την ανθρωπότητα, την ευθύνη και τη δυσκολία εύρεσης του σωστού τρόπου δράσης.

21:00 Zero Impunity / Μηδενική ανοχή

Σκηνοθεσία: Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies

Παραγωγός/Παραγωγοί:Marion Guth, Stéphan Roelants, François Le Gall, Louise Cosserat

Χώρα Παραγωγής: Λουξεμβούργο, Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2018

Διάρκεια: 93´

Σύνοψη: Ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό πρότζεκτ, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας που έχει στόχο να θέσει τέλος στην ατιμωρησία των ενόχων διάπραξης σεξουαλικών εγκλημάτων εν καιρώ πολέμου. Ένα κολάζ από έξι δημοσιογραφικές έρευνες που διεισδύουν σε εμπόλεμες ζώνες, αίθουσες δικαστηρίων και κελιά φυλακών, ξεσκεπάζοντας τους σκοτεινούς μηχανισμούς αποσιώπησης της βίας και φίμωσης των ανυπεράσπιστων θυμάτων. Ένα ντοκιμαντέρ που σπάει την ανατριχιαστική ομερτά της συνενοχής, παρακινώντας σε ανάληψη δράσης.

Τρίτη 21 Ιανουαρίου

17:00 Maid in Hell / Υπηρέτρια στην Κόλαση

Σκηνοθέτης: Søren Klovborg

Παραγωγή: Mette Heide

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής:Country: Denmark 2018

Σύνοψη: Οι οικιακές βοηθοί που έρχονται στη Μέση Ανατολή συνήθως καταλήγουν φυλακισμένες στα σπίτια που δουλεύουν για χρόνια χωρίς τα διαβατήριά τους και χωρίς ελπίδα διαφυγής. Η ταινία έχει μια μοναδική πρόσβαση τόσο στους εκπροσώπους όσο και τις ίδιες τις βοηθούς, αποκαλύπτοντας έναν κρυφό και αποτρόπαιο κόσμο.

Η 35χρονη Mary Kibwana είναι μια από τις χιλιάδες γυναίκες που έζησαν αυτή την κόλαση στην Ιορδανία. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και είναι τυχερή που γύρισε στο σπίτι της στην Κένυα. Γύρισε σε αναπηρικό καροτσάκι με το 70% του σώματός της καμένο. Δύο μήνες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Παρενόχληση, κακοποίηση, βιασμός και 18ωρη εργασία τη μέρα είναι η σκληρή πραγματικότητα των οικιακών βοηθών που ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή σε αναζήτηση εργασίας.

Φυλακισμένες στο Σύστημα Kalafa, τα διαβατήριά τους κατάσχονται και ρισκάρουν σκληρές τιμωρίες, ακόμη και φυλάκιση εάν προσπαθήσουν να διαφύγουν. Ακολουθώντας αυτούς που επιβλέπουν αυτό το εμπόριο αλλά και τις ίδιες τις βοηθούς που μιλούν για τις εμπειρίες τους, το MaidIn Hell δίνει μια καινούρια οπτική μέσα σε αυτή τη μορφή μοντέρνας σκλαβιάς.

18:00 Nûjîn / Newlife / ΝέαΖωή

Σκηνοθέτης: VeysiAltay

Σενάριο; MehmetKamil, VeysiAltay

Διάρκεια: 44’

Χώρα Παραγωγής: Τουρκία 2019

Σύνοψη: Με το σύνθημα «Η γυναίκα είναι ζωή. Η ζωή είναι αντίσταση και η αντίσταση είναι από το Κομπάνι», μιλάει για τη ζωή των γυναικών ανταρτών, Elif Kobanê (18), Vîyan Peyman και Arjîn που μπήκαν στην ομάδα Women’s ProtectionUnit (YPJ) στην μάχη κατά του ISIS. Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει την επίθεση του ISIS της 15 Σεπτεμβρίου 2014 και την αντίσταση πέντε μηνών από τις YPJ και την ομάδα People’s Defence Units (YPG) μέσα από την οπτική τριών γυναικών μαχητών.

19:00 Around the Bed of a dying collaborator / Γύρω από το κρεβάτι ενός ετοιμοθάνατου προδότη

Σκηνοθέτης: TaM ichael, David Ofek

Σενάριο: Tal Michael, David Ofek

Παραγωγή: Ronnie Manor

Διάρκεια: 53’

Χώρα Παραγωγής: Israel (2019)

Σύνοψη: Ο Unes μένει παράλυτος μετά από ένα σοβαρό εγκεφαλικό. Είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι στο καθιστικό της οικογένειας, παρακολουθώντας τη ζωντανή αναμετάδοση από τις κάμερες ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες την περίμετρο του σπιτιού του- θέμα προστασίας μετά από αρκετές επιθέσεις στην οικογένεια του. «Είμαστε ένοχοι, ντροπιάσαμε τους εαυτούς μας,» έτσι συνοψίζει ο Unes δεκαετίες συνεργασίας με τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και προσφοράς βοήθειας σε Εβραίους να αγοράσουν γη από Παλαιστίνιους.

20:00 Dancing with Monica / Χορεύοντας με τη Μόνικα

Σκηνοθέτης: Anja Dalhoff

Σενάριο: Anja Dalhoff

Παραγωγή: Anja Dalhoff

Διάρκεια: 74’

Χώρα Παραγωγής: Denmark (2017)

Σύνοψη:

ENG: Το 2010, η σκηνοθέτις Anja Dalhoff γνώρισε τη Μόνικα, μια Κολομβιανή πόρνη στην Κοπεγχάγη. Η ζωή της Μόνικα πέρασε μέσα από πολλές δυσκολίες. Θύμα βιασμού και κακοποίησης ως παιδί, προσπαθώντας να ξεφύγει από το σπίτι κατέληξε να δουλεύει σαν πόρνη στην Ισπανία, την Ιαπωνία και τη Δανία απ' όπου κατάφερε να ξεφύγει από ένα μπουρδέλο όπου την κρατούσαν παρά την θέλησή της και την κακομεταχειρίζοταν. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 25 ετών, η Μόνικα ήταν οπλισμένη με μια κάμερα και κατέγραφε την καθημερινή της ζωή. Το ντοκιμαντέρ "Χορεύοντας με τη Μόνικα" αποτυπώνει τα ίχνη της Μόνικας στο διάβα της ιστορία της - μια ιστορία ελπίδας, απελπισίας και λύτρωσης.

21:30 Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες/ When Tomatoes Met Wagner

Σκηνοθέτης/σενάριο: Μαριάννα Οικονόμου

Παραγωγή: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Σπύρος Μαυρογένης

Διάρκεια: 75 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Έτος παραγωγής: 2019

Σύνοψη: Ενώ στο Θεσσαλικό κάμπο η γεωργία αργοπεθαίνει, ένα μικρό χωριό αντιστέκεται. Στον Ηλιά, δύο νέοι αγρότες και πέντε γιαγιάδες παίρνουν τη μοίρα στα χέρια τους και ξεκινούν να καλλιεργούν παλιούς σπόρους ντομάτας. Με τα πολύτιμα βαζάκια που παράγουν θα επιχειρήσουν να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά και να κρατήσουν το χωριό τους ζωντανό.

Το ευρηματικό & πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Μαριάνας Οικονόμου «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» επελέγη από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού, και εστάλη στην 92η Διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ ως υποψήφιο για την κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης (διεθνούς) ταινίας.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου

17:00 Strangers/ Ξένοι

Σκηνοθέτης: Laura Kansy, OskarZoche

Σενάριο Laura Kansy, Oskar Zoche

Παραγωγή LauraKansy, Oskar Zoche

Διάρκεια: 75’

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία (2019)

Σύνοψη: Τέσσερεις ξένοι που δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν στη ζωή τους, μπαίνουν σε έναν διάλογο και φτιάχνουν ένα προσωπικό πορτραίτο της Ινδικής κοινωνίας σε ταραγμένους καιρούς.

Σαν Μουσουλμάνος ο Jiaul παλεύει για την ίση μεταχείριση και αλληλοσεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων, την ίδια στιγμή που ο Ram, μέλος της πιο υψηλής Ινδουιστικής κάστας όμως ζώντας μέσα στη φτώχια, προσπαθεί να διασφαλίσει τις παραδοσιακές Ινδουιστικές αρχές.

Ο άστεγος έμπορος ναρκωτικών Manoj βρίσκει στον έρωτα τη διαφυγή από την καθημερινή του μάχη για επιβίωση και η νεαρή μαθήτρια, Tashi δυσκολεύεται να αποδεχτεί το ρόλο της γυναίκας στην Ινδική κοινωνία. Η ξαφνική απονομισματοποίηση βυθίζει τη χώρα στο χάος.

Ποιες αξίες πρεσβεύουν στην καθημερινή τους ζωή;

Ποια κοινωνικά κριτήρια αποφασίζουν ποιανού η φωνή θα ακουστεί;

Πώς αυτοί οι άνθρωποι –που δεν θα είχαν άλλη ευκαιρία συνάντησης- θα αλληλεπιδράσουν μέσα σε ένα κινηματογραφικό πλαίσιο όπου τα περισσότερα υπάρχοντά τους έχουν χαθεί;

18.30 Σόπι - μια ημέρα ακόμη / Sopi–Onemoreday

Σκηνοθεσία: Χρήστος Πυθαράς

Σενάριο: Χρήστος Πυθαράς, Κώστας Δαβελάς

Παραγωγή: Χρήστος Πυθαράς

Διάρκεια: 60’

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Ετος παραγωγής: 2017

Σύνοψη Το χρονικό μιας κατά τ’ άλλα συνηθισμένης μέρας από τη ζωή ενός χωριού κατά τη διάρκεια του τρύγου. Η ταινία εστιάζει σε έναν μωσαϊκό ιδιαίτερων, περίεργων και συνάμα πολύ γοητευτικών χαρακτήρων και στην καθημερινότητα του τρόπου ζωής τους. Μια ιμπρεσιονιστική ματιά σε έναν τόπο και στους ανθρώπους του.

19.30 Zagros/ Ζάγκρος

Σκηνοθέτης: Ariane Lorrain & Shahab Mihandoust

Διάρκεια: 58’

Χώρα Παραγωγής: 2018, Iran/Canada.

Σύνοψη: To Zagros ακολουθεί την δημιουργία του χαλιού στα δυτικά βουνά του Ιράν, στη γη του Bakhtiaris. Το μαλλί είναι η βασική πρώτη ύλη των νομαδικών κουλτούρων, αποκαλύπτοντας τους υφαντές, στεγνωτές και βοσκούς και της δουλειάς τους. Τα χαλιά πλέκουν και το κοινωνικό κουβάρι της ζωής τους, δίνοντας του μορφή και χρώμα. Η δουλειά είναι σκληρή και σιγά σιγά υποτιμάται από τον έξω κόσμο αλλά οι ζωές τους παίρνουν ακόμη νόημα από την τέχνη και την αγάπη για την παράδοσή τους.

21.00 Wars don’t end / Πόλεμοι δίχως τέλος

Σκηνοθέτης: Dheeraj Akolkar

Σενάριο: Dheeraj Akolkar

Παραγωγή: Christian Falch, Torstein Parelius

Διάρκεια: 63

Χώρα Παραγωγής: Νορβηγία 2018

Σύνοψη: Εβδομήντα χρόνια μετά τη φρίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πέντε από τα αθώα θύματά του σπάνε τη σιωπή τους και περιγράφουν τη δική τους φρίκη, η οποία διήρκεσε μια ολόκληρη ζωή. Γόνοι Γερμανών στρατιωτών και γυναικών από την κατακτημένη Νορβηγία, τα παιδιά αυτά βίωσαν μια άγρια μορφή εκδικητικού ρατσισμού, κατηγορούμενα ως «φορείς ναζιστικών γονιδίων», τόσο στους κόλπους της κοινότητάς τους όσο και από την ίδια την κυβέρνηση της χώρας. Με οδηγό τη σπαρακτική φωνή της Λιβ Ούλμαν, ένα συγκινητικό οδοιπορικό στα ειδεχθή εγκλήματα που τελούνται σε καιρό ειρήνης.

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου

17:00 Island of the hungry ghosts / Το νησί των πεινασμένων φαντασμάτων

Written & Directed by Gabrielle Brady

Produced by Alexander Wadouh

Διάρκεια: 96’

Χώρα Παραγωγής: Germany | UK | Australia (2019)

Σύνοψη:Το Νησί των Χριστουγέννων κατοικείται από αποδημητικά καβούρια, τα οποία ταξιδεύουν κατά εκατομμύρια από την ζούγκλα προς τον Ωκεανό, υποκινούμενα από την πανσέληνο εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Όμως η ζούγκλα κρύβει και κάτι ακόμη; Ένα κέντρο κράτησης υψηλής ασφάλειας όπου χιλιάδες άνθρωποι αιτούντες άσυλο κρατούνται εκεί επ’ αόριστον. Η PohLin, μια ψυχοθεραπεύτρια που ζει στο νησί, βλέπει σιγά σιγά την ψυχολογική κατάπτωση των κρατούμενων.

18.30 The cold peace, is war really over in Bosnia and Herzegovina?/Η κρύα ειρήνη – Εχει όντως τελειώσει ο πόλεμος στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη;

Σκηνοθέτης: Marcella Menozzi

Σενάριο: Andrea Cortesi, Luca Leone

Παραγωγός: ISCOS Emilia Romagna onlus

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία (2019)

Σύνοψη: Το Νοέμβριο του 1995, η Συνθήκη του Dayton σταμάτησε τον πόλεμο στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά δεν δημιούργησε ποτέ πραγματικά την ειρήνη. Περίπου 25 χρόνια μετά το τέλος της σύρραξης που διήρκησε από το 1992 μέχρι το 1995, ένας κινηματογραφιστής, ένας συνεργάτης και ένας συγγραφέας ψάχνουν για τους μάρτυρες της διαμάχης. Αυτοί οι άνθρωποι, μετά την υπογραφή της συνθήκης, προσπάθησαν να ξαναχτίσουν τη χώρα τους αλλά αντί γι αυτό η χώρα τους έγινε φυλακή εθνικισμού, διαφθοράς, φτώχιας και μίσους, σε μια κοινωνία που δοκιμαζόταν από τη θλίψη και την εγκατάλειψη. Οι Jovan Divjak, Pero Sudar, Amor Mašović, Staša Zajović, Bakira Hašečić, Kanita Fočak, Jacob Finci, Dervo Sejdić, Selma Hadzihalilović, Ifeta Mejremić και οι νέοι του σήμερα μιλούν για την αλήθεια του πολέμου, την επιστροφή της ειρήνης, τις δυσκολίες, τις επιθυμίες και τις απογοητεύσεις της σημερινής Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Από το Sarajevo στο Bratunac μέσω του Βελιγράδι, από το Visegrad στη Srebrenica οι φωνές των πρωταγωνιστών μας διηγούνται προσωπικές και οικογενειακές τραγωδίες. Η ζωή μέσα στον πόλεμο, οι μισητοί εθνικοί βιασμοί, η γενοκτονία της Srebrenica και αυτή του Visegrad που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί, την απώλεια μελών της οικογένειας τους, του σπιτιού, της εργασίας και κάθε μορφής σταθερότητα, το τέλος του κόσμου και της ζωής όπως την ήξεραν. Τόσα χρόνια μετά η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη το βάρος του πολέμου. Το παρόν και το μέλλον φαίνεται και πάλι ζοφερό. Ακούγοντας όμως τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, φαίνεται να υπάρχει ελπίδα για αλλαγή στη χώρα και τους ανθρώπους της. Μπορούμε να μάθουμε πολλά ακούγοντας τις φωνές τους…

19.30 Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara / Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα.

Σκηνοθέτης: Iara Lee

Σενάριο: Iara Lee

Παραγωγή: Iara Lee

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής: USA | Western Sahara (2015)

Σύνοψη: Περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες μετά την υποτιθέμενη απελευθέρωση από τους Ισπανούς κατακτητές, η Δυτική Σαχάρα παραμένει η τελευταία αποικία της Αφρικής. Το 1991 τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν κατάπαυση του πυρός και έτσι τελείωσαν οι εχθροπραξίες , όμως οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν κάτω από τον ασφυκτικό κλοιό των Μαροκινών στρατιωτικών δυνάμεων και η ειρήνη που επικρατεί είναι φοβερά ασταθής. Δεκάδες Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα για την γείτονα Αλγερία, όπου 125.000 πρόσφυγες ζουν ακόμη σε «προσωρινούς» καταυλισμούς. Ακόμη και με αυτές τις δυσκολίες ανέρχεται ένα καινούριο κίνημα, προερχόμενο από νέους, που προσπαθούν να αποκαλύψουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται και απαιτούν το πολυπόθητο δημοψήφισμα προς την ελευθερία. Αυτοί οι νέοι επιστρατεύουν ειρηνικές δημιουργικές τακτικές που ενισχύουν το σκοπό τους. Για να το κάνουν αυτό έπρεπε να αντισταθούν μέσα από αντικρουόμενες πλευρές. Αν και κινδυνεύουν με εξαφάνιση και βασανισμό από τα χέρια των Μαροκινών δυνάμεων, έχουν συμμαχήσει με μια διεθνή κοινότητα που έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στις μεγάλες δυνάμεις και ετοιμάζεται για ανταρτοπόλεμο.

Η ταινία της σκηνοθέτιδος Iara Lee εξετάζει αυτές τις λεπτές ισορροπίες καθώς καταγράφει την ζωή κάτω από τον κατακτητή, δίνοντας το μικρόφωνο στους πόθους των ανθρώπων της Ερήμου που δεν ξέφυγαν ποτέ από την αποικιοκρατία.

20.30 Advocate / Συνήγορος

Σκηνοθέτης: Rachel Leah Jones & Philippe Bellaiche

Rachel Leah Jones & Philippe Bellaiche

Σενάριο: Rachel Leah Jones

Παραγωγή: Home Made Docs, Film Option, Close Up Films

Χώρα Παραγωγής: Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία

Έτος Παραγωγής:2019

Διάρκεια:110΄

Χώρα Παραγωγής: Ισραήλ, Καναδάς, Ελβετία (2019)

Σύνοψη: H Ισραηλινή δικηγόρος Λέα Τσεμέλ εργάζεται ως συνήγορος υπεράσπισης Παλαιστινίων κατηγορουμένων στο Ισραήλ εδώ και μια πεντηκονταετία, χωρίς να υποπίπτει σε διακρίσεις και διαχωρισμούς. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε φεμινίστριες και φονταμενταλιστές, σε ειρηνικούς διαδηλωτές και ένοπλους μαχητές. Ένα συγκινητικό πορτρέτο μιας γυναίκας που έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της στην απονομή δικαιοσύνης και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάζοντας το δικό της λιθαράκι για έναν καλύτερο κόσμο. Το ντοκιμαντέρ τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2019.

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

17:00 The silence of others / El silencio de otros / Η σιωπή των άλλων

Σκηνοθέτης: Almudena Carracedo, Robert Bahar

Παραγωγοί: Almudena Carracedo, Robert Bahar

Διάρκεια: 96’

Χώρα Παραγωγής: Ισπανία 2018

Σύνοψη: Μπορεί να έχουν περάσει πάνω από σαράντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ισπανία, οι πληγές όμως δεν λένε να κλείσουν, όσο το εθνικό αφήγημα αποσιωπά τα απάνθρωπα εγκλήματα του φρανκικού καθεστώτος. Ένα γενναίο και συγκινητικό ντοκιμαντέρ, που καταγράφει, επί μία επταετία, τον αγώνα των επιζώντων ενάντια στη λήθη που επιβάλλει το κράτος. Πολλές φορές, η κραυγή των λίγων για δικαιοσύνη είναι αρκετή για να σπάσει την εγκληματική σιωπή των πολλών.

18.30 Hell and Hope / Κόλαση και Ελπίδα

Σκηνοθέτης: Amish Srivastava

Σενάριο: Amish Srivastava

Παραγωγή: Voice of America

Διάρκεια: 57’

Χώρα Παραγωγής: USA (2019)

Σύνοψη: Οι στρατιώτες του Ισλαμικού Κράτους απήγαγαν, βασάνισαν, βίασαν και πούλησαν χιλιάδες κορίτσια μέχρι τώρα. Μερικά κορίτσια προσπάθησαν να διαφύγουν με κίνδυνο της ζωής τους. Τι τους συνέβη; Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία αυτών των κοριτσιών. Αυτή η ταινία μιλάει τόσο για τις τρομαχτικές εμπειρίες των κοριτσιών αλλά και πως άλλαξαν οι ζωές τους. Αυτή είναι μια από τις πρώτες μαρτυρίες που δείχνουν στον κόσμο πόσο δύσκολο είναι τα θύματα του ISIS να αρχίσουν να επουλώνουν τις πληγές τους.

Το σχόλιο του σκηνοθέτη: Είχα την ευκαιρία να ζήσω από πρώτο χέρι αυτή την εμπειρία καθώς ήμουν ρεπόρτερ στην εμπόλεμη ζώνη. Ένιωσα και εγώ ο ίδιος τον πόνο που κουβαλούσε η κοινωνία, βλέποντας πως μπορεί μια κοινότητα να καταλήξει έτσι. Στα περισσότερα μέρη ήταν η πλειοψηφία εναντίων της μειοψηφίας και σε άλλες η επίδραση του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι να δώσω αυτό το συναίσθημα το κοινό που θα δει την ταινία μου και βρίσκεται σε μια πολύ πιο άνετη και προνομιακή θέση. Για να κρατήσω το κόστος χαμηλό έπρεπε να μάθω να κινηματογραφώ, να κάνω μοντάζ αλλά και να σκηνοθετώ και το έκανα. Έκανα ακόμη και την αφήγηση.

19.30 Il Pittore della Tenda / Ο ζωγράφος της Σκηνής

Σκηνοθέτης: Renato Lisanti

Σενάριο: Renato Lisanti, SalvoTaranto

Παραγωγή: Renato Lisanti

Διάρκεια: 72’

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία (2018)

Σύνοψη:

Παλέρμο, 1969. Μια περίεργη μεγάλη πράσινη σκηνή γεμίζει την πλατεία Politeama. Μέσα της υπάρχουν καμβάδες που εκφράζουν πόνο, οργή, υποδούλωση και τη λαχτάρα για δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δουλειά του νεαρού αγρότη Emanuele Modica και δείχνουν την εναντίωσή του απέναντι στην Μαφία: μια ειρηνική εκδίκηση προς αυτούς που σκότωσαν τον πατέρα του. Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε ακριβώς από αυτό τον θρήνο ως ο «Ζωγράφος της σκηνής» που από τότε άρχισε να εκθέτει τους πίνακές του στις πλατείες της Ιταλίας στη σκιά της σκηνής του που εδώ και τριάντα χρόνια είναι το σπίτι του. Εδώ και χρόνια ο Modica έχει χαρεί ιδιαίτερης επιτυχίας και είναι αγαπητός ανάμεσα στους κριτικούς τέχνης και κουλτούρας σε όλη την χερσόνησο. Ο κόσμος θυμάται μέχρι και σήμερα τις συνταρακτικές του εκθέσεις. Πέρα από την επιτυχία συνεχίζει να ζει στο παρασκήνιο, ζώντας αυτή τη μοναδική καλλιτεχνική συνθήκη, έχοντας ένα μόνο σκοπό: να πολεμήσει τη μαφία μέσω της τέχνης.

O Emanuele Modica είναι πλέον 80 ετών και ζει μακριά από την ίδια τη Σικελία που δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει ποτέ την αξία της τέχνης του και τον εξοστράκισε μια δεκαετία πριν. Τα τελευταία 16 χρόνια η σκηνή του μαζεύει σκόνη στο μουσείο-σπίτι του στην περιοχή της Πάρμα, χιλιάδες χιλιόμετρά μακριά από την πατρίδα του. Μέχρι που μια μέρα, αν και σε προχωρημένη ηλικία, αποφασίζει να ταξιδέψει πίσω εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Η επάνοδός του στην Σικελία είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο όπου ο μεγάλος πια σε ηλικία καλλιτέχνης μιλάει για την δική του μοναδική ιστορία.

21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

21:30 SUDAMÉRICA – The Colors of Life / SUDAMÉRICA –Τα Χίλια Χρώματα της Ζωής

Σκηνοθέτης: Δήμητρα Ζήρου

Παραγωγή: Γιάννης Τζώρτζης

Διάρκεια: 105’

Χώρα παραγωγής: Greece, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay.

Ετος παραγωγής: 2018

Σύνοψη: Ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από ένα οδοιπορικό 17.135 χμ. της Ελληνικής ΜΚΟ Green Project, από την Κολομβία έως τη Γη του Πυρός. Από τις φυτείες του καφέ της Κολομβίας, στην Εκουαδοριανή Αμαζονία όπου η Chevron, πρώην Texaco, έχει προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή, από τα υψίπεδα του Περού και της Βολιβίας, στο Παντανάλ της Βραζιλίας, τον μεγαλύτερο υγροβιότοπο στον πλανήτη, και από τα λασπωμένα νερά του Ρίο ντε λα Πλάτα, στις αλπικές λίμνες και τα παγόβουνα της νότιας Χιλής, για να καταλήξει στις αποικίες των θαλάσσιων λεόντων και των κορμοράνων στην Ουσουάια στη Γη του Πυρός, και ακόμη πιο μακριά, στη νοτιότερη άκρη, εκεί που ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός ενώνουν τα νερά τους.

Το οδοιπορικό αυτό ανακηρύχθηκε One Success Story 2014 από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, η οποία το έχει θέσει υπό την αιγίδα της.