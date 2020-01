"Η έπαυλη με τα μυστικά" στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Την ταινία "Η έπαυλη με τα μυστικά" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πατρών τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.

· Σκηνοθεσία-Σενάριο: Πάμπλο Τραπέρο

· Ηθοποιοί: Μπερενίς Μπεζό, Μαρτίνα Γκούσμαν, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Τζοακίν Φουριέλ,

Γρατσιέλα Μπόργκες, Ισιντόρο Τολκασίρ.

· Φωτογραφία: Ντιέγκο Ντουσουέλ

· Μοντάζ: Αλεχάντρο Μπροντερσόν, Πάμπλο Τραπέρο

Μουσική: Papamusic

· Χώρα: Αργεντινή (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 117΄



Πρώτη προβολή: 6.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: 8.15 μμ.

Τρίτη προβολή: 10.30 μμ.



Διακρίσεις:

-FEST International Film Festival 2019, Βραβείο Κριτών, Καλύτερης Ηθοποιού, στην Graciela Borges

-Valladolid International Film Festival 2018, Υποψήφιο για Καλύτερη ταινία

-Venice Film Festival 2018, Υποψήφιο για Καλύτερη ταινία



Μετά από χρόνια απουσίας και με αφορμή την ξαφνική ασθένεια του πατέρα της, η Εουτζένια επιστρέφει στο Μπουένος Άιρες, όπου επανενώνεται με τη μητέρα και την αδελφή της. Οι τρεις γυναίκες αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωπες με τις πληγές και τα σκοτεινά μυστικά του κοινού τους παρελθόντος στη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Παράπονα, αντιζηλίες και θαμμένα μυστικά θα έρθουν στην επιφάνεια και θα ενισχυθούν από την παράξενη φυσική ομοιότητα μεταξύ των δύο αδελφών. Ο Τραπέρο καταφέρνει να αποσπάσει παθιασμένες ερμηνείες και να στήσει ευφάνταστες σκηνές (οι αδερφές και οι σέξι εφηβικές φαντασιώσεις τους).

Δύο αδερφές ξαναμμένες και αισθησιακές επιδίδονται, περίπου σε αιμομιξία, η μάνα κρύβει τεράστιο, αμαρτωλό μυστικό, στο βάθος δικτατορία Βιντέλα!—Καλό! (Δανίκας)

Η νέα ταινία του βραβευμένου Αργεντίνου σκηνοθέτη Πάμπλο Τραπέρο (Η Φαμίλια, 7 ημέρες στην Αβάνα), που συμμετείχε στα Φεστιβάλ της Βενετίας και το Τορόντο είναι ένα δυνατό δράμα για τον κόσμο των γυναικών, τις οικογενειακές σχέσεις και όλα αυτά που μας ενώνουν και ταυτόχρονα μας χωρίζουν απ’ την οικογένεια.

Κοινωνικά δράματα με ήρωες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια βίαιη, γεμάτη ένοχα μυστικά και πολιτικά ψέματα πραγματικότητα, οι ταινίες του Πάμπλο Τραπέρο («Λεονέρα», «Το Αρπακτικό», «Λευκός Ελέφαντας», «Η Φαμίλια») αντλούν υλικό απευθείας από την ταραγμένη αργεντίνικη καθημερινότητα. Σε αυτήν επιστρέφει ύστερα από χρόνια στο Παρίσι η Εουχένια, όταν μαθαίνει πως ο ηλικιωμένος πατέρας της έχει πάθει καρδιακή προσβολή και βρίσκεται σε κώμα. Ξανασυναντώντας την αδερφή και τη μητέρα της, το ένοχο παρελθόν της οικογένειάς της αρχίζει να βγαίνει, επιτέλους, στο φως, με τον Τραπέρο να μας αιφνιδιάζει, αρχικά ευχάριστα, καθώς αποκαλύπτει κάθε δεύτερη σεκάνς και μια κρυφή προδοσία της μιας αδερφής προς την άλλη.

Με την αυταρχική μητρική φιγούρα να ομολογεί και αυτή στο τέλος τα δικά της αμαρτήματα, οι πατροπαράδοτοι δεσμοί αίματος δοκιμάζονται σκληρά σε ένα ψυχόδραμα που λατρεύει τις συμπτώσεις, τους υψηλούς τόνους και την πολιτική καταγγελία, αγωνιζόμενο μάταια να βρει την ισορροπία τους. … Ο φιλόδοξος Τραπέρο προσπαθεί να κουβαλήσει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη.

Το ένα αφορά το ανθρώπινο δράμα τραυματισμένων χαρακτήρων, το οποίο κορυφώνεται σαν νατουραλιστικό θεατρικό, βασισμένο σε λεκτικές αντιπαραθέσεις και συναισθηματικές εξομολογήσεις, και το άλλο έχει να κάνει με το βρόμικο παρελθόν της χώρας, το οποίο ρίχνει βαριά σκιά πάνω από συμπεριφορές και υπολήψεις. Το πολυπόθητο πέρασμα από το προσωπικό στο συλλογικό, ωστόσο, δεν γίνεται με κινηματογραφικά κομψό τρόπο, αλλά με σοβαροφάνεια κι εκβιαστική αισιοδοξία που αδικούν κάθε τολμηρή πρόθεση.

Χρήστος Μήτσης

Η καινούρια ταινία ενός από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της λατινικής αμερικής, του Aργεντινού Πάμπλο Τραπέρο, αναμφίβολα δεν υπολείπεται φιλοδοξίας. Θέλοντας να κοιτάξει την ίδια στιγμή την οικογενειακή ιστορία μιας τουλάχιστον εύπορης οικογένειας και την πρόσφατη Ιστορία της χώρα του και τα φαντάσματα της που την στοιχειώνουν ακόμη, συνθέτει ένα σενάριο που δεν φοβάται να ακροβατήσει στα όρια μιας υπερβολής που δεν είναι πάντα εύκολο να την πάρεις στα σοβαρά.

Η «Επαυλη με τα Μυστικά» θέλει να είναι την ίδια στιγμή μια κοντινή ματιά σε ένα γυναικείο κόσμο, στην δυναμική μιας δυσλειτουργικής οικογένειας γεμάτη μυστικά κι ένοχες σχέσεις και μαζί μια αιχμηρή πολιτική καταγγελία για τα μεγαλύτερα μυστικά που δηλητηριάζουν όχι μόνο τους ήρωες, μα ολόκληρη την κοινωνία της χώρας τους.

Σκηνοθετημενη με την δεδομένη πλέον μαεστρία του Τραπέρο με ένα ελκυστικό έμπειρο καστ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η ταινία θυμίζει μια πικρά αιχμηρή, γεμάτη ανατροπές glossy τελενοβέλα, με ήρωες που έχουν ανάλογα προβλήματα, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον με την υποβόσκουσα camp αισθητική της.

….

Γιώργος Κρασσακόπουλος

Pablo Trapero

Γεννήθηκε το 1971 στο San justo, Buenos Aires, Αργεντική. Το 1999 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία, το Mundo Grua, που κέρδισε το Βραβείο Κριτών στη Βενετία. Η δεύτερη ταινία του El Bonaerense (2002) έκανε πρεμιέρα στις Κάννες premiered at Cannes, το Familia Rodante (2004) στη Βενετία και γενικά η παρουσία του σε διεθνή φεστιβάλ ήταν σημαντική.

Φιλμογραφία

Rotterdam, I Love You (announced),2019 ZeroZeroZero (TV Series), 2018 La quietud, 2015 Η φαμίλια, 2013 Venice 70: Future Reloaded (Doc), 2012 7 ημέρες στην Αβάνα, 2012 Lefkos elefantas, 2010 25 miradas, 200 minutos (TV Series), 2010 Nómade (Short), 2010 To arpahtiko, 2008 Stories on Human Rights, 2008 Leonera, 2006 Nacido y criado, 2004 Familia rodante, 2003 Ensayo (TV Series), 2002 El bonaerense, 2001 Naikor, la estación de servicio (Doc), 2001 Negocios (Short), 1999 Mundo grúa, 1993 Mocoso malcriado (Short).