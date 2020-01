Θλίψη για το θάνατο της Trudy J. Hoffman, υπεύθυνης του Κλαμπ θαυμαστών του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Μεγάλη θλίψη προξένησε η είδηση ότι πριν περίπου ένα μήνα έσβησε στα 79 της χρόνια, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ η Trudy J. Hoffman, μία ευγενική και δυναμική γυναίκα που είχε δουλέψει για πάνω από σαράντα χρόνια σε τράπεζα του Dunmore, την The Fidelity Deposit and Discount Bank, απ’ όπου είχε συνταξιοδοτηθεί το 2001. Το ιδιαίτερο στοιχείο με την αγαπητή Trudy J. Hoffman που πέθανε στο σπίτι της στις 30 Νοεμβρίου 2019 και η κηδεία της τελέστηκε στο Howard J. Snowdon Funeral Home, 1810 Sanderson Avenue., το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στις 11 το πρωί ενώ ακολούθησε η ταφή της στο νεκροταφείο του Dunmore, ήταν ότι είχε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής της από νεαρή κοπέλα από το 1962 κιόλας, στον επιφανή και διάσημο Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Υπήρξε Correspondence Secretary – γραμματέας με χρέη αλληλογραφίας στους θαυμαστές του ηθοποιού ανά τον κόσμο καθώς και η δημιουργός και πρόεδρος του Διεθνούς Κλαμπ - International Fan Club για 50 συνεχή χρόνια. Μάλιστα κάθε χρόνο στα μέλη του κλαμπ η Trudy J. Hoffman φρόντιζε να εκδίδει και να τους στέλνει την ετήσια έκδοση Red Book που περιείχε νέα, φωτογραφίες, πληροφορίες για τις ταινίες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ καθώς και το έγγραφο μήνυμα του ενώ τον Μάιο έστελνε επίσης το ενημερωτικό newsletter και φωτογραφία υπογεγραμμένη από τον αγαπητό ηθοποιό, μεγάλο ίνδαλμα τις δεκαετίες ’70 και ’80 και με μία καριέρα που συνεχίζεται επάξια έως σήμερα. Πέρυσι είδαμε τον Ρέντφορντ στον «Κύριο & το Όπλο» του Ντέιβιντ Λόουερι που του χάρισε και υποψηφιότητα για την Χρυσή Σφαίρα καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου.

Η εκλιπούσα θεωρούσε και είχε πράγματι κατορθώσει να έχει στενούς συγγενικούς δεσμούς με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τα μέλη της οικογένειας του, ιδίως τα 3 παιδιά του, την Σώνα, τον Τζέιμς και την Έιμι. Όπως γράφτηκε σε επικήδειο που είδαμε δημοσιευμένο στο pressreader.com, βοηθώντας με τον τρόπο της (πάντα τυπική, σχολαστική, δημιουργική και συνεπής) τον Robert Redford από την αρχή κιόλας της καριέρας του, πριν γίνει παγκόσμια γνωστός με τους «Δύο Ληστές» το 1969 (στην ταινία αυτή ο Ρέντφορντ συμπρωταγωνίστησε με τον Πολ Νιούμαν), η Trudy J. Hoffman ένιωθε ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια και τα συναισθήματα της αυτά μεγεθύνονταν με τον καιρό βλέποντας την καταξίωση του Ρέντφορντ όπως το 1981 που κατέκτησε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για το «Συνηθισμένοι Άνθρωποι». Μάλιστα το 1983 η Trudy J. Hoffman είχε εμφανιστεί στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα Good Morning America όπου είχε αναφερθεί στο έργο της για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Μία άλλη αγαπημένη της ασχολία ήταν στην εκκλησία όπου έπαιζε υπέροχα εκκλησιαστικό όργανο ενώ διηύθυνε και χορωδία. Στον ελεύθερο χρόνο της ταξίδευε για να δει θεατρικές παραστάσεις, αγώνες baseball, συναυλίες, κ.α.

Στις αρχές του ’90 είχε διοργανώσει και ένα εορταστικό γεύμα – πάρτι για τα μέλη του Fan Club όπου επίτιμος καλεσμένος ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που πρόθυμα και με χαρά φωτογραφήθηκε με όλους τους παρευρισκόμενους. Η εκλιπούσα είχε αξιοποιήσει και την σύγχρονη τεχνολογία και παρότι το κλαμπ δεν λειτουργούσε πια τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ίδια φρόντιζε να ενημερώνει με email τα μέλη για τις δράσεις του Ρέντφορντ και μία από τις τελευταίες της ενημερώσεις αφορούσαν στα τιμητικά βραβεία που απονεμήθηκαν στον ξανθό Χολιγουντιανό ηθοποιό από τα Φεστιβάλ της Μορέλια του Μεξικό και του Μαρακές στο Μαρόκο τους τελευταίους μήνες του 2019.

Η εκλιπούσα είχε έναν αδελφό τον Arthur F. Hoffman, Jr., ξαδέλφια και πολλούς πολύτιμους φίλους.

Το 2011 είχε χάσει τον αγαπημένο της σύντροφο Donald J. Batanus.

Η Trudy J. Hoffman ήταν κόρη της Helen Elias και του Arthur F. (“Red”) Hoffman.

Ήταν απόφοιτος του Dunmore High School το 1957. Υπήρξε μέλος της Jackson Street Baptist Church στο Scranton της Πενσιλβάνια, όπου και υπηρέτησε ως μουσικός του εκκλησιαστικού οργάνου και μαέστρος της χορωδίας επί 30 χρόνια. Τελευταία ήταν μέλος της εκκλησίας St. Matthew’s Lutheran Church στο Scranton. Ακόμα ήταν μέλος στην The Dunmore Historical Society και στο The Baseball Hall of Fame στο Cooperstown, NY.

Έπαιζε πιάνο από πολύ μικρή καθώς είχε αρχίσει μαθήματα σε ηλικία μόλις 3 ετών.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

*Ο γράφων είχε με την εκλιπούσα επικοινωνία δια αλληλογραφίας και email και η συγκίνηση είναι μεγάλη μετά το δυσάρεστο νέο του θανάτου της.

To τελευταίο μήνυμα της είχε έρθει στις 27 Νοεμβρίου 2019 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ήταν χαρούμενη για την εορτή των Ευχαριστιών. "Έχουμε τόσα πολλά για τα οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να προσφέρουμε τις ευχαριστίες μας", είχε γράψει.