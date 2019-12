Στις 16 Ιανουαρίου 2020 στις Ελληνικές αίθουσες "Το Λουλούδι της Ευτυχίας"

Σε διανομή της εταιρείας One from the Heart θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες, αρχικά σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη στις 16/1/2020, η νέα ταινία της Τζέσικα Χάουσνερ, με τίτλο «Το Λουλούδι της Ευτυχίας - Little Joe». Η ταινία προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών όπου και κέρδισε το Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας η ανερχόμενη πρωταγωνίστρια Έμιλι Μπίτσαμ (Daphne), η οποία ετοιμάζεται να κάνει το χολιγουντιανό της ντεμπούτο στην «Cruella» στο πλάι της βραβευμένης με Όσκαρ Έμα Στόουν.

Είναι η 1η φορά που κερδίζει αυτό το βραβείο Βρετανίδα ηθοποιός από το 1997 όταν το είχε κερδίσει η Κάθι Μπερκ για το Nil by Mouth του Γκάρι Όλνταμ. Συμπρωταγωνιστές της στο "Λουλούδι της Ευτυχίας", ο Μπεν Γουίσο (γνωστός από τους ρόλους του στις τελευταίες ταινίες του Τζέιμς Μποντ, στον Αστακό του Γιώργου Λάνθιμου, στο Bright Star της Τζέιν Κάμπιον, αλλά και ως η φωνή του Πάντινγκτον) καθώς και η Κέρι Φοξ (Μικρά Εγκλήματα Μεταξύ Φίλων του Ντάνι Μπόιλ, Σαρκική Εξάρτηση του Πατρίς Σερό).

Μετά τις Κάννες η ταινία προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στο Φεστιβάλ Λονδίνου, όπου η Τζέσικα Χάουσνερ ήταν Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για την καλύτερη πρώτη ταινία του Φεστιβάλ, το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα στο σύνολο του έργου της στο Lincoln Center, έδρα του Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης ενώ τον Ιανουάριο θα προβληθεί και στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Στην 5η ταινία της μετά το Προσκύνημα στη Λούρδη και την Τρελή Αγάπη, η Τζέσικα Χάουσνερ εξερευνά τα είδη της επιστημονικής φαντασίας και του ψυχολογικού θρίλερ, συνδυάζοντας τα με μια αίσθηση παραμυθιού, που ενισχύεται από τα αξέχαστα σκηνικά και την υποβλητική μουσική του Ιάπωνα Τέιτζι Ίτο που έχει γράψει μουσική για τις ταινίες της Μάγια Ντέρεν.

Η Άλις, μια χωρισμένη μητέρα, είναι μια αφοσιωμένη επιστήμονας που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη νέων ειδών φυτών για λογαριασμό μιας εταιρείας. Έχει σχεδιάσει ένα ειδικό είδος βαθυκόκκινου λουλουδιού, ξεχωριστό όχι μόνο για την ομορφιά του αλλά για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Αν διατηρηθεί σε ιδανική θερμοκρασία, του δίνονται ως τροφή τα κατάλληλα συστατικά και οι άνθρωποι του μιλούν συχνά, το φυτό θα κάνει τον ιδιοκτήτη του ευτυχισμένο. Σε αντίθεση με την πολιτική της εταιρείας, η Άλις παίρνει ένα λουλούδι στο σπίτι της σαν δώρο για τον έφηβο γιο της Τζο. Οι δυο τους βαφτίζουν το λουλούδι «Μικρός Τζο», αλλά όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται η υποψία της Άλις ότι η δημιουργία της δεν είναι τόσο αθώα όσο νόμιζε.

Η Τζέσικα Χάουσνερ σκηνοθετεί, συχνά με απρόσμενο χιούμορ, ένα ανησυχητικό παραμύθι για το αιώνιο κυνήγι της ανθρώπινης ευτυχίας σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά προηγμένο αλλά βαθιά αποξενωμένο κόσμο, τις ανθρώπινες επιλογές και το κόστος τους σε αυτό το αβέβαιο ταξίδι προς ένα στόχο φευγαλέο και συχνά απατηλό. Μαζί σκιαγραφεί, όπως και στις προηγούμενες ταινίες της, ένα μοναδικό πορτρέτο μιας ανεξάρτητης γυναίκας με τους δικούς της προσωπικούς φόβους και καταπιεσμένα πάθη, που διχάζεται ανάμεσα στα προσωπικά της όνειρα, τους επιβεβλημένους ρόλους και τη μητρική αγάπη αφήνοντας, μακριά από κάθε διδακτισμό, τις σωστές απαντήσεις στον ίδιο το θεατή.

Έγραψαν για την ταινία:

«Θέλει τόλμη και ξεχωριστές ικανότητες για να διατηρήσεις αυτή την αίσθηση απειλής καθ’ όλη τη διάρκεια μιας ταινίας. Και αυτό συμβαίνει στο Λουλούδι της Ευτυχίας, μια υπνωτικά μυστηριώδης ταινία για ένα δυσοίωνο φυτό. Η Χάουσνερ ακολουθεί ένα υπόγεια ανατριχιαστικό και σκόπιμα μοντέρνο ύφος, με αναφορές στο σινεμά του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και στη Λάμψη του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Μας κρατάει σε μια ονειροπόλα κατάσταση, προκαλώντας προσμονή για το τι μας περιμένει το επόμενο λεπτό. Κρατώντας την κάμερα με έναν διεισδυτικό τρόπο, μετατρέπει αυτά τα λουλούδια σε πλάσματα που προκαλούν ανησυχία, ακόμα κι όταν απλά στέκονται φαινομενικά αθώα». Owen Gleiberman, Variety

«Κάτι στην ταινία της Χάουσνερ με καθήλωσε, με τον ρυθμό της, τις χαμογελαστά ψυχρές ερμηνείες και τη σχεδόν ραδιενεργά φωτεινή ψηφιακή της λάμψη. Το εργαστήριο και το σπίτι της Άλις αποτελούν θαύματα της σκηνογραφίας. Αν τα λουλούδια που αλλάζουν τη διάθεση είναι μια μεταφορά για τα αντικαταθλιπτικά, τότε η ταινία μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια καταγγελία μιας κοινωνίας που θέλει να καλύπτει τα συναισθήματα και να συνταγογραφεί φάρμακα που οδηγούν στην υποταγή. Ή όχι; Η παράξενη, σατιρική αντιμετώπιση της στάσης ζωής «όλα είναι καλά» από την ταινία, δημιουργεί τα δικά της μαγευτικά συναισθήματα, και σε αυτά τα εκστασιασμένα μάτια, ξεπερνάει τα όρια μιας μεταφοράς. Μπορεί τα ρίγη που προκαλεί να είναι μινιμαλιστικά, ωστόσο η επίδραση τους ριζώνει μέσα μας». Justin Chang LA Times

«Παίζοντας με τους μηχανισμούς μιας ταινίας τρόμου στο ύφος του Φρανκεστάιν, με μια τέλεια στυλιζαρισμένη ατμόσφαιρα (ειδικά το εργαστήριο όπου αναπτύσσονται τα κόκκινα λουλούδια υπό την επίβλεψη επιστημόνων με γάντια και μάσκες), η Χάουσνερ ακολουθεί μια μεθοδική προσέγγιση στην εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης και συναισθημάτων καθώς και της πλήρους υποκειμενικότητας της κατανόησης μας (ή της έλλειψης αυτής) γύρω από τη φύση. Ποιος μπορεί να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα; Αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να τεθεί γύρω από ανεπτυγμένους τομείς της επιστήμης αλλά επίσης και γύρω από το δεσμό ανάμεσα σε μια μητέρα και το παιδί της». Cineuropa

«Η Τζέσικα Χάουσνερ συνδυάζει εξαιρετικά τις ταινίες B-movies με μια άσκηση ύφους». Le Monde

«Η φορμαλιστική μεγαλοπρέπεια των κάδρων, των χρωμάτων και των ήχων σβήνουν τα εύκολα μονοπάτια των προθέσεων που περιμέναμε να ακολουθήσουμε». Libération

«Η αναπάντεχη ομορφιά της αρχικής σεκάνς, η αρχιτεκτονική των σκηνικών, η κλινική όψη των εσωτερικών χώρων και οι φειδωλοί διάλογοι μας θυμίζουν τη Χαμένη Λεωφόρο του Ντέιβιντ Λιντς». Positif

Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.