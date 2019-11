Grammy 2020: Η Lizzo πρώτη με 8 υποψηφιότητες

Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια Lizzo έρχεται πρώτη με οκτώ (8) υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy, τις σημαντικότερες διακρίσεις της Αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 20/11/2019. Η τελετή απονομής για τα 62α Βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθεί στο Staples Center του Λος Άντζελες, σε περίπου δύο μήνες από σήμερα, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020.

Η ενδιαφέρουσα ποπ καλλιτέχνης, ηλικίας 31 ετών, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Μελίσα Βίβιαν Τζέφερσον, προηγείται των δύο άλλων αποκαλύψεων της χρονιάς, της 17χρονης alt-pop τραγουδίστριας Billie Eilish και του 20χρονου ράπερ Lil Nas X, που πήραν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.

Lizzo, Eilish και Lil Nas X είναι επίσης τα φαβορί στις μεγάλες κατηγορίες του θεσμού, την "Ηχογράφηση της Χρονιάς" και το "Άλμπουμ της Χρονιάς".

Πηγή: ΑΠΕ

*Οι Ariana Grande, H.E.R. και Finneas O’Connell έχουν από πέντε (5) υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς διαγωνίζονται μεταξύ άλλων τα «I, I» των Bon Iver, «Norman F***ing Rockwell» της Lana Del Rey, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go» της Billie Eillish και «Thank U, Next» της Ariana Grande.