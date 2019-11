Έρχονται 12 Δεκεμβρίου 2019 οι "Δύο Πάπες" με Α. Χόπκινς & Τζόναθαν Πράις

Οι σπουδαίοι ηθοποιοί Άντονι Χόπκινς και Τζόναθαν Πράις πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα στο φιλμ «Οι Δύο Πάπες - The Two Popes» που αναμένεται για προβολή στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 σε διανομή της Odeon.

Η ταινία «Οι Δύο Πάπες» που έκανε πρεμιέρα στα πρόσφατα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ του Telluride στο Κολοράντο, του Τορόντο & του Λονδίνου, σε σενάριο του Άντονι ΜακΚάρτεν, είναι παραγωγή της πλατφόρμας του Netflix όπου και θα παιχθεί από τις 20 Δεκεμβρίου και μετά.

Λίγα λόγια για την ταινία «The Two Popes»:

Πίσω από τα τείχη του Βατικανού, ο συντηρητικός Πάπας Βενέδικτος (στο ρόλο ο τιμημένος με Όσκαρ για τη «Σιωπή των αμνών» Άντονι Χόπκινς) και ο φιλελεύθερος μελλοντικός Πάπας Φραγκίσκος (Τζόναθαν Πράις) πρέπει να βρουν κοινό έδαφος για να συνεχίσουν την πορεία της Καθολικής Εκκλησίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φερνάντο Μεϊρέγιες, γνωστός για τις ταινίες «Περί Τυφλότητος», «Ο Επίμονος Κηπουρός» και «Η Πόλη του Θεού». Μια ενδόμυχη ματιά στην ιστορική αυτή στιγμή για την Καθολική Εκκλησία με πρωταγωνιστές τον 82χρονο Άντονι Χόπκινς και τον 72χρονο Τζόναθαν Πράις-Jonathan Pryce σε ερμηνείες υψηλού επιπέδου που ήδη συζητιούνται για τα βραβεία Όσκαρ. Την ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Ο Τζόναθαν Πράις που ήταν εξαιρετικός και στο περσινό φιλμ «Η Σύζυγος – Τhe Wife» πλάι στην Γκλεν Κλόουζ, η οποία προτάθηκε για Όσκαρ, έπαιξε και στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones». Το φιλμ «Οι Δύο Πάπες» προβλήθηκε την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο Φεστιβάλ του AFI – Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου στο TCL Chinese Theatre στο Hollywood, στο Λος Άντζελες.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει και ένα αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Άλαν Πάκουλα (1928-1998) όπου και θα προβληθούν το ντοκιμαντέρ του Matthew Miele “Alan Pakula: Going for the Truth” καθώς και οι ταινίες του Πάκουλα “Klute – Η Εξαφάνιση”, “Sophie’s Choice” και “The Sterile Cuckoo” του 1969.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ