Οι αριστουργηματικές «Άγριες Φράουλες» του Μπέργκμαν τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, στην Κινηματογραφική Λέσχη Πατρών

Ingmar Bergman

Ο Ernst Ingmar Bergman γεννήθηκε από πατέρα ιερέα στις 14 Ιουλίου 1918 στην Ουπσάλα, Σουηδία και πέθανε στις 30 Ιουλίου 2007 στο Φάρο, Σουηδία. Άρχισε την καριέρα του με κουκλοθέατρο στο οποίο έπαιζαν ο ίδιος, η αδελφή του και οι φίλοι του. Επαγγελματικά, άρχισε να γράφει το 1941. Για τις ταινίες του έχει προταθεί για 9 Βραβεία Oscar και έχει κερδίσει συνολικά 75 βραβεία και 44 υποψηφιότητες. Από τις 5 συζύγους του και την Λιβ Ούλμαν που δεν παντρεύτηκε ποτέ, έχει αποκτήσει εννέα παιδιά.

Φιλμογραφία (επιλεγμένη):

2003 Saraband (TV Movie), 2000 Bildmakarna (TV Movie), 1997 Larmar och gör sig till (TV Movie), 1995 Sista skriket (TV Movie), 1993 Backanterna (TV Movie), 1992 Markisinnan de Sade (TV Movie), 1986 De två saliga (TV Movie), 1985 Dom Juan (TV Movie), 1984 Dokument Fanny och Alexander (Doc), 1984 Efter repetitionen (TV Movie), 1983 Hustruskolan (TV Movie), 1983 Fanny och Alexander (TV Mini-Series), 1982 Φάννυ και Αλέξανδρος, 1980 Aus dem Leben der Marionetten (TV Movie), 1979 Fårö-dokument 1979 (TV Movie doc), 1978 The Making of Autumn Sonata (Doc), 1978 Φθινοπωρινή σονάτα, 1977 The Serpent’s Egg (a film by), 1976 Ansikte mot ansikte, 1975 Trollflöjten (TV Movie), 1974 Scener ur ett äktenskap, 1974 Misantropen (TV Movie), 1973 Scener ur ett äktenskap (TV Mini-Series), 1972 Viskningar och rop, 1971 The Touch (a film by), 1970 Fårö dokument (TV Movie doc), 1969 En passion, 1969 Riten (TV Movie), 1968 Skammen, 1968 Vargtimmen, 1967 Stimulantia, 1966 Έρωτες χωρίς φραγμό, 1965 Don Juan (TV Mini-Series), 1964 För att inte tala om alla dessa kvinnor, 1963 Η Σιωπή, 1963 Ett drömspel (TV Movie), 1963 Nattvardsgästerna, 1961 Såsom i en spegel, 1960 Djävulens öga, 1960 Jungfrukällan, 1960 Oväder (TV Movie), 1958 Ansiktet, 1958 Rabies (TV Movie), 1958 Nära livet, 1958 Venetianskan (TV Movie), 1957 Άγριες φράουλες, 1957 Herr Sleeman kommer (TV Movie), 1957 Η έβδομη σφραγίδα, 1955 Sommarnattens leende, 1955 Kvinnodröm, 1954 En lektion i kärlek, 1953 Η νύχτα των σαλτιμπάγκων, 1953 Sommaren med Monika, 1952 Kvinnors väntan, 1951 Sommarlek , 1950 Sånt händer inte här, 1950 Till glädje, 1949 Törst, 1949 Fängelse, 1948 Hamnstad, 1948 Musik i mörker, 1947 Skepp till India land, 1946 Βρέχει στην αγάπη μας, 1946 Kris.