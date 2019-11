Λυρική: Χριστούγεννα με «Ωραία μου Κυρία» δια χειρός Γιάννου Περλέγκα στο Νιάρχος

To διάσημο και θρυλικό μιούζικαλ, που λατρέψαμε με πρωταγωνίστρια την Οντρει Χέμπορν, «Ωραία μου κυρία», ένα από τα δημοφιλέστερα στην ιστορία του Μπρόντγουει, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ολοκληρωμένη μουσική μορφή του από την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από 21 Νοεμβρίου και για 26 παραστάσεις έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Το ξακουστό έργο των Άλαν Τζέυ Λέρνερ και Φρέντερικ Λόου, που βασίζεται στο θεατρικό κείμενο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο «Πυγμαλίων» θα παιχθεί σε ύφος καμπαρέ, δηλαδή εντελώς διαφορετικά από τη λαμπερή ταινία του 1964, με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή το Γιάννο Περλέγκα (ενσαρκώνει τον καθηγητή Χίγκινς). Την κεντρική ηρωίδα Ελάιζα θα υποδυθούν δύο ανερχόμενες υψίφωνοι της ΕΛΣ, η Βάσια Ζαχαροπούλου και η Χριστίνα Ασημακοπούλου ενώ τη μουσική διεύθυνση ανέλαβε ο Στάθης Σούλης.

Θυμίζουμε πως η ρομαντική ιστορία βασίζεται στη σχέση ενός διακεκριμένου καθηγητή φωνολογίας με μια πλανόδια λουλουδού, την οποία φιλοδοξεί να μεταμορφώσει σε κυρία της υψηλής τάξης στο Λονδίνο των αρχών του 20ού αιώνα. Η παράσταση στο Νιάρχος θα διαθέτει στοιχεία από τους πίνακες του Τουλούζ-Λωτρέκ, τα βαριετέ των ταινιών του Φελλίνι και τα σκοτεινά καμπαρέ του Μπομπ Φόσσι. Δύο πιάνα, φωνές, σώματα, ξέφρενοι χοροί καν καν και υπέροχα τραγούδια όπως το «I could have danced all night» θα συνεπάρουν το κοινό.

Για απάνθρωπη ταξική μεγαλούπολη μιλάει σκηνοθέτης

Ο Γιάννος Περλέγκας επιστρέφει δριμύτερος στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ μετά την περσινή επιτυχία της παράστασης «Βάκχαι» του Ιάννη Ξενάκη. Όπως σημειώνει: «Ο τόπος στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία της Ελάιζα είναι το Λονδίνο του 1912, έτσι όπως το γνωρίζουμε από τον Ντίκενς ή από τον Τσάπλιν: μια απάνθρωπη, ταξική μεγαλούπολη, στην οποία οι φτωχοί ζητιανεύουν, πεινούν και πεθαίνουν έξω από την Όπερα του Κόβεντ Γκάρντεν, όπου συνωστίζονται τα πλήθη των καλοραμμένων Λονδρέζων. Ο κόσμος του καμπαρέ, του βαριετέ, του μιούζικ χολ, των μεικτών λαϊκών θεαμάτων στα οποία συνυπάρχουν αρμονικά το τραγούδι, η πρόζα και ο χορός, μας φάνηκε ο καταλληλότερος κόσμος για να αναπαραστήσουμε εκ νέου αυτή τη σκληρή ταξική και ερωτική ιστορία. Άλλωστε το είδος του μιούζικαλ, πριν το παραλάβει προσθέτοντάς του το γλάσο της γκλαμουριάς το Χόλυγουντ, είναι είδος που ευδοκίμησε στα “χαμερπή” λαϊκά μουσικά καταγώγια, όπου φτωχοί και φτωχές καμπαρετζήδες και καμπαρετζούδες κοιτούσαν να βγάλουν τα προς το ζην».