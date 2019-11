Με τη νέα ταινία του Ελία Σουλεϊμάν η έναρξη του 32ου Ευρωπαικού Πανοράματος Κινηματογράφου

Με την ταινία του Ελία Σουλεϊμάν, “It Must Be Heaven”, που διακρίθηκε τον περασμένο Μάιο στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών με την Ειδική Μνεία της Κριτικής Επιτροπής και το Βραβείο FIPRESCI, θα κάνει την επίσημη έναρξη του το 32ο Πανόραμα Ευρωπαικού Κινηματογράφου.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο Τριανόν (στην οδό Κοδριγκτώνος 21), ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Παρίσι, φίλος του Φεστιβάλ από το παρελθόν, θα επισκεφθεί την πόλη της Αθήνας για να παραβρεθεί στην Ελληνική πρεμιέρα της ταινίας (έναρξη: 20.30), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής Seven Films και να απαντήσει, μετά τη λήξη της προβολής, στις ερωτήσεις του κοινού.

Λίγα λόγια για την ταινία:

O Es δραπετεύει από την Παλαιστίνη σε αναζήτηση εναλλακτικής πατρίδας, για να ανακαλύψει ότι η Παλαιστίνη τον ακολουθεί παντού. Η υπόσχεση μιας νέας ζωής μετατρέπεται σε μια κωμωδία παρεξηγήσεων: όσο μακρυά και να ταξιδέψει, από το Παρίσι ως τη Νέα Υόρκη, πάντα κάτι του θυμίζει τη γενέθλια γη. Από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Ελία Σουλεϊμάν, ένα κωμικό έπος που διερευνά θέματα ταυτότητας, ιθαγένειας και την αίσθηση του ανήκειν, με την οποία ο Σουλεϊμάν θέτει το θεμελιώδες ερώτημα: που βρίσκεται το μέρος που μπορούμε ειλικρινά να αποκαλέσουμε «σπίτι»;

«O κινηματογραφιστής και ηθοποιός Ελία Σουλεϊμάν χρησιμοποιεί το πρόσωπο και το σώμα του για να εκφράσει την ψυχή της Παλαιστίνης στις ταινίες του, και σε καμία άλλη περισσότερο απ’ ό,τι στην αστεία νέα του κομεντί, It Must Be Heaven.» - The Hollywood Reporter

«Η κωμική μέθοδος του Σουλεϊμάν είναι ευφυώς ανατρεπτική. Τα διάφορα επεισόδια (προϊόν έντονης παρατήρησης) της ταινίας αρχικά φαίνονται να είναι γεγονότα μαύρου χιούμορ, ασύνδετα μεταξύ τους, μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να αποκαλύπτεται ολόκληρο το οικοδόμημα του θέματός του.» - The New York Times

«Ο Σουλεϊμάν είναι πάντα ένας αξιόπιστος γόης, με την τάση να διοχετεύει τη «γλώσσα» του Ζακ Τατί και του Μπάστερ Κίτον σε editorial κινούμενης εικόνας για την βασανισμένη του πατρίδα.» -Ιndiewire

Στις 12 το μεσημέρι την αμέσως επόμενη μέρα, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ο Ελία Σουλεϊμάν θα παραδώσει masterclass στο βιβλιοπωλείο Ιανός στην οδό Σταδίου 24, Αθήνα.

*Γεννημένος το 1960 στη Ναζαρέτ, ο Ελία Σουλεϊμάν έζησε στη Νέα Υόρκη από το 1981 μέχρι το 1993. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, σκηνοθέτησε τις δυο πρώτες (και πολυβραβευμένες) μικρού μήκους ταινίες του, “Introduction To The End Of An argument” και “Homage By Assassination”.

Το 1994, εγκαθίσταται στην Ιερουσαλήμ, όπου του ανατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αποστολή να δημιουργήσει ένα τμήμα σπουδών Κινηματογράφου & Μέσων Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Birzeit. Δοκίμια και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στα Αγγλικά, Αραβικά και Γαλλικά.Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του, «To Χρονικό Μιας Εξαφάνισης» κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, στο Φεστιβάλ της Βενετίας (1996). Η επόμενη ταινία του, με τίτλο «Θεϊκή Παρέμβαση», κέρδισε το 2002 το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ των Καννών και παραμένει από τις γνωστότερες και καλύτερες ταινίες του. Ακολούθησε «Ο Χρόνος Που Απομένει», που προβλήθηκε στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, ενώ η τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του “It Must Be Heaven”, διακρίθηκε, το 2019 ξανά στις Κάννες, με την Ειδική Μνεία της Κριτικής Επιτροπής και το βραβείο FIPRESCI.

Το 32ο Πανόραμα Ευρωπαικού Κινηματογράφου θα διαρκέσει έως τις 4 Δεκεμβρίου 2019 και θα φιλοξενηθεί εκτός από το Τριανόν και στο σινε Ανδόρα (28/11-4/12).