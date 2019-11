Έλεν Μίρεν & Ίαν ΜακΚέλεν για 1η φορά μαζί σε ταινία, στο "Ένας Καλός Ψεύτης"

Mαζί με την έξοδο της στις ΗΠΑ από το στούντιο της Warner, θα βγει και στη χώρα μας, η κοινωνική ταινία με στοιχεία θρίλερ “Ένας Καλός ψεύτης - The Good Liar” σε σκηνοθεσία του 64χρονου Μπιλ Κόντον και σενάριο (βασισμένο στο βιβλίο του Νίκολας Σερλ) του Τζέφρι Χάτσερ.

Πρωταγωνιστούν ο 80χρονος Ίαν ΜακΚέλεν, η 74χρονη Έλεν Μίρεν και οι Ράσελ Τόβεϊ, Τζιμ Κάρτερ.

Δύο θρύλοι, η βραβευμένη με Όσκαρ για τη «Βασίλισσα», Έλεν Μίρεν (The Queen) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίαν ΜακΚέλεν (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Gods and Monsters) συμπρωταγωνιστούν σε ταινία για πρώτη φορά και μάλιστα σε ένα ευφυέστατο, αγωνιώδες θρίλερ για τα μυστικά που κρύβουν οι άνθρωποι και τα ψέματα που βιώνουν. Την ταινία σκηνοθετεί ο Μπιλ Κόντον που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για το σενάριο του «Gods and Monsters» το 1998, ενώ το σενάριο του Τζέφρι Χάτσερ (Mr. Holmes) μεταφέρει στο πανί το συναρπαστικό μπεστ σέλερ του Νίκολας Σερλ - Nicholas Searle.

Σύνοψη

Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Ίαν ΜακΚέλεν), ένας επαγγελματίας απατεώνας, έχει βάλει στο μάτι τον επόμενο στόχο του: τη χήρα Μπέτι ΜακΛις (Έλεν Μίρεν) με τεράστια περιουσία στη διάθεση της. Και ο Ρόι σκοπεύει να πάρει ό,τι της ανήκει.

Από την πρώτη τους συνάντηση, ο Ρόι αρχίζει να βομβαρδίζει την Μπέτι με τα δοκιμασμένα κόλπα του και η Μπέτι, που μοιάζει γοητευμένη, παρασύρεται. Αλλά αυτή τη φορά, αυτό που ξεκίνησε σαν μια ακόμα κομπίνα κλιμακώνεται σε ένα κυνηγητό γάτας-ποντικιού όπου παίζονται όλα για όλα. Αποκαλύψεις ενός δόλου πιο σκοτεινού τους οδηγούν σε ένα ναρκοπέδιο κινδύνου, ίντριγκας και προδοσίας.

Ο ταλαντούχος Μπιλ Κόντον έχει ακόμα σκηνοθετήσει το τολμηρό «Kinsey» με τον Λίαμ Νίσον (2004) και το μιούζικαλ «Dreamgirls» (2006), συνέγραψε ακόμα το σενάριο του «Chicago» σε σκηνοθεσία Ρομπ Μάρσαλ (2002), ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης παραγωγής, ενώ ακόμα έχει σκηνοθετήσει τα δύο τελευταία Twilight (2011, 2012) καθώς και πρόπερσι τη live-action μεταφορά της «Πεντάμορφης και το Τέρας» της Disney.

Ο Μπιλ Κόντον ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και για το «Chicago».

Την ταινία «The Good Liar» θα την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ