Τζακ Θορν: Στην τηλεοπτική βιομηχανία δεν εκπροσωπούνται άτομα με αναπηρίες

Η αναπηρία είναι ένα θέμα για το οποίο επιδεικνύεται αδιαφορία στις συζητήσεις για την ποικιλομορφία στο τηλεοπτικό τοπίο, εκτιμά ο βραβευμένος Άγγλος σεναριογράφος Τζακ Θορν.

Ο Τζακ Θορν, ο οποίος έγραψε το σενάριο των βραβευμένων με Bafta τηλεοπτικών σειρών This is England ’88 και This is Enlgand ’90 δήλωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα της Βρετανικής εφημερίδας «The Guardian», ότι υπάρχει μια «αόρατη προκατάληψη στη βιομηχανία» και κάλεσε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, θεατρικές σχολές, εταιρείες ψυχαγωγίας και οργανισμούς να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών και θεατρικός συγγραφέας έγραψε στο Αγγλικό περιοδικό Radio Times: «Κάθομαι σε συναντήσεις για την προώθηση ατόμων με αναπηρία που έχουν ταλέντο και μου λένε: "Δεν θέλουμε να τους εκθέσουμε υπερβολικά". Ζητώ ρόλοι συγκεκριμένοι να αφορούν άτομα με αναπηρίες και μου λένε: "Θα αναζητήσουμε ηθοποιούς με αναπηρία για τον ρόλο, αλλά σχεδόν ποτέ δεν συμμετέχουν στο καστ”. Γράφω σειρές με πρωταγωνιστές άτομα με αναπηρία και απορρίπτονται. Το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι η σειρά του BBC Three “ Do not Take My Baby” με μειωμένο προϋπολογισμό».

Πηγή: ΑΠΕ