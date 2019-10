Συνέδριο για τις παιδαγωγικές ιδέες του Πολωνού Γιάνους Κόρτσακ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι παιδαγωγικές ιδέες του Janusz Korczak» θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 24 και 25 Οκτωβρίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής & η UNICEF σε συνεργασία και με την Παιδαγωγική Ομάδα "Το Σκασιαρχείο" και την Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα "ΠΑιΘέΑ" διοργανώνουν το συγκεκριμένο Διεθνές Συνέδριο με κεντρικό θέμα τις παιδαγωγικές ιδέες, αρχές και προτάσεις του Πολωνοεβραίου γιατρού, συγγραφέα και παιδαγωγού Janusz Korczak. Η οπτική του Janusz Korczak - Γιάνους Κόρτσακ (1878-1942) ώθησε τη συζήτηση και τη διεκδίκηση για τα δικαιώματα του παιδιού σε ένα ουσιαστικότερο επίπεδο από αυτό που χαρακτήριζε την εποχή που έζησε, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Περισσότερες πληροφορίες:

https://languliterlab.gr/index.php/el/anakoinoseis/item/60-korczak-2019-gr

Διεθνές Συνέδριο «PHAROS CONFERENCE 2020»

Το Διεθνές Συνέδριο «PHAROS CONFERENCE 2020 – The multi-messenger physics and astrophysics of neutron stars» θα διεξαχθεί στην Πάτρα από 30 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2020 και θα καλύψει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με το φυσική και την αστροφυσική των αστέρων νετρονίων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και πρόσβαση στις φόρμες υποβολής εισηγήσεων και εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://indico.cern.ch/e/pharos2020.

Ημερίδα με θέμα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η PatrasIQ και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν στις 23 Οκτωβρίου 2019 στις 18:00 το απόγευμα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Ημερίδα με τίτλο: «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των νέων επιστημόνων για το πως θα μπορέσουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Ημερίδα με θέμα: «Μικροπλαστικά σε νερά και απόβλητα»

Τέλος το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο –ΕΑΠ διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Μικροπλαστικά σε νερά και απόβλητα», η οποία θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 – 20.00 στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας:

https://library.upatras.gr/event/microplastics