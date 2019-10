Η σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει ως "Maleficent"

Mαζί με την έξοδο του στις ΗΠΑ θα δούμε και στην Ελλάδα το «Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους» με την 44χρονη σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί και πάλι στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το φιλμ της Ντίσνει βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή της Feelgood στις 17 Οκτωβρίου 2019 και θα το δούμε και στην Πάτρα. Θα παιχθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες και σε 3D.

Το «Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους - Maleficent: Mistress of Evil» είναι η συνέχεια του 1ου φιλμ που εν έτει 2014 είχε κάνει διεθνείς εισπράξεις της τάξης των 758 εκατ. δολαρίων.

H Maleficent (Angelina Jolie) και η βαφτιστήρα της Aurora (Elle Fanning) έρχονται αντιμέτωπες με περίπλοκους οικογενειακούς δεσμούς -που ενώ τις φέρνουν κοντά την ίδια στιγμή τις ωθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις- με αφορμή μία γαμήλια τελετή και την εμφάνιση απρόσμενων συμμάχων και σκοτεινών, πρωτόγνωρων δυνάμεων.

Μετά την εισπρακτική επιτυχία της πρώτης ταινίας, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, η σαγηνευτική Maleficent επιστρέφει δριμύτερη με μία συναρπαστική περιπέτεια, παρέα με αξέχαστους χαρακτήρες και φόντο μαγικά τοπία. Ο ταλαντούχος Nορβηγός Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Kon-Tiki) σκηνοθετεί την Angelina Jolie και την Elle Fanning, που ενσαρκώνουν τη διαβόητη μάγισσα και την μεγαλύτερη πια βαφτιστήρα της αντίστοιχα, ενώ το λαμπερό καστ συμπληρώνει η θρυλική και ιδιαίτερα αγαπητή ηθοποιός Michelle Pfeiffer σε ρόλο που την αναδεικνύει σε άξια αντίπαλο της Maleficent.

Στο επίκεντρο της ιστορίας παραμένει η γεμάτη αγάπη, αλλά και παρεξηγήσεις, σχέση ανάμεσα στη Maleficent και την Aurora, μία σχέση που για μια ακόμα φορά θα περάσει μέσα από πολλές δοκιμασίες και περιπέτειες για να μεταφέρει το μήνυμα της αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Feelgood.

Η ταινία θα προβληθεί & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ