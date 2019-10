Σίλια από GNTM: «Με κάποια κορίτσια δεν έλεγα ούτε καλημέρα»

H Σίλια αποχώρησε την Τρίτη από το σπίτι του GNTM και έδωσε την πρώτη της συνέντευξη «Στη Φωλιά των Κου Κου». Η 24χρονη καλλονή, η οποία κατάγεται από την Ολλανδία και την Ηγουμενίτσα, δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη νέα «πεντάδα της φωτιάς» τις λεγόμενες FF (final five).

Πρόκειται για τις Μαρτίνα, Κάτια, Ασημίνα, Σουζάνα και Άννα, οι οποίες εκτοξεύουν συνεχώς κακίες για τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες!

«Με επηρέασε λιγάκι και το κλίμα μέσα στο σπίτι. Ήταν τεταμένο. Εμένα προσωπικά δε μου φέρθηκαν άσχημα οι FF (final five). Δεν το επέτρεψα όμως εγώ. Εγώ δε θα είμαι η πρώτη που θα πάω να μιλήσω. Έχει τύχει να είμαι με κάποια κορίτσια στον ίδιο χώρο και να νιώθω ότι υπάρχει κάτι αρνητικό. Δε λέγαμε ούτε καλημέρα με μερικά κορίτσια. Οι FF νομίζω ότι είναι το ίδιο εκρηκτικές και on και off κάμερα. Έχουν υπάρξει και καβγάδες που δεν έδειξαν οι κάμερες» είπε, μεταξύ άλλων, η Σίλια.