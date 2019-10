ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: O Mark Angelo γράφει τραγούδι για το Καρναβάλι της Πάτρας!

Το “Far from Everything”, άρεσε, αρέσει ακόμη και χάρισε ένα MTV βραβείο στον Mark Angelo που είδε τις μετοχές του να ανεβαίνουν και το όνομα του να παίζει παντού!

Την παραγωγή ανελαβαν από μεριάς g86 street theater performance, ο Πάρης Λαλιώτης, (https://g86carnival.com) και οι Garry Mardon - Γιώργος Καραδάνης G2 entertainment group ltd (https://g2entertainmentgroup.com/).

«Φυσικά θα γυριστεί βίντεο κλιπ, δυστυχώς δεν είμαι έτοιμος να αποκαλύψω ακόμα το concept και άλλες λεπτομέρειες. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν αναλάβει η g86 street theater performance και G2 entertainment group ltd. Tα γυρίσματα θα γίνουν στην Πάτρα και ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες προετοιμασίας του.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο Mark F. Angelo γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν σε νεαρή ηλικία, καθώς φοίτησε σε μουσικό σχολείο, κάτι το οποίο τον οδήγησε στη σύνθεση αλλά και στην παραγωγή μουσικής, τόσο για τον ίδιο, όσο και για άλλους καλλιτέχνες. Σε ηλικία μόλις 22 χρόνων, απολαμβάνει το πρώτα του 2 releases, στις αμερικανικές System Recordings και Red Dust Records ενώ ένα χρόνο αργότερα, υπογράφει με τη Bonzai Music.

Το 2009 υπογράφει στη MY Group, όπου πλέον αρχίζει να συνεργάζεται με τους ανερχόμενους, τότε, Vegas και τη Shaya. Η τελευταία μάλιστα συμμετέχει στο track του Mark, με τίτλο ‘My Radio’ που έγινε και το επίσημο jingle του MAD radio 106,2! Μια πολύ σημαντική συνεργασία για τον Μark F. Angelo ήταν και το theme track των Mad Video Music Awards 2010 by Vodafone, “Far From Everything” featuring Shaya, το οποίο έχει την υπογραφή του, και αποτελεί άλλωστε και το 1ο του single!

Τον Ιούνιο του 2010 ο Μark F. Angelo κυκλοφόρησε το προσωπικό του CD “Play.Pause.Stop.Rewind.” από τη MY Group και τη Sony Music, με special all star συμμετοχές από τους Onirama, Vegas, Alex Kavvadias, Shaya, Λυδία Παπαϊωάννου, Jamie Jay και Hazel.

Το Σεπτέμβριο του 2010, κυκλοφόρησε το 2o του single με τίτλο “Μη σε νοιάζει”, με τη συμμετοχή των Vegas, το οποίο μάλιστα αποτέλεσε και το theme track του τηλεοπτικού show του Alpha, Big Brother 4. Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησαν και δύο νέες version του “Far From Everything”, η ατμοσφαιρική-acoustic εκδοχή από τον Mark F. Angelo αλλά και το club remix από τον διεθνούς φήμης Βέλγο παραγωγό, Emanuel Kosh.

Το χειμώνα του 2010-11 εμφανίστηκε στο Gazoo, μαζί με τους Onirama, Μύρωνα Στρατή και Shaya, ενώ με τους πρώτους συνεργάστηκε και στο 3o single του, «Turn Back Time», το οποίο περιλαμβάνεται στο προσωπικό του album “Play.Pause.Stop.Rewind”. Το Μάρτιο του 2011, κυκλοφόρησε και το εντυπωσιακό video-clip του Turn Back Time.

Στις αρχές Ιουνίου, κυκλοφόρησε το “I’m The One”, η συνεργασία του με τους Otherview, ή αλλιώς το απόλυτο hit για το καλοκαίρι του 2011!