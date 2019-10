Στις 9 Οκτωβρίου 2019 η Ημερίδα για τη Βιωσιμότητα στη Διαχείριση Νερού στον Τομέα του Τουρισμού

Το Πανεπιστήμιο διοργανώνει επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Βιωσιμότητα στη Διαχείριση Νερού στον Τομέα του Τουρισμού», την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος, στο Ρίο. Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου CASTWATER–Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» ενώ επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ρεθύμνου.

Στο συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Πρυτανείας, συμμετέχουν 11 εταίροι από 10 περιφέρειες της Ευρωπαικής Ένωσης με στόχο να μοιραστούν γνώση και εμπειρία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για βελτίωση των πρακτικών σχετικά με μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης, να βρουν τρόπους για την προώθηση της ευαισθητοποίησης πάνω στη βιώσιμη διαχείριση του νερού στον τουρισμό και να στηρίξουν ιδέες υιοθέτησης αποτελεσματικών λύσεων στη διαχείριση υδάτων.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

09:00 – 09:30 Εγγραφή

09:30 – 09:50 Χαιρετισμοί

- Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιεφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

- Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητα, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Γιώργος Τελώνης, Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδος

09:40 – 09:50 «CASTWATER – Σύντομη παρουσίαση του έργου» – Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

09:50 – 10:10 «Ρύθμιση ενός μοντέλου για την διερεύνηση του κινδύνου ρύπανσης των υπογείων υδάτων στον παράκτιο υδροφορέα του ποταμού Γλαύκου (περιοχή Πατρών)» - Βασίλης Καλέρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

10:10 – 10:30 «Decision Support System For Wastewater and Biosolids Reuse in Agriculture Applications» – Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

10:30 – 10:45 Διάλειμμα για καφέ

10:45 – 11:10 «Ενεργές πρακτικές μείωσης της ρύπανσης και της ποσότητας απαιτούμενου νερού στον τουρισμό» – Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

11:10 – 11:30 «Σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Πάτρας» – Ειρήνη Καραθανάση, Πολιτικός Μηχανικός MSc, Υπεύθυνη Μελετών/Έργων Ύδρευσης, ΔΕΥΑΠ & Κων/νος Παπαγεωργακόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών ΔΕΥΑΠ

11:30 – 11:50 «Πολιτικές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την βιώσιμη ανάπτυξη στη διαχείριση νερού στον τομέα του τουρισμού», Λυκούργος Σταματελάτος, M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣΧ), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ)

11:50 – 12:10 «Ένα online εργαλείο για την βιωσιμότητα στη διαχείριση νερού στον τουρισμό – Βαγγέλης Μίχος, Ερευνητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος της ομάδας έργου.

12:10 – 12:30 Κλείσιμο συνάντησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο:https://castwater.interreg-med.eu/

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην Ημερίδα μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] με τίτλο «Ημερίδα CASTWATER» και κείμενο το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.