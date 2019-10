Ο Μάιλς Φίσερ αλά Τομ Κρουζ κατεβαίνει υποψήφιος! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο 57χρονος Αμερικανός σταρ του κινηματογράφου ξέρει πάντα να μας εκπλήσσει όπως έγινε τώρα μ’ ένα πρωτότυπο βίντεο, το «Tom Cruise RUNS for President», ίσως το πιο αστείο βίντεο που θα δεις σήμερα, σύμφωνα με το flix.gr.

Eνώ θα μπορούσε να είναι και αλήθεια, πρόκειται φυσικά για ένα απλώς χιουμοριστικό βίντεο.

Επίσης υπάρχει μία βασική λεπτομέρεια, στο βίντεο δεν εμφανίζεται ακριβώς ο Τομ Κρουζ αλλά ο 36χρονος ηθοποιός Μάιλς Φίσερ - Miles Fisher (οι μιμήσεις του στο Χόλιγουντ είναι ιστορικές και έχει ξαναερμηνεύσει τον Τομ Κρουζ στο παρελθόν αλλά έχει υποδυθεί εξαιρετικά και ξεκαρδιστικά και τον Κρίστιαν Μπέιλ) ο οποίος και γύρισε αυτό το fake χιουμοριστικό σποτάκι για τις Αμερικανικές εκλογές, μιμούμενος πολύ πειστικά και στο look, τον σούπερ σταρ Κρουζ και τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερος to run for President (με έμφαση στο... run - τρέξιμο).

Να προσθέσουμε πάντως πως οι φαν του Τομ Κρουζ περιμένουν το 2020 να τον δουν στο πολυαναμενόμενο «Top Gun: Maverick».