Αυτό είναι το πλήρες line-up του 11ου Street Mode Festival

The Cause: Έχοντας τις ρίζες του στον δρόμο, το Street Mode ξεκίνησε αρχικά ως μια σειρά εκδηλώσεων που λάμβανε χώρα σε ανοιχτούς / δημόσιους χώρους, όπως η πλατεία της Θέρμης και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να παρουσιάσει μαζί όλα τα στοιχεία της street κουλτούρας. Ως street κουλτούρα, ορίζουμε την υποκουλτούρα που αναπτύσσεται κυρίως σε αστικές περιοχές, και εκφράζεται ελεύθερα μέσα από τέχνες όπως το graffiti και το breakdance, μέσα από σπορ όπως το skateboarding, το BMX και το parkour, και εκπροσωπείται από τους ήχους της hip-hop, punk rock, heavy rock και ska / reggae μουσικής.

The Experience: To Street Mode είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και σπορ που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, από το 2009. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Ελλάδα, και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μία ποικιλία από μουσικές σκηνές και street δραστηριότητες. Μπες σε κατάσταση "Street" και απόλαυσε 3 ημέρες με ζωντανή μουσική, dj sets, shows και διαγωνισμούς street art, street dance, parkour, BMX, skateboarding και πολλά ακόμη!

11th STREET MODE FESTIVAL 27-28-29 Σεπτεμβρίου 2019

Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Προβλήτα Β – Αποθήκη 8)

#StreetMode19 • Street Mode: ON!

► MUSIC ACTS

27 Sept – Day 1

Ska-P • Pussy Riot • The Fuzztones • Satanic Surfers • Taiwan MC • Soulside • Somali Yacht Club • Thundermother • Algiers • Punkreas • Παύλος Παυλίδης & Β-Movies • NightStalker • Μέμφις • Dirty Fuse • Chasing Attractors • Ταφ Λάθος • Anser x Eversor • Muddy Vibez • Tiny Jackal • Above The Hood • Zoro & Buzz • Twinsanity • Junior SP

28 Sept – Day 2

The Rumjacks • Che Sudaka • Looptroop Rockers • Moscow Death Brigade • Nick Oliveri's Death Electric Band • Gang Of Four • The Dwarves • Art Brut • Nova Twins • Prop Dylan • Green Lung • Γιάννης Αγγελάκας • Vodka Juniors • Baildsa • Despite Everything • Deaf Radio • Fuel Eater • Μικρός Κλέφτης • Complex • Τζαμάλ • Social Waste • Joker/Two-Face • Iratus • Λόγος Τιμής • Vlospa • Trouf • Pony Licks

29 Sept – Day 3

Turbonegro • Max Romeo • Dubioza Kolektiv • L'Entourloop ft. Skarra Mucci & Troy Berkley • Subcarpati • Nebula • Warrior Soul • Raketkanon • Oferta Especial • Skiller • Λευκή Συμφωνία • Εισβολέας • Χατζηφραγκέτα • Naxatras • Bonzai • 12ος Πίθηκος • Βέβηλος • Στίχοιμα • Κάτα x Mpelafon • WNC • Λoco • Kepe

Day 0: Οι κάτοχοι εισιτηρίων 3ημέρου δικαιούνται δωρεάν είσοδο στην Day 0 του φεστιβάλ (Πέμπτη 26/9), με τους Villagers of Ioannina City, τους Tuber και τους Halocraft

► STREET MODE EVENTS:

• Street Art - Street Dance (shows & contests)

• Parkour - BMX - Skateboarding (shows & contests)

• Body Painting - Yo-Yo (shows & workshops)

• Music Contests (CU #NBT & THHF)

• Special DJ Sets - After Parties (TBA)

Δείτε όλα τα events εδώ: http://www.streetmode.gr/el/2019-events-gr

► ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

E-TICKETS:

Διαθέσιμα online και πανελλαδικώς σε καταστήματα Wind & Seven Spots.

Ticket link: www.streetmode.gr/en/festival-tickets

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ HARD COPY:

Διαθέσιμα πανελλαδικώς μέσω μεγάλου δικτύου μεταπωλητών.

Επίσημα σημεία προπώλησης: www.streetmode.gr

Phase 2

3-Day Pass: 42€ / ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ / AVAILABLE

1-Day Pass: 18€ / ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ / AVAILABLE

Phase 1 (Early Bird Tickets)

3-Day Pass: 35€ / SOLD OUT

1-Day Pass: 15€ / SOLD OUT