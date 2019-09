Η "Nebraska" του Αιγιώτη Αλεξάντερ Πέιν στις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα

Mε το τέλος του 2019 σε λίγους μήνες, κλείνουμε αισίως είκοσι (20) χρόνια σ' αυτόν εδώ τον νεόκοπο αιώνα, τον 21ο & η εφημερίδα The Guardian επέλεξε σ’ ένα εκτενές αφιέρωμα τα 100 ωραιότερα φιλμ που είδαμε στο σινεμά, έως τώρα, από το 2000 δηλαδή έως και το 2019. Μάλιστα στην 100η θέση συμπεριέλαβε το φετινό «Once Upon a Time in Hollywood – Κάποτε στο…Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο που αναμένεται να έχει καλή τύχη και στα ερχόμενα Όσκαρ.

Η λίστα όπως διαβάσαμε στο flix.gr, έχει εκπλήξεις, έχει και ταινίες που ήδη έχουν γίνει, δικαίως, κλασικές. Κι έχει και τη συγκίνηση της επιλογής από έναν... αιώνα, του οποίου είδαμε τη γέννηση. Η έγκριτη Βρετανική εφημερίδα The Guardian δημοσίευσε τη λίστα της με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και η μελέτη της έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη λίστα της Guardian στην παρακάτω διεύθυνση και να σχολιάσετε αν συμφωνείτε ή όχι με τις επιλογές.

To Top-10 των ταινιών του 21ου αιώνα, έως τώρα σύμφωνα με τον The Guardian είναι το εξής:

10.«Team America: World Police» (2004), Ματ Στόουν, Τρέι Πάρκερ

9.«Zama» (2017), Λουκρέσια Μαρτέλ

8.«Moonlight» (2016), Μπάρι Τζένκινς

7.«Συνεκδοχή, Νέα Υόρκη» (2008), Τσάρλι Κάουφαμν

6.«Κρυμμένος» (2005), Μίκαελ Χάνεκε

5.«In the Mood for Love» (2000), Γουονγκ Καρ-Γουάι

4.«Under the Skin» (2013), Τζόναθαν Γκλέιζερ

3.«Boyhood» (2014), Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ

2.«12 Years a Slave» (2013), Στιβ ΜακΚουιν

1. «There Will Be Blood – Θα Χυθεί Αίμα» (2007), Πολ Τόμας Αντερσον που είχαμε δει στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα τον Φεβρουάριο του 2008.

Μαθαίνοντας τα νέα, ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον είπε: «Ποιος είμαι εγώ για να διαφωνήσω; Το δέχομαι. Το καμαρώνω και δεν το παίρνω καθόλου ελαφρά. Αλλά, φυσικά, θα μπορούσα να φτιάξω στα γρήγορα μια μεγάλη λίστα με σπουδαίες ταινίες απ' αυτόν εδώ τον αιώνα, δεν είναι δύσκολο. Έχω χρόνια να δω το "There Will Be Blood", αλλά την τελευταία φορά που το είδα ένιωσα περήφανος κι ικανοποιημένος. Όλα τα στοιχεία του μοιάζουν να συνδέονται καλά - οι ερμηνείες, η μουσική, το τοπίο κι η ιστορία, όλα τα επίπεδα της ταινίας, ιδιαίτερα το κεντρικό νόημα της σχέσης πατέρα και γιου - όλα λειτουργούν μαζί. Επιπλέον είναι πολύ ρωμαλέα ταινία κι αυτό μ' αρέσει. Ξέρετε, όπως, νομίζω, ξέρουμε όλοι, ότι αυτό που κάνει την ταινία σπουδαία είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις».

*Τέλος αξίζει να επισημάνουμε πως στην 29η θέση της λίστας με τα καλύτερα φιλμ του 21ου αιώνα σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, είναι και η ασπρόμαυρη «Nebraska» παραγωγής 2013, σε σκηνοθεσία του Ελληνοαμερικανού με καταγωγή από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν, με τον Bruce Dern σε μία εξαιρετική ερμηνεία που προτάθηκε και στα Όσκαρ το 2014, τον Will Forte στο ρόλο του γιου του και την June Squibb που επίσης προτάθηκε στα Όσκαρ, για καλύτερη β’ γυναικεία ερμηνεία. Η ασπρόμαυρη ταινία του Alexander Payne είναι μία ωδή στην επαρχιακή Αμερική και είναι η καλύτερη ταινία του συγκεκριμένου δημιουργού στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Ο The Guardian επισημαίνει πως το «Sideways – Πλαγίως» του 2004 που ουσιαστικά καθιέρωσε τον Πέιν, με το πέρασμα των χρόνων δείχνει να μην έχει ωριμάσει σαν το καλό κρασί.