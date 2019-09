Έρχεται 26/9/2019 το θρίλερ "Τρομακτικές Ιστορίες στο Σκοτάδι"

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 θα βγει στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από τη Feelgood το φιλμ τρόμου με τίτλο «Τρομακτικές Ιστορίες στο Σκοτάδι - Scary Stories To Tell in the Dark» σε σκηνοθεσία του Νορβηγού δημιουργού André Øvredal, το οποίο ήδη σε πάνω από ένα μήνα προβολής στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 62 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 28 από τον υπόλοιπο κόσμο.

Αμερική 1968. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα μυρίζει αλλαγή… αλλά όχι στη μικρή πόλη της Mill Valley, όπου για γενιές, η σκιά της οικογένειας Bellows πέφτει βαριά. Στην έπαυλη τους στην άκρη της πόλης, η Sarah, ένα μικρό κορίτσι με φριχτά μυστικά, μετέφερε τη ζωή της σε μία σειρά από τρομαχτικές ιστορίες, γραμμένες σε ένα βιβλίο που έχει υπερβεί τον χρόνο. Ιστορίες που έχουν έναν τρόπο να ζωντανέψουν σε βάρος μίας παρέας εφήβων που θα ανακαλύψει το τρομαχτικό βιβλίο της Sarah.

Τα κλασικά και άκρως τρομαχτικά βιβλία του Alvin Schwartz μεταφέρονται ιδανικά στη μεγάλη οθόνη σε ιστορία που συνυπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ μετρ Guillermo Del Toro του «The Shape of Water – Η Μορφή του Νερού» (είναι και συμπαραγωγός) ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ταλαντούχος André Øvredal (Trollhunter). Η ταινία διασκευάζει τις ζοφερές ιστορίες που έχουν στοιχειώσει αναρίθμητους αναγνώστες σε όλο τον κόσμο και φτιάχνει μία νέα πλοκή με πρωταγωνιστές παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν από εκδικητικά τέρατα, αλλά και τους ίδιους τους δαίμονες τους.

Παίζουν οι: Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows και Lorraine Toussaint.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ