Στις κάλπες οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. της Αχαΐας

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου
Στις κάλπες προσέρχονται τα μέλη του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. – Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.).
Οι εκλογές θα γίνουν στις 13-09-2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία μας στην Πάτρα Κανακάρη 236Α.
ΔΕΙΤΕ τους υποψήφιους:
ΓΙΑ Δ.Σ.
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΛΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΣΙΛΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΛΩΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΤΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ)
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΣΙΛΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ