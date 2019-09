Ξεκινά με το "Parasite" το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας συμπληρώνουν 25 χρόνια φέτος και το γιορτάζουν μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε το πρωί της Τετάρτης 11/9/2019 στην διάρκεια επίσημης συνέντευξη Τύπου στον πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η επετειακή 25η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2019 στις αίθουσες Δαναός 1 & 2, στο Ιντεάλ, στην Όπερα 1 & 2, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Παλλάς και θα παρουσιάσει στο σινεφίλ κοινό, 115 μεγάλου μήκους ταινίες, 63 μικρού μήκους, 3 Διαγωνιστικά Τμήματα, μεγάλα αφιερώματα και θα έχει επίσης εκλεκτούς καλεσμένους.

Η ταινία έναρξης είναι ο Χρυσός Φοίνικας των φετινών Καννών, το «Parasite» του Μπονγκ Τζουν-χο, μια μαύρη και συχνά πολύ αστεία κωμωδία που εναλλάσσει το ηχηρό γέλιο με την απόλυτη έκπληξη, την πίκρα, ακόμη και το σοκ, μέσα από την ιστορία μιας οικογένειας μικροαπατεώνων που προσπαθούν να επιβιώσουν στην σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης Σεούλ.

Η ταινία Λήξης όπως είναι ήδη γνωστό, θα είναι μετά από την μεγάλη του πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες στη Βενετία, το πολυσυζητημένο νέο φιλμ του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην Αίθουσα» με τον Χρήστο Λούλη και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Η προβολή στις 28/9 θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη. Πρόκειται για ένα πολιτικό θρίλερ για την ελληνική κρίση.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Φεστιβάλ, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας δημιουργός Κώστας Γαβράς θα δώσει Συνέντευξη Τύπου μαζί με συντελεστές της ταινίας, την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος, στις 14.00.

12 ταινίες για μια Χρυσή Αθηνά

Δώδεκα ταινίες φέτος διαγωνίζονται για τη Χρυσή Αθηνά και τα μεγάλα βραβεία του φεστιβάλ. Ταινίες από όλο τον κόσμο (Από τη Λιθουανία και την Ν. Κορέα, μέχρι το Μεξικό και την Ισλανδία). Ανάμεσά τους συναντάμε (απευθείας από το φεστιβάλ Καννών) τους «Αθλιους» του Λατζ Λι (ο οποίος μετέφερε το πνεύμα του Βικτόρ Ουγκό στα σύγχρονα γκέτο του Παρισιού και κέρδσε εξ ημισείας το Βραβείο της Επιτροπής των Καννών) το «Μια Αποικία» της Ζενεβιέβ Ντουλούντ-ντε Σελ, (που κέρδισε την Κρυστάλλινη Αρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου), το «Σπίτι του Μικρού Πτηνού» (House of Hummingbird) της Μπόρα Κιμ (το νοτιο-κορεάτικο δράμα που έχει κερδίσει 11 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ), το «Ροζ Τείχος» του Τομ Κάλεν (μία ιδιαίτερη αφήγηση μιας ερωτικής ιστορίας κι ενός χωρισμού, σε σκηνοθεσία του πρωταγωνιστή του «Weekend»), το «Burning Cane», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Φιλιπ Γιουμάνς που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ της Tribeca, και τις «Δονήσεις» (Temorts) του Χαΐρο Μπουσταμάντε που πρωτοείδαμε στο φεστιβάλ Βερολίνου.

Prick Up Your Ears - To μουσικό τμήμα του Φεστιβάλ

Όπως κάθε χρόνο, οι μουσικές ταινίες του Φεστιβάλ αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τμήματά του. Φέτος, όπως αναφέρει το flix.gr, στο «Music and Film» θα παρελάσουν θρύλοι του ροκ, της σόουλ αλλά και της όπερας. Από το «Miles Davis: Birth of the Cool» του Στάνλεϊ Νέλσον και «Amazing Grace» το ντοκιμαντέρ για την Αρίθα Φράνκλιν (ή, πιο σωστά, μια καθοριστική συναυλία της του '71, μαγνητοσκοπημένη από τον Σίντνεϊ Πόλακ, που έγινε ταινία 40 χρόνια αργότερα), μέχρι το «Murder in the Front Row» (το ντοκιμαντέρ του Ανταμ Ντιούμπιν για τη «thrash metal»), κι από το «Music for Ordinary Life Machines» (το ντοκιμαντέρ του Νίκου Χατζή για τον underground synth ήχο στην Ελλάδα), μέχρι τα «Τα 4 Επίπεδα της Ύπαρξης» της Ηλιάνας Δανέζη (που μας εξιστορούν το πώς οι... Κάνιε Ουέστ και Τζέι Ζι ανακάλυψαν μια ξεχασμένη ελληνική μπάντα και πείραξαν τις μουσικές της) το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο και θα βλέπεται δυνατά.

Ειδική αναφορά στο «Blinded By The Light» της Γκούριντερ Τσάντα (προβάλλεται ήδη με επιτυχία στις ΗΠΑ), έναν ύμνο στο πόσο αγαπούν οι φαν του τον Μπρους Σπρίνγκστιν, και μία ευκαιρία για το ελληνικό community (κι όχι "fan club") του Αφεντικού, το No Surrender, να κάνει μεγάλο πάρτι. Οσοι tramps, προσέλθετε!

Αστικοί Μύθοι: Αφιέρωμα στον Εντουαρντ Γιάνγκ

Η φετινή ρετροσπεκτίβα του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε έναν από τους κορυφαίους Ασιάτες σκηνοθέτες του 20ού αιώνα. Ο Εντουαρντ Γιανγκ από το ντεμπούτο του το 1983 με το «That Day, On the Beach» (με διευθυντή φωτογραφίας τον Κρίστοφερ Ντόιλ, πολύ πριν τον χρησιμοποιήσει ο Γουόνγκ Καρ Γουάι), έθεσε τις απαρχές του κινηματογραφικού Νέου Κύματος της Ταϊβάν.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας 2019 θα προβάλουν, σε αποκατεστημένες κόπιες, το «That Day, On the Beach» μαζί με τα «Taipei Story» (όπου συνέγραψε το σενάριο κι έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Χου Χσιάο Χσιέν), «A Brighter Summer Day» (1991), «Τhe Terrorisers» (1986), «Α Βrighter Summer Day» (1991), «Α Confucian Confusion» (1994), «Mahjong» (1996) και «Yi Yi» ( Βραβείο Σκηνοθεσίας του Φεστιβάλ Καννών, 2000),

Ο Eντουαρντ Γιανγκ (1947-2007) εγκατέλειψε τη ζωή πολύ νωρίς, σε ηλικία 59 ετών, και στο αποκορύφωμα μιας εκπληκτικής καριέρας η οποία υποσχόταν να γεννήσει πολλά ακόμη αριστουργήματα. Προσκεκλημένη του Φεστιβάλ θα είναι η μουσικοσυνθέτης, συνεργάτιδα και σύντροφος εν ζωή του Γιανγκ, κυρία Κάιλι Πενγκ.

Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Μικρού Μήκους ταινιών

Έχοντας παρουσιάσει συνολικά περισσότερες από 400 ταινίες από το 2012, το ολοζώντανο και συναρπαστικό Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους είναι αναπόσπαστο κομμάτι και του επετειακού 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.

Για την φετινή 25η διοργάνωση, όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις τριακόσιες έντεκα ταινίες (311), 47 ελληνικές μικρού μήκους επιλέχθηκαν και θα διεκδικήσουν τα βραβεία. Δείτε αναλυτικά ποιες είναι εδώ.

Η κριτική επιτροπή του τμήματος φέτος αποτελείται από τους: Αμάντα Λιβανού (Πρόεδρος), Λίνα Νικολακοπούλου, Χρήστο Βούπουρα, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Δημήτρη Βραχνό.

Εκτός Διαγωνιστικού θα προβληθούν οι ταινίες «Ηλεκτρικός Κύκνος» της Κωνσταντίνα; Κοτζαμάνη, «Λεωφόρος Πατησίων» του Θανάση Νεοφώτιστου και «Ρουζ» του Κωστή Θεοδοσόπουλου.

Στις Μεγάλες Πρεμιέρες του φετινού Φεστιβάλ της Αθήνας, θα προβληθούν το φιλμ από το πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών, «Το Πορτρέτο Μια Γυναίκας που Φλέγεται» της Σελίν Σιαμά, αλλά και η πολυαναμενόμενη «Καρδερίνα» (The Goldfinch), που έχει βασιστεί στο best-seller της Ντόνα Ταρτ. Στο δραματικό αυτό φιλμ του Τζόν Κρόουλι πρωταγωνιστούν οι Ανσελ Ελγκορτ, Νικόλ Κίντμαν, Σάρα Πόλσον και Τζέφρι Ράι. Ακόμα θα προβληθεί το «Sorry We Missed You - Δυστυχώς Απουσιάζατε» του Κεν Λόουτς αλλά και η πρόσφατη Χρυσή Άρκτος του Φεστιβάλ Βερολινου, το «Synonymes» («Συνώνυμα») του Ναντάβ Λαπίντ.

Προβολή αφιερωµένη στη µνήµη του Ζακ Κωστόπουλου / Zackie Oh

Μία προβολή αφιερωμένη στην μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 22.30, στον Κινηματογράφο Ideal. Το «Μουσώνας» («Monsoon») του Χονγκ Κάου, είναι ένα βρετανικό υπαρξιακό οδοιπορικό και ένα τρυφερό γκέι δράμα που θυμίζει εξωτικό συγγενή του «Weekend».

Την προβολή θα προλογίσει η Ζωή Κοκάλου από την πρωτοβουλία «Justice For Zak/Zackie».

Μετά τα μεσάνυχτα

Μια ανοιχτή πρόσκληση για τα νυκτόβια πλάσματα της πόλης, ένα από τα πιο περιπετειώδη και γεμάτα εκπλήξεις τμήματα του Φεστιβάλ, το «After Hours» φέτος θα προκαλέσει. Από το «Come to Daddy» του νεοζηλανδού Αντ Τίμσον (ο οποίος παντρεύει κάπως τον Σαίξπηρ με την Beyonce) και πρωταγωνιστή έναν αγνώριστο Ελάιτζα Γουντ, μέχρι τα «Bliss» (την τρίτη ταινία του Τζο Μπέγκος) και «All About Yves» (τη θεοπάλαβη σάτιρα που έκλεισε το φετινό πρόγραμμα του Δεκαπενθημέρου των Σκηνοθετών στις Κάννες) οι Νύχτες φέτος θα είναι μεγάλες.

Το Ξύπνημα της Άνοιξης: φόκους στο Τσεχικό Νέο Κύμα

Μέσα από μία επιλογή 12 ταινιών-σταθμών, οι Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφουν στα 60ς για να μας συστήσουν το Τσεχικό Νέο Κύμα.

Ανάμεσα στις επιλογές του προγράμματος, συναντάμε τα οσκαρικά «Το Μαγαζάκι της Κεντρικής Οδού» (1965) των Γιαν Καντάρ και Ελμαρ Κλος και «Ο Ανθρωπος που Εβλεπε τα Τρένα να Περνούν» (1966) του Γίρι Μενζέλ.

Επίσης οι σινεφίλ θα απολαύσουν το ντεμπούτο του Γιαν Νιέμετς «Διαμάντια της Νύχτας» (1964), τον «Υπέροχο Βαρώνο Μινχάουζεν» του Κάρελ Ζέμαν, τους «Ερωτες Μιας Ξανθιάς» του Μίλος Φόρμαν, αλλά τα λογκριμένα «Η Κοιλάδα με τις Μέλισσες» (1968) του Φράντισεκ Βλάτσιλ και το «Αστείο» (1969) του Γιαρομίλ Γιρίς. Μην χάσετε την ταινία που ο Γιώργος Λάνθιμος ανέφερε στις επιρροές του γα την «Ευννούμενη» - τον «Αποτεφρωτή» (1969) Γιουράι Χερζ. Το τελευταίο, λόγω αυτής της σχέσης, θα προβληθεί μαζί με το «Nimic», την τελευταία μικρού μήκους του Λάνθιμου.

*Tο ανυπέρβλητο έπος του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Apocalypse Now – Αποκάλυψη τώρα» συμπληρώνει 40 χρόνια από την πρώτη του προβολή και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, παρουσιάζει το τελικό cut της εμβληματικής ταινίας, με την εντυπωσιακή ψηφιακή αποκατάσταση που πραγματοποίησε πρόσφατα ο δημιουργός του.

Με την ευκαιρία της 40ης επετείου από την πρώτη προβολή της ταινίας, o Κόπολα επέστρεψε στο φιλμ του, επέβλεψε από την αρχή την αποκατάστασή του σε 4Κ και επεξεργάστηκε ξανά τον ήχο με σκοπό να παραδώσει μια τελική μορφή που πλέον τον καλύπτει ολοκληρωτικά. Το «Apocalypse Now: Final Cut» παρουσιάστηκε για 1η φορά, πριν λίγο καιρό, στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, παρουσία του σκηνοθέτη που γεμάτος ενέργεια και συγκίνηση μίλησε στο κοινό και τον Στίβεν Σόντερμπεργκ γι' αυτό τον ογκόλιθο του μεταπολεμικού αμερικανικού σινεμά που με τόσο κόπο έχτισε. Ο αξέχαστος Μάρλον Μπράντο δίνει στην ταινία μία ταινία πραγματικά εντυπωσιακή και «παραληρηματική».

Καλεσμένοι του Φεστιβάλ

Ο Γέρζι Σκολιμόφσκι, ένας από τους βετεράνους του ευρωπαϊκού σινεμά, θα τιμήσει επίσης με την παρουσία του το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας για να παραστεί στην προβολή της κλασικής του ταινίας «Στο Φως του Φεγγαριού», με μοναδικό πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Αϊρονς.

Ο Κώστας Γαβράς θα παρουσιάσει αυτοπροσώπως την ελληνική πρεμιέρα του «Ενήλικοι στην Αίθουσα» που θα είναι και η ταινία λήξης του φεστιβάλ.

Οι Νύχτες Πρεμιέρες θα τιμήσουν τους δύο αυτούς μεγάλους σκηνοθέτες με το Τιμητικό Βραβείο «Γιώργος Τζώτζιος», το οποίο απονέμεται για 1η χρονιά φέτος και φυσικά φέρει το όνομα του ιδρυτή του φεστιβάλ και του Περιοδικού Σινεμά, του αγαπημένου μας διευθυντή που χάθηκε πρόωρα αλλά δεν ξεχάστηκε ποτέ από κανέναν μας.

O αγαπημένος του φεστιβάλ, Φατίχ Ακίν, θα φέρει και τον πρωταγωνιστή του Γιόνας Ντάσλερ, για να προβάλλουν το αιματοβαμμένο και προκλητικό «Χρυσό Γάντι».

Η Ντέμπι Χάνιγουντ, η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Κεν Λόουτς, «Sorry We Missed You» θα έρθει στην Αθήνα για να την παρουσιάσει.

Μεγάλος Χορηγός του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας είναι η COSMOTE TV.

Πάντα στις Νύχτες Πρεμιέρας πηγαίνουν και Πατρινοί σινεφίλ.