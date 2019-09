«Tο πρώτο gay φιλί στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου»!

View this post on Instagram

1981...Το πρωτο gay φιλί στην ιστορία του Ελληνικου θεάτρου.. Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ του Τζών Χερμπερτ. Σε σκηνοθεσια του πολυταλαντου Κωνσταντίνου Μάριου που το ειχε μεταφρασει κ δυστυχως δεν βρισκεται πια αναμεσα μας. Στο θεατρο ΑΣΚΟΣ της Δροσοπουλου που δεν υπαρχει πια και χτιστηκε με τον μοχθο της σπουδαιας τότε ομάδας του ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ..Μεγαλη επιτυχια και πολυ τολμηρό για την τότε εποχή,εργο σκληρο κ βαθεια ανθρώπινο μεσα στο κελί ενος αναμορφωτηρίου...Ολη η Αθήνα περασε για να το δει..Στην φωτο μαζι με τον αγαπητο συνάδελφο Γίώργο Κροντήρη.