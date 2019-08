Ο Γιάννης Σπαλιάρας σε πασίγνωστη σειρά του Netflix

Στη δημοφιλή σειρά του Netflix The Lord of the Skies θα παίξει ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης Survivor θα εναρκώσει έναν Έλληνα πράκτορα της CIA που προσπαθεί να πιάσει τον πρωταγωνιστή.

Η σειρά δεν περιλαμβάνεται για την ώρα στο ελληνικό πακέτο του Neflix.

Το μοντέλο, ανέβασε πρόσφατα και φωτογραφία από τα γυρίσματα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας τα εξής: «Αληθεια δεν ξέρω τι να πω... η πραγματικότητα ξεπερνάει την φαντασία... La Victoria esta dedicada a mi padre».