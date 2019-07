7ο Port Festival: Έναρξη απόψε με blues, folk & rock ‘n roll

Έφτασε η στιγμή για να ζωντανέψει και πάλι το αλσύλιο Κατακόλου με μουσικές, φωνές και χαμόγελα και να δώσει πνοή στο μαραζωμένο Κατάκολο της κρουαζιέρας και της εγκατάλειψης! Με εργαστήρια και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους ξεκινά το τριήμερο 7ο Port Festival το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουλίου, από τις 7:30μ.μ., ενώ οι μουσικές αρχίζουν να ηχούν από τις 9μ.μ.

Η αυλαία ανοίγει με το νεαρό δίδυμο από τον Πύργο, Ιωάννα Αναγνωστοπούλου & Αλέξανδρο Τόρη. Ακολουθεί το side project των Bad Movies, Kimis & Bebis, από τη Θεσσαλονίκη που έρχεται να αναδείξει τη σκοτεινή πλευρά της folk με τους μακρόσυρτους και νοσταλγικούς ήχους των blues. Η βραδιά θα πάρει φωτιά με τους Bad Habits από τη Ναύπακτο που παίζουν country, folk & rock'n'roll! Θα περάσουμε παρέα τα μηνύματα, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε μαζί με φίλους.. γιατί δεν έρχονται μόνοι τους οι καλλιτέχνες, φέρνουν και κόσμο μαζί τους.. όπως τη «Σβούρα» από τη Ναύπακτο που θα κάνει και εργαστηριάκι! Ανυπομονούμε για το πιο εκρηκτικό ακουστικό live που έχει γίνει ποτέ στο Port!!

Λίγα λόγια για τα σχήματα:

The Bad Habits

Οι Bad Habits είναι ένα νεοσύστατο ακουστικό σχήμα από την Ναύπακτο που παίζει country, folk & rock'n'roll, τιμώντας αγαπημένους καλλιτέχνες από Johnny Cash & Social Distortion μέχρι Rolling Stones, Bruce Springsteen κ.ά.

To σχήμα αποτελείται από τους: Τζίμης - Vocals/Ακουστική κιθάρα, Χρήστος - Φυσαρμόνικα/Vocals, Γιώργος - Ακουστικό μπάσο/Vocals και Γιαννάκης – Κρουστά.

https://www.facebook.com/thebadhabits

https://www.instagram.com/thebadhabitsnafpaktos

Kimis & Bebis

Οι Kimis & Bebis, το δίδυμο των Bad Movies, έρχονται στο 7ο Port Festival για ένα ακουστικό blues, country, folk, rock set γεμάτο αλκοόλ που αρχίζει από τη δική τους δισκογραφία και τελειώνει στο Johnny Cash και μας μεταφέρει για λίγο από το Δέλτα του Mississippi στις μοναχικές λεωφόρους της Αμερικής.

Οι Kimis & Bebis είναι ένα ακουστικό ντουέτο από την Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε την μουσική του πορεία το 2013 παίζοντας κυρίως διασκευές ξένων αγαπημένων καλλιτεχνών. Κάποιοι ίσως ήδη να τους γνωρίζετε μέσα από το συγκρότημα των Bad Movies. Η διαδρομή τους συνεχίζεται μέχρι και σήμερα προσθέτοντας στις αποσκευές της καινούργιες αλλά και παλιότερες μουσικές επιτυχίες που ανανεώνονται συνεχώς. Το ύφος τους συνδυάζει την σκοτεινή πλευρά της folk με τους μακρόσυρτους και νοσταλγικούς ήχους των blues, αλλά και την δυναμικότητα της country, ενώ τα μπάσα φωνητικά μπερδεύονται με τις κιθαριστικές μελωδίες και υπόσχονται να σας ταξιδέψουν σε γνώριμα ροκ μονοπάτια. Στο σχεδόν τρίωρο πρόγραμμά τους θα απολαύσετε τραγούδια των Johnny Cash, Nick Cave, Billy Idol, Black Keys, Neil Young, Woody Guthrie, CCR, Madrugada, Queens of the Stone Age, καθώς και κομμάτια από την προσωπική τους δουλειά, που θυμίζει έντονα μουσική επένδυση ταινίας του Tarantino και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Το πρώτο τους single ονομάζεται “I saw the devil (..at your door)” και μπορείτε να το ακούσετε εδώ:

https://www.facebook.com/KimisandBebis/

Ιωάννα Αναγνωστοπούλου & Αλέξανδρος Τόρης

«Ασχολούμαστε με τη μουσική και ιδιαίτερα την ξένη ποπ και μπαλάντα από τα παιδικά μας κιόλας χρόνια. Χαιρόμαστε που φέτος θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε και εμείς σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση!». Είναι σίγουρο ότι το νεαρό δίδυμο από τον Πύργο θα σας αφήσει έκπληκτους με τις ικανότητές του!

Παράλληλες δράσεις

Ομάδες-Σύλλογοι

Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, σημαντικό ρόλο στη φυσιογνωμία του Port Festival διαδραματίζουν οι φορείς εθελοντισμού, οι ομάδες και οι σύλλογοι που φιλοξενούνται στο χώρο διεξαγωγής του. Οι ομάδες αυτές ενημερώνουν για τη δράση τους, αναπτύσσουν καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες και οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις γύρω από την κεντρική μουσική σκηνή. Πρόκειται για τους: Collectiva Artenativa, Πλανώδειο, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Σκακιστική Ακαδημία Πύργου, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους, «Αρχέλων» Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας – Πρόγραμμα Κυπαρισσίας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας, ΗλειοΤέχνες - Πολιτιστικός & Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ν. Ηλείας, Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης «Διώνη» (ΚοινΣεπ), πρωτοβουλία Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υδρογονανθράκων "SOS Κυπαρισσιακός" - Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α και πρωτοβουλία "Όχι στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Κατάκολο - Πολίτες για το Περιβάλλον", Φυσιολατρικός Σύλλογος Φίλων λίμνης Μουριάς και ποταμού Αλφειού, Περιβαλλοντική Δράση Ηλείας.

X-Saltibagos

Μέλη της πατρινής ομάδας των X-Saltibagos θα παρουσιάσουν ζογκλερικά, ακροβατικά κι όλα όσα συνηθίζεται να σας παροτρύνουν να αποφεύγετε να επιχειρήσετε στο σπίτι!

Αυτοσχέδια γωνιά ζωγραφικής & παιχνιδιών

Στο χώρο θα υπάρχει αυτοσχέδια γωνιά ζωγραφικής & παιχνιδιών για να απασχολούνται δημιουργικά οι μικροί μας φίλοι!

Hena & body painting

Ο καλλιτέχνης και tattoo artist Billy Z αποτυπώνει τα αγαπημένα σας σχέδια πάνω στο σώμα σας.

Έκθεση χειροποίητης δημιουργίας

Ο Πολιτιστικός & Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ν. Ηλείας «ΗλειοΤέχνες» όπως κάθε χρόνο εκθέτει τις μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες του, από διαφορετικές τεχνικές και υλικά!

Εργαστήρια

Όπως σε κάθε διοργάνωση, έτσι και φέτος το 7ο Port Festival πραγματοποιεί δραστηριότητες που απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες, αλλά και σε όσους αισθάνονται μικροί! Μια σειρά εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για όλες τις ηλικίες, καθώς και δράσεις από καλλιτέχνες που αφυπνίζουν αισθήσεις και βιώματα και μας φέρνουν πιο κοντά. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται από τις 7:30 το απόγευμα, στο άλσος Κατακόλου. Ανακαλύψτε τα, θα σας ενθουσιάσουν!

Port News

To τριήμερο εργαστήριο Port News θα πραγματοποιηθεί και φέτος με εθελοντές και «ζιζάνια» κι όποιον επιθυμεί να συμμετέχει, καταγράφοντας όσα διαδραματίζονται στο φεστιβάλ και παίρνοντας συνεντεύξεις από τους καλλιτέχνες! Υπεύθυνοι: Ηρώ Ρήγα & Τζίμυς Γεωργιόπουλος.

Animation

To τριήμερο εργαστήριο κινουμένου σχεδίου (Animation) με την τεχνική stop motion για μικρούς και μεγάλους από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους και την Camera Zizanio. Υπεύθυνος: Κώστας Σπηλιόπουλος

Σκάκι

Η Σκακιστική Ακαδημία Πύργου ενημερώνει για το έργο της, παραδίδει μαθήματα και δίνει την ευκαιρία στους φίλους του σκακιού να εξασκηθούν πάνω στο αγαπημένο τους άθλημα.

Ταξιδεύουμε και παίζουμε στις 4 Εποχές

4 γωνιές αισθητηριακού παιχνιδιού για όλα τα παιδιά ή όσους αισθάνονται παιδιά!!! Απλά καθημερινά υλικά όπως αλεύρι, νερό, πάγος, εφημερίδες κ.α γίνονται αφορμή για να παίξουμε άφοβα. Τι συμβαίνει το χειμώνα και είναι όλα παγωμένα; Γιατί βρέχει το φθινόπωρο; Κι αυτή η ζέστη του καλοκαιριού...; Πόσα λουλούδια ανθίζουν την άνοιξη; Ώρα για παιχνίδι λοιπόν... Χωρίς όρια... Ηλικίες...κλπ κλπ. Με απαραίτητη προϋπόθεση να μη φοβάσαι να λερωθείς, γιατί θα λερωθούμε σίγουρα.

Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Άντζυ Κάντζου, Εμψυχώτρια ομάδων – Παιδαγωγός, Σβούρα Ναύπακτος.

ΑΡΧΕΛΩΝ

Χελωνάκια εναντίον Απειλών (περίπου 15 λεπτά, για τουλάχιστον 8 παιδιά)

Παιχνίδι ρόλων για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες χελώνες στη παραλία αλλά και στη θάλασσα. Τα παιδία χωρίζονται σε δύο ομάδες. Θέτονται οι κανόνες και τα χελωνάκια, με την βοήθεια των εθελοντών, προσπαθούν να αποφύγουν όλους τους κινδύνους και να φτάσουν με ασφάλεια στη “θάλασσα”.

Από τη φωλιά μέχρι την θάλασσα (τουλάχιστον 15 λεπτά, μέχρι 5 παιδιά)

Επιδαπέδιο παιχνίδι με ζάρια. Τα παιδία ρίχνοντας το ζάρι προχωρούν προς την θάλασσα. Αλλά πρέπει να προσέχουν γιατί παραμονεύουν κίνδυνοι που μπορούν να τους καθυστερήσουν, ή ακόμη και να τους στείλουν…“πίσω στην αρχή!”.

Κυκλική Οικονομία από τη ΔΙΩΝΗ

Το κέντρο τοπικής ανάπτυξης «Διώνη» με έδρα την ορεινή Ηλεία, θα λάβει μέρος στο φετινό Port Festival με διττό ρόλο:

-παρουσιάζοντας την Κυκλική Οικονομία μέσα από νεανικά εργαστήρια που θα λάβουν χώρα όλες τις ημέρες του φεστιβάλ. Τα εργαστήρια θα επιμεληθούν οι Erasmus Interns του κέντρου Furkan Batuhan Okumuş και Eren Zulufdar.

-παρουσιάζοντας τη συνεργασία του κέντρου με το νεοσύστατο βρετανικό οργανισμό Geeco (Green Eyes of Ecology) http://geeco.elementfx.com/. Την παρουσίαση της συνεργασίας θα αναλάβουν οι Erasmus Interns του κέντρου Sumeyra Aldemir και Büşra Ülku.

*Το 7ο Port Festival διοργανώνεται από το Πολιτιστικό Σωματείο «Collectiva Artenativa» και το «Πλανώδειο». Συνδιοργανωτές είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και Αντιπρόεδρο του ΔΟΟΠ Nικόλαο Λαϊνόπουλο, καθώς και τους Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Γεωργιόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Παναγιώτη Μπράμο και Γιάννα Σπηλιοπούλου για τις προσωπικές τους ενέργειες και τη στήριξη!