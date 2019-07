"Ζαλίζουν" οι μυθικές τιάρες που εκτίθενται αυτές τις μέρες στο Μονακό

Πού αλλού θα μπορούσατε να δείτε ανεκτίμητα στέμματα με τα πλέον φαντασμαγορικά πετράδια, από τον τόπο του ορισμού του glamour και της καλοπέρασης; Ξεκίνησε στο Μονακό η κυριολεκτικά απαστράπτουσα έκθεση “Chaumet in Majesty – Jewels of Sovereigns since 1780’ στο πλαίσιο του Grimaldi Forum. Παραμυθένιες τιάρες τoυ παριζιάνικου οίκου κοσμημάτων Chaumet, που φορέθηκαν από βασίλισσες, πριγκίπισσες και άλλες αριστοκράτισσες, παρουσιάζονται ως τις 28 Αυγούστου στη λεωφόρο Princess Grace του κοσμοπολίτικου πριγκιπάτου. Πρόκειται για 250 σπάνια και πολύτιμα κομμάτια από 15 μουσεία της υφηλίου και 40 ιδιώτες συλλέκτες.