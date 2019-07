Έρχεται 18/7 στην Ελλάδα το νέο φιλμ του Τζάρμους, "Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν"

Ο Τζιμ Τζάρμους, ο πιο cool δημιουργός του ανεξάρτητου Aμερικάνικου κινηματογράφου, επιστρέφει για να μας δώσει την πιο all-star cast ταινία ζόμπι που έχουμε δει ποτέ! To νέο του φιλμ με τίτλο «Οι Νεκροί δεν πεθαίνουν» θ’ αρχίσει να προβάλλεται από τις 18 Ιουλίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες & αναμένεται και στην Πάτρα.

Παίζουν οι Μπιλ Μάρεϊ, Κλόι Σεβινί, Άνταμ Ντράιβερ, Τίλντα Σουίντον, Στιβ Μπουσέμι, Ντάνι Γκλόβερ, RZA, Σάρα Ντράιβερ, Σελίνα Γκόμεζ, Τομ Γουέιτς και ο Ίγκι Ποπ.

Όταν βρίσκεσαι στο τρυφερό αλλά και κυνικό, αστείο αλλά και μελαγχολικό σύμπαν του Τζάρμους (μαζί με όλους αυτούς) τα πάντα είναι πιθανά και όλα είναι .. ευφάνταστα απειλητικά! Βρισκόμαστε στην ήσυχη, σχεδόν αόρατη πόλη του Σέντερβιλ στην κεντρική Αμερική. Όλα εκεί φαίνονται ήσυχα και ασφαλή, όμως κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Το φεγγάρι τις τελευταίες μέρες φέγγει πιο έντονα και μοιάζει να έχει κατέβει ανεξήγητα χαμηλά. Οι ώρες της ημέρας μπερδεύονται, το φως του ήλιου χάνεται, ενώ τα ζώα συμπεριφέρονται παράξενα.

Οι δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις είναι ανησυχητικές και οι επιστήμονες απορούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει την κατάρα που θα έρθει να σκεπάσει σύντομα αυτήν τη μικρή πόλη.

Σε λίγο οι νεκροί δεν θα πεθαίνουν. Θα γίνονται αιμοδιψή ζόμπι και θα σηκώνονται απ’ τους τάφους για να κάνουν άγριες επιθέσεις στους ζωντανούς. Οι κάτοικοι της επαρχιακής πόλης πρέπει να παλέψουν για την επιβίωσή τους απέναντι στη βαρβαρότητα των ζωντανών νεκρών. Το Σέντερβιλ είναι μια μικρή πόλη, με το diner της, την εκκλησία της και το αστυνομικό της τμήμα. Μια πόλη όπου όλοι γνωρίζονταν με όλους.

Βρισκόμαστε στο κινηματογραφικό σύμπαν του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους (Στην Παγίδα Του Νόμου, Ο Νεκρός, Τσακισμένα Λουλούδια, Μόνο Οι Εραστές Μένουν Ζωντανοί), οπότε το τέλος του κόσμου θα είναι πιο... cool από ποτέ.

Ο αποκαλούμενος «πατριάρχης» του ανεξάρτητου Αμερικάνικου σινεμά και αρχιερέας της νιχιλιστικής κωμωδίας, επιστρέφει με το χαρακτηριστικό μινιμαλιστικό του στυλ, και υπογράφει μια αναρχική κωμωδία ενήλικου τρόμου. Η αιματηρή βία, η ώριμη μελαγχολία, η διακριτική παραίτηση, ο τρυφερός κυνισμός και το πικρόχολο χιούμορ, είναι η μόνη άμυνα απέναντι στους σαρκοφάγους απέθαντους.

Οι συνήθεις ύποπτοι φίλοι του αμετανόητου rock ‘n’ roll σκηνοθέτη δίνουν βροντερό παρών στο πολυπληθές cast, σε μια εξαιρετικά αστεία, αυτοαναφορική, κυνική, απρόβλεπτη, μελαγχολική και... ψύχραιμη ματιά στην «απέθαντη» μυθολογία των ζόμπι.

Ο αειθαλής Μπιλ Μάρεϊ (γνώριμος του Τζάρμους από την επιτυχία «Τσακισμένα Λουλούδια») είναι στο ρόλο του αστυνομικού που προσπαθεί μάταια να επιβάλλει το νόμο και την τάξη.

Η αιώνια indie darling, Κλόι Σεβινί, μαζί με τον Άνταμ Ντράιβερ (ο οποίος συνεργάζεται ξανά με τον Τζάρμους, μετά το "Paterson"), είναι στον ρόλο των βοηθών στο αστυνομικό τμήμα της πόλης, Σέντερβιλ. Η καθημερινή ρουτίνα τους θα κλονιστεί όταν τα σαρκοφάγα ζόμπι θα εισβάλουν στην πόλη τους. Οι ανωμαλίες στη φύση και το μακελειό που έρχεται, αντανακλούν σαν σκοτεινός καθρέφτης την εποχή της άγριας κλιματικής αλλαγής και της πόλωσης στην ακραία μετά-Τραμπ πραγματικότητα της Αμερικής.

Η Τίλντα Σουίντον συνεργάζεται για τέταρτη φορά με τον ανεξάρτητο auteur και κλέβει την παράσταση χάρη στην Σκωτσέζικη προφορά της και την «εξωγήινη» ερμηνεία της. Ο μέσος white trash ρατσιστής της διπλανής πόρτας είναι ο Στιβ Μπουσέμι, γνώριμος του Τζάρμους από το Mystery Train (1989). Ο Ντάνι Γκλόβερ, ο RZA του θρυλικού ραπ συγκροτήματος Wu-Tang Clan και η Σάρα Ντράιβερ, βρίσκουν τη θέση τους στο cast.

Τα rock ινδάλματα, φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Ο αυτοεξόριστος ερημίτης που παρατηρεί από απόσταση το ξέσπασμα βίας είναι ο αιώνιος καταραμένο ποιητής του rock, ο Τομ Γουέιτς. Επίσης, ο Ίγκι Ποπ δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόκληση να ερμηνεύσει ένα ζόμπι, όταν ήταν στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Gimme Danger», για την ιστορία των Stooges.

Οι νεκροί θα σηκωθούν από τους τάφους και θα έχουν άσχημες διαθέσεις στην ταινία που αποτέλεσε την επίσημη έναρξη του φετινού Φεστιβάλ των Καννών. Ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί την απειλή από άψυχες οντότητες, αλλά δεν στέκεται στον κινηματογραφικό τρόμο. Αντιμετωπίζει την έλευση του χάους σαν φυσικό κίνδυνο, που ίσως ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Οι επιρροές του σκηνοθέτη ξεκινούν από το κλασικό White Zombie του 1932 με τον Μπέλα Λουγκόζι, αλλά και από το Περπάτησα Με Ένα Ζόμπι που γύρισε ο Ζακ Τουρνέρ το 1943. Φυσικά ο μινιμαλιστικός τρόμος της Νύχτας Των Ζωντανών Νεκρών (1968) παραμένει το αξεπέραστο αρχέτυπο που ενέπνευσε τους δημιουργούς περισσότερο και ο φόρος τιμής στην ταινία του Ρομέρο έρχεται με το αυτοκίνητο που οδηγεί η Σελένα Γκόμεζ παρέα με τους «hipster» φίλους της.

Ο κάντρι τραγουδιστής Sturgill Simpson, ερμηνεύει την country μπαλάντα των τίτλων αρχής που υπαγορεύει την ιστορία, και κρύβει ένα γλυκόπικρο σχόλιο που λέει πολλά για τη σύγχρονη Αμερική, και όχι μόνο.

Ο ατρόμητος Τζιμ Τζάρμους, πάντοτε έμπλεκε με μαεστρία τα διαφορετικά είδη. Στον Νεκρό με τον Τζόνι Ντεπ (1995) έδεσε μια ψυχεδελική ελεγεία με την παράδοση γουέστερν. Στο Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) «έδεσε» την Ιαπωνική παράδοση των Ρόνιν, με την κουλτούρα του hip hop και το γκανγκστερικό νουάρ. Στο Broken Flowers – Τσακισμένα Λουλούδια (2005) έφτιαξε ένα υπαρξιακό road movie με τα υλικά μιας ρομαντικής κομεντί, ενώ στο Μόνο Οι Εραστές Μένουν Ζωντανοί έκανε μια μποέμ μπαλάντα με βάση την παράδοση των βαμπίρ.

Ο ασυμβίβαστος Τζάρμους ένιωσε φέτος την καλλιτεχνική ανάγκη να βάλει την υπογραφή του σε ένα είδος που έχει αναβιώσει για τα καλά στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Περισσότερες από 50 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές έχουν προβληθεί με επιτυχία την τελευταία πενταετία μόνο. Το κοινωνικοπολιτικό σχόλιο της ταινίας του, η μπλαζέ μελαγχολία της και η meta αυτοαναφορικότητά του ωστόσο, ξεφεύγει από τις mainstream συνταγές και έχει σαν συγκριτικό πλεονέκτημα την εξυπνάδα και το αμίμητο στυλ.

Η ταινία «The Dead Don't Die» παίζεται ήδη από τις 14 Ιουνίου 2019 στις ΗΠΑ και έχουν φτάσει σε εισπράξεις τα 6,5 εκατ. δολάρια συν άλλα 5 εκατομμύρια από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Διανομή από την Tulip.

To διαφημιστικό πόστερ του φιλμ φιγουράρει ήδη στα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ