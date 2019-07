«Ευδοκία», το ελαιόδεντρο που περίμενε 11 αιώνες να του κάνουν γενέθλια

Περίπου έντεκα αιώνες ζωής φέρεται πως έχει στις ρίζες του το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο «Ευδοκία», στη Στρογγυλή Κέρκυρας, όπως αποκάλυψε επιστημονική έρευνα Γερμανών επιστημόνων, του Πανεπιστημίου Βοτανολογίας και Ζωολογίας του δάσους της Δρέσδης Γερμανίας (Institute of Forest Botany and Forest Zoology - Faculty of Environmental Sciences Dresden University of Technology (TU Dresden) με επικεφαλής τον καθηγητή Andrea Roloff. Η γηραιά κυρία της Κέρκυρας, που έζησε εκατοντάδες χρόνια πολιτισμικών επιρροών, κρύβει στις ρίζες της χιλιάδες μυστικά κάθε εποχής, από τους κατακτητές, Βενετσιάνους του νησιού μέχρι και σημερινούς παράνομους υλοτόμους που έχουν «καθαρίσει» εκατοντάδες ελαιόδεντρα του νησιού.

Όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρωτεργάτρια στην ίδρυση της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας, (Ε.Ε.Ε.), πρώτη πρόεδρος επί σειρά ετών, τωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος και διευθύντρια στο πολιτιστικό περιοδικό της Ε.Ε.Ε. myEptanisa.gr, Ελένη Κονοφάου, οι έρευνες για την ηλικία της «Ευδοκίας», ξεκίνησαν ύστερα από πρόταση του μέλους της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας, βιολόγου Ελένης Λουκά, η οποία κατάγεται από τη Στρογγυλή Κέρκυρας, όπου και βρίσκεται το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο.

«Το 2012 από τη θέση της προέδρου της Ε.Ε.Ε., μετά από συνάντηση που είχα με την κα Λουκά για να συζητήσουμε εκτενέστερα το θέμα, εισηγήθηκα στα μέλη του Δ.Σ. την πρόταση και αποφασίστηκε η λήψη ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στον φυσικό πλούτο των Επτανήσων, καθώς εκτιμήθηκε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό κίνητρο ανάπτυξης του πολιτισμού και της περιβαλλοντολογικής συνείδησης. Αξίζει να τονίσουμε ότι στη θέση που βρίσκεται το ελαιόδεντρο και λίγα μέτρα από αυτό, είναι κτισμένη η οικία ενός από τους σημαντικότερους εκφραστές της Επτανησιακής Σχολής, του ποιητή Γεράσιμου Μαρκορά και αυτό έδινε μία άλλη διάσταση στην έρευνα» επισημαίνει η κ. Κονοφάου.