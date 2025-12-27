Σύλληψη μετά από καταδίωξη στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, μετά την οποία ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Κατά τη σύλληψή του, φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς, ενώ σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.