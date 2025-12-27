Πάτρα: Συνελήφθη γιατί επέτρεψε σε 15χρονο την είσοδο σε νυχτερινό κατάστημα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα σήμερα στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς φέρεται να λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέτρεψε την είσοδο και παραμονή ανηλίκου, ηλικίας 15 ετών, εντός του καταστήματος, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.