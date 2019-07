Winston Candy Box: Ψάξτε για «παλιά» δαχτυλίδια με πολύχρωμες πέτρες

Η συλλογή τιτλοφορείται Winston Candy Box και βασίζεται σε σχέδια του ’50 και του ’60. Οι φόρμες θυμίζουν «παλιά» μοντέλα και σχήματα λουλουδιών. Επισημαίνουμε πως όλοι οι μεγάλοι οίκοι κοσμημάτων έχουν επαναφέρει στη λογική του new retro, το αλλοτινό design με θέμα τον κήπο, οπότε σας συστήνουμε να ψάξετε επειγόντως τη μπιζουτιέρα της γιαγιάς. Θυμίζουμε πως η εταιρία Harry Winston που θεωρείται συνώνυμο με τα τέλεια διαμάντια, ιδρύθηκε το 1932 στη Νέα Υόρκη από έναν γεμολόγο επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, ο οποίος «έχτισε» σιγά- σιγά μια διεθνή αυτοκρατορία. Ακόμα και η Μονρόε είχε αναφέρει το brand στο τραγούδι Diamonds are the girl’s best friend.