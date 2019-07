To Eλληνικό φιλμ «Η Δουλειά της» ανάμεσα στα 10 για το βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2019

Η αποκάλυψη της μακράς λίστας των διεκδικητών του βραβείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2019 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, στην Τσεχία.

Όπως αναφέρει το Flix.gr, ακόμα μία διάκριση ήρθε να προστεθεί για το φιλμ «Η Δουλειά Της - Her Job», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Labôt που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο, που ταξίδεψε και διακρίθηκε στα Φεστιβάλ του κόσμου, ανάμεσά τους και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου κέρδισε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, καθώς είναι μία από τις δέκα (10) υποψήφιες για το φετινό βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανάμεσά στις υποψήφιες ταινίες για το βραβείο του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου βρίσκουμε τις «Αόρατες» του Λουί-Ζουλιέν Πετίτ, την εισπρακτική και καλλιτεχνική έκπληξη από τη Γαλλία, το νικητή του Χρυσού Αλέξανδρου στο περσινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, «Ray and Liz» του διάσημου φωτογράφου Ρίτσαρντ Μπίλινγκτον, το «System Crasher» της Νόρα Φίνκσαιτ, που δίχασε το Βερολίνο με την μετα-ντοκιμαντερίστικη απεικόνιση του γερμανικού αναμορφωτικού συστήματος ανηλίκων, το «Τhe Realm» του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν, για την πολιτική διαφθορά στην Ιβηρική χώρα, το οποίο σάρωσε τα φετινά βραβεία Γκόγια και θα προβληθεί σύντομα στη χώρα μας, αλλά και 2 ταινίες από τα Σκόπια, το «Honeyland», ένα πανέμορφο και λυρικό ντοκιμαντέρ των Ταμάρα Κοτέβσκα και Λιούμπομιρ Στεφάνοφ, το οποίο διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα και πηγαίνει με φόρα για τις υποψηφιότητες των επερχόμενων Όσκαρ στη συγκεκριμένη κατηγορία, και την καυστική σάτιρα των βαλκανικών ηθών «God Exists, Her Name is Petrunya» της Τεόνα Στρουγκάρ Μιτέβσκα, η οποία επίσης προκάλεσε αίσθηση στη φετινή Μπερλινάλε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 από τις ταινίες που διεκδικούν το βραβείο είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες, ενώ στη λίστα βρίσκονται 2 ταινίες τεκμηρίωσης, άλλη μια απόδειξη ότι το βραβείο που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναδείξει τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα μιας πολυπολιτισμικής Ευρώπης προσπαθεί να αφουγκραστεί τον παλμό και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στη διάρκεια της παρουσίασης στο μεγαλόπρεπο Grandhotel Pupp στην καρδιά της όμορφης λουτρόπολης του Κάρλοβι Βάρι απονεμήθηκε και το βραβείο κοινού Lux, το οποίο προέκυψε κατόπιν ψηφοφορίας από τους θεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη των τριών περσινών τελικών υποψηφίων.

Η γνώμη του κοινού ταυτίστηκε με εκείνη των μελών του Ευρωκοινοβουλίου κι έτσι ο Ισλανδός Μπένεντικτ Έρλινγκσον πρόσθεσε ένα ακόμα βραβείο στην ήδη πλούσια φεστιβαλική συλλογή του για το φιλμ «Γυναίκα σε Πόλεμο - Woman at War».

Η φετινή τελική τριάδα θα ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου στη Ρώμη κατά τη διάρκεια των Giornate degli Autori στο πλαίσιο του Φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στην Αιώνια Πόλη, ενώ η αποκάλυψη του τελικού νικητή θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου 2019 στο Στρασβούργο.

*H ταινία "Η Δουλειά της" αναμένεται & στις Πατρινές αίθουσες για προβολή.