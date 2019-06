Με επιτυχία κύλησε η πρώτη μέρα των εγκαινίων του Α.Σ.Τ.Ο.FESTIVAL. Οι επισκέπτες είπαν πολύ κολακευτικά λόγια για τη δουλειά των ομάδων. Ξεκίνησε με Hatha Yoga –από τη Βάσια Κούγια.

Συνεχίστηκε με τα Εγκαίνια εκθέσεων Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου και ολοκληρώθηκε με: Ρεσιτάλ κλασσικής κιθάρας από την Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου

Η συνέχεια σήμερα Σαββάτο 29/6/19 (21.00) με:

Συναυλία με τα συγκροτήματα:

● See u soon

● Stress Echo

● Marooned in Blues