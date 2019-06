Tον Οκτώβριο στο Φεστιβάλ της Ρώμης, θα τιμηθεί ο Μπιλ Μάρεϊ & θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για τον Παβαρότι

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του στο Διεθνές κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ρώμης (17-27 Οκτωβρίου 2019), όπου ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ για τον Ιταλό τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότι, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο 68χρονος Μάρεϊ που έχει μετάσχει σε περίπου 60 ταινίες μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους οι "An Endless Day" (1993), "Ghostbusters" (1984), "The Life Aquatic with Steve Zissou" ("Υδάτινες Ιστορίες", 2004), "Εντ Γουντ" (1994), "Χαμένοι στη μετάφραση" (2003), "The Grand Budapest Hotel" ("Ξενοδοχείο Grand Budapest", 2014), θα είναι επίσης ο οικοδεσπότης μιας συνάντησης με το κοινό του Φεστιβάλ.

Το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του θα λάβει από τον αμερικανό κινηματογραφιστή Γουές Άντερσον, ο οποίος σκηνοθέτησε τον ηθοποιό στις ταινίες "Ξενοδοχείο Grand Budapest" και "Υδάτινες Ιστορίες". Αυτήν την περίοδο ο Μάρει έπαιξε στη νέα ταινία του Τζιμ Τζάρμους «The Dead don’t die» που ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται με επιτυχία στις ΗΠΑ.

Το 14ο Φεστιβάλ της Ρώμης θα προσφέρει επίσης μια συνάντηση με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Ρον Χάουαρντ ("Απόλλων 13", "Κώδικας Ντα Βίντσι", "Rush") που θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ του για τον θρύλο της όπερας, τον τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότι, που έφυγε από τη ζωή το 2007. Η ταινία για τον Παβαρότι έκανε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες στις Αμερικανικές αίθουσες και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ