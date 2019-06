Τo Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας επέστρεψε στην Επίδαυρο με την προβολή του «Δεσμώτη του Ιλίγγου»

Η δεύτερη κινηματογραφική προβολή του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου είναι γεγονός. Πέρυσι το καλοκαίρι του 2018 το Φεστιβάλ έγραψε ιστορία με την προβολή της Οσκαρικής «Ηλέκτρας» του Μ. Κακογιάννη και φέτος το Open Air Festival επέστρεψε με τον «Δεσμώτη του Ιλίγγου - Vertigo» του Άλφρεντ Χίτσκοκ για να εγκαινιάσει έναν θεσμό! Η επιτυχία της προβολής και η στήριξη του κοινού σε αυτό το πολιτιστικό εγχείρημα μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις τολμηρές μας κινηματογραφικές διαδρομές σε ακόμη περισσότερα ιστορικά και απρόσμενα μέρη, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Τους πολυάριθμους θεατές που έφτασαν με τη δύση του ηλίου το περασμένο Σάββατο 22/6/2019 το βράδυ, στο ειδυλλιακό θέατρο της Αργολίδας καλωσόρισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, Λουκάς Κατσίκας, ο οποίος και αναφέρθηκε με συγκίνηση στο γεγονός ότι αυτός ο ιερός χώρος φιλοξενεί «όχι μόνο μια από τις αγαπημένες μας δημιουργίες αλλά και την καλύτερη ταινία όλων των εποχών, όπως την ανακήρυξαν οι κριτικοί του περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ το 2008 και συνεπακόλουθα 250 κορυφαίοι κριτικοί από όλο τον κόσμο στο Sight and Sound, το πιο έγκυρο κινηματογραφικό περιοδικό, το 2012.

Στη συνέχεια μίλησε για τον «Δεσμώτη του Ιλίγγου», λέγοντας πως «αποτελεί ένα έργο που -όπως όλα τα σπουδαία έργα τέχνης- παραμένει διαρκώς ένα ανοιχτό κεφάλαιο. Ποτέ δεν μας έχει αποκαλύψει εξ ολοκλήρου τα μυστικά του, ποτέ δεν έχουμε βυθιστεί αρκετά στα αινίγματά του και κάθε φορά που το παρακολουθούμε γίνεται μπροστά στα μάτια μας μία καινούργια ταινία. Κάθε φορά βιώνουμε λιγότερο μια φιλμική εμπειρία και περισσότερο μια κατάσταση πλησίον του ονείρου. Μπορεί κάποιος να δώσει πολλές περιγραφές για το αριστούργημα του Χίτσκοκ. Μπορεί να πει απλά ότι είναι μία ταινία πάνω στην ερωτική ψύχωση.

Μπορεί να την χαρακτηρίσει ως μία από τις πιο παράξενες ερωτικές ιστορίες που έχουμε δει ποτέ στο σινεμά. Μπορεί να ισχυριστεί ότι επιχειρεί μία ασυνήθιστη διασκευή στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης ή ότι αποτελεί ένα θρίλερ μυστηρίου, αν υποθέσουμε ότι το μεγάλο μυστήριο εδώ είναι η ανθρώπινη ψυχή. Είναι όμως και μία ταινία για το ίδιο το σινεμά. Γιατί, όπως ο ήρωας του Τζέιμς Στιούαρτ παθιάζεται ουσιαστικά από μία εικόνα, το ίδιο κάνουμε και εμείς ως θεατές αντίκρυ στο δέος που προκαλεί το σινεμά. Όπως εκείνος κυνηγά και στοιχειώνεται από μια παραίσθηση, έτσι κι εμείς ερωτευόμαστε τα φαντάσματα που κατοικούν στη μεγάλη οθόνη».

Στο τέλος, ευχαρίστησε θερμά για την υποστήριξη το British Council, αναφέροντας ότι η προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επετειακού αφιερώματος «British 80», και βέβαια το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για τη συνεργασία και την φιλοξενία στον χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Επιδαύρου.

Την προβολή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής στη Διεύθυνση Προώθησης (Hellas Film) του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, οι κριτικοί κινηματογράφου Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και Ρόμπυ Εκσιέλ, η Κατερίνα Γαλάνη- Arts Coordinator στο British Council, o σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης, ο διανομέας Ζήνος Παναγιωτίδης και άλλα μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας.

Επόμενοι σταθμοί του 9ου Athens Open Air Film Festival:

Τρίτη 25.6.2019 | Θέατρο Άννα Συνοδινού / Βράχων

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ (PICNIC AT HANGING ROCK)

του Πίτερ Γουίαρ

Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Ρόμπερτς, Έλεν Μορς, Αν-Λουίζ Λάμπερτ, Κάρεν Ρόμπσον, Τζάκι Γουίβερ

Διάρκεια: 115’, Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ» και με την ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

Πέμπτη 27.6.2019 | Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή

Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ (THE DISCREET CHARM OF THE BOURGEOISIE)

του Λουίς Μπουνιουέλ

Πρωταγωνιστούν: Φερνάντο Ρέι, Στεφάν Οντράν, Ζαν-Πιερ Κασέλ, Μισέλ Πικολί, Ντελφίν Σεϊρίγκ

Διάρκεια: 102’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το PLEIN AIR FESTIVAL του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Σάββατο 29.6.2019 | Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (DANGEROUS LIAISONS)

του Στίβεν Φρίαρς

Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Κλόουζ, Τζον Μάλκοβιτς, Μισέλ Φάιφερ, Ούμα Θέρμαν, Κιάνου Ριβς

Διάρκεια: 119’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το BRITISH COUNCIL (#British80).

*H σινεφίλ μπύρα Fischer θα συνοδεύει γευστικά τις προβολές του φετινού κινηματογραφικού καλοκαιριού. Το 9ο Athens Open Air Film Festival πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με προβολές, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πλατείες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.