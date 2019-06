Αυτές οι 60 ταινίες μικρού μήκους πάνε Δράμα τον Σεπτέμβριο στο διαγωνιστικό τμήμα

Aνακοινώθηκαν από την προκριματική επιτροπή οι ταινίες που «πέρασαν»

και θα συμμετάσχουν στο φετινό, Ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα του 42ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019.

Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από τους Ρόμπι Εκσιέλ – Κριτικό κινηματογράφου, Δημοσιογράφο, Βαγγέλη Λυμπερόπουλο – Σκηνοθέτη, Παραγωγό, Σπύρο Ταραβήρα – Σκηνοθέτη, Παραγωγό, Γιώργο Τελτζίδη – Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη και τον Πατρινής καταγωγής σκηνοθέτη Αντώνη Παπαδόπουλο που διατελεί και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας.

Η προκριματική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ μεγάλο αριθμό (ρεκόρ αιτήσεων για μία ακόμη χρονιά) καθώς και το υψηλό επίπεδο των ταινιών, αποφάσισε να προκρίνει για το διαγωνιστικό τμήμα του 42ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας τις εξής 60 ταινίες:

1 Yπνοβατικός σκην. Anastasi Melissa διάρκεια 19 λεπτά

2 Materia Celeste Gatopoulos Andrea 15

3 The Dead Ones Georgiou Stefan 19

4 Unter Elden Pontikis Peter 10

5 Η Γραμμή Αγέλαστος Λουκάς 11

6 Τo βάρος της θάλασσας Αλεβίζος Κωστής 16

7 Autour du lit (Περί του κρεβατιού) Αλεξανδράκη Νίνα 17

8 I am Mackenzie Αναστασιάδου Άρτεμις 20

9 Καρτ Ποστάλ Από Το Τέλος Του Κόσμου Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος 23

10 Κλεονίκη Αντωνοπούλου Άννα 28

11 Chekhov's Gun Αργυρός Χρήστος 14 λεπτά

12 Μίλα Βακαλιός Ανδρέας 15

13 Η Ιστορία του Γιάννη Γερμανάκου Κοψίνη Βούλα 14

14 Ιφιγένεια: όχι πια δάκρυα Γεωργακόπουλος Γιώργος 18

15 Ο Καραγκιόζης Γιγιντής Μιχάλης 26

16 Keygrip Γκατζούλης Νάσος 6

17 Σκοπελίτης ή το Πλοίο Γκότζος Γιώργος 16

18 Παγίδα Γουδέλης Βασίλης 13

19 Cloud Δημητρίου Μιχάλης 20

20 Alpha Male Δημολίκας Χρήστος 18

21 Αfter party Ζαρμπής Αλέξανδρος 9

22 Πλαστικά Λουλούδια Ζαφείρης Γιάννης 4

23 Ρουζ Θεοδοσόπουλος Κωστής 18

24 Ο Μάγκας Κακανιάρης Αλέξανδρος 17

25 Soldier 365 (Στρατιώτης 365) Καλογιάννη Έλια 6

26 Chopper Καψανάκης Γιώργος 10

27 Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς Kεκάτος Βασίλης 9 λεπτά

28 index Κολοβός Νικόλας 12

29 Γραίγος Κόντος Αλέξανδρος 16

30 Διάπλους ιστορίες ελπίδας Κοτσώνη Ιφιγένεια 18 λεπτά

31 W Κουπετώρης Στέλιος 6

32 Μέσα μου Βλέπω Μονάχα Θάλασσα Κυβερνήτης Γιώργος |Οικονόμου Πάντζου Νεφέλη | Σιδηροπούλου Μαρία |Χατζηγιάννης Αλέξης 24 λεπτά

33 Αζαν Μαραγγούλη Γεωργία 23

34 Η απελευθέρωση του Χάραλντ Κβíστ Μαράκη Μελίνα 13

35 Χίμαιρα Μελπομένη 9

36 Waithood Μίις Λουιζιάνα 21

37 Μαύρη Αλήθεια Μπισδίκης Γιώργος 9

38 One Day One Fly Νιαμονιτάκης Πέτρος 6

39 The Right One Ντζούκιτς Ούρσκα, Τζάφκας Γαβριήλ 14

40 Βίαιη εξίσωση Ντούσιας Αντώνης 5

41 Για Χρόνια Πλάγιαζα Νωρίς Παναγόπουλος Ιάκωβος 29

42 Άννα και Φαίδρα Πάνικ Ελίνα 20

43 off guard Παπαδάκη Ντάινα 12

44 Pathologies of Everyday Life Παπαθανασόπουλος Αλέξανδρος 11

45 Identity Παππάς Πάνος, Χαραλάμπους Δέσποινα 14

46 Land Πασκουινέλλι Θεοδώρα -Λένα Αντζέλικα 6

47 Ελληνικόν Πρέπης Κωνσταντίνος 22

48 Ο Δίκαιος Πυθαράς Χρήστος 7

49 Γιαζίντι Σακαλόγλου Έκτωρ 20

50 Αγάπα με Σαμουράκης Αντώνης 26

51 Βασιλικός Σέρφας Βαγγέλης 18

52 Εξομολόγηση Σιεηττάνης Ανδρέας 22

53 Seawolf Σιταρίδης Χρήστος 17

54 Birds with no Legs Σταμάτης Παύλος 18

55 Στο δωμάτιο Σωτήρχου Μ. Γεωργία 15

56 Γιος Τατάρογλου Κώστας 10

57 H σιωπή του δάσους Τζιάλλι Βαλεντίνα 13

58 Sable Noir Τρουμπούκης Θανάσης 20

59 Sad Girl Weekend Τσακαλέας Δημήτρης, Βαρτζιώτη Λήδα 15

60 Η θάλασσα Χαπέσιης Μιχάλης 25

Η σειρά είναι αλφαβητική ανά σκηνοθέτη.

*Ανάμεσα στις ταινίες μικρού μήκους που επιλέχθηκαν είναι και «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Κεφαλονίτη Βασίλη Κεκάτου που τιμήθηκε φέτος στις Κάννες με τον Χρυσό Φοίνικα και έγινε ο πρώτος Έλληνας κινηματογραφιστής που κερδίζει Χρυσό Φοίνικα στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους.

