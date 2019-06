"Πολιτιστικό" εργαστήρι την Τετάρτη στην Πάτρα

Ένα εργαστήριο με τίτλο «Αναπτύσσοντας τη Δημιουργική Βιομηχανία» διοργανώνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, από τις 10 το πρωί έως τις 14.00 το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο του έργου TRACES που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία.

Το εργαστήριο, που περιλαμβάνει εισηγήσεις από έμπειρους ομιλητές από την Ελλάδα και την Ιταλία, απευθύνεται σε φορείς και επαγγελματίες που παρέχουν ή δύναται να παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Κλάδου και θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών (Φιλοποίμενος 54, Πάτρα)

Στόχος του εργαστηρίου είναι η κατανόηση του κλάδου της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας, η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στη Δυτική Ελλάδα, η παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και την Ιταλία και η εκπαίδευση επαγγελματιών και επιστημόνων που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δημιουργικού οικοσυστήματος στην περιοχή.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου έχει αναλυτικά ως εξής:

10:00 - 10:30 Προσέλευση Εγγραφές

10:30 - 10:50 Κώστας Γιωτόπουλος, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης»

«Παρουσίαση Έργου TRACES. Στόχοι, τρέχουσα κατάσταση, μελλοντικές δράσεις»

10:50 - 11:10 Γιώργος Σάρλης, Ανδρέας Τσιλίρας, MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα

«Η Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία στη Δυτική Ελλάδα. Το Mosaic Hub»

11:10 - 11:30 Davide de Nicolo, Technopolis Bari

«The Creative Sector in Italy - Technopolis and Puglia Creative as a Good Practice»

11:30 - 11:45 Coffee Break - Networking

11:50 - 12:10 Γιώργος Μελισσαρόπουλος, Knowbox.Fund

«Χρηματοδοτώντας τον Δημιουργικό Κλάδο - Impact Funding»

12:10 - 12:30 Βασίλης Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού BIOS / Συν-Ιδρυτής του European Creative Hubs Network

«Αναπτύσσοντας τη Δημιουργικότητα. Bios και Ρομάντσο HUBS»

12:30 - 13:00 Διάλειμμα - Networking

13:00 - 14:00 Εργαστήριο

Train the mentor. Εργαστήριο για μέντορες Δημιουργικών Επιχειρήσεων. Γιώργος Μελισσαρόπουλος

*Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν με προηγούμενη εγγραφή στην διεύθυνση: https://bit.ly/2ILBu2d

Το έργο TRACES επικεντρώνεται στις πολιτιστικές και δημιουργικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περιοχές της Aπουλίας και της Δυτικής Ελλάδας και φιλοδοξεί να προωθήσει τη δημιουργική επιχειρηματικότητα ως έναν σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο «Τεχνόπολις» του Μπάρι, το Δίκτυο Δημιουργικών Συμπράξεων Απουλίας, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Μέσω του έργου θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργικών υπηρεσιών, όπου οι δημιουργικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν τις υπηρεσίες τους. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν δέκα Τοπικά Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, πέντε στην περιοχή της Απουλίας και πέντε στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας ως δημόσιος χώρος επαναχρησιμοποίησης με σκοπό την παροχή συνεργατικών υπηρεσιών. Επιπλέον, θα διοργανωθεί μια εμπορική δημιουργική έκθεση, όπου δημιουργοί, επιχειρηματίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετάσχουν σε ένα δημιουργικό δίκτυο επαγγελματικών ταξιδιών μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Ο Βασίλης Χαραλαμπίδης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του BIOS exploring urban culture, του πολιτιστικού κέντρου για τις τέχνες και τα new media αλλά και του Romantso, της πρώτης ελληνικής θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων του δημιουργικού χώρου.

Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του European Creative Hubs Network, του μοναδικού Ευρωπαικού δικτύου για Κόμβους αποκλειστικά αφιερωμένους στις Δημιουργικές Επιχειρήσεις.

Την Τετάρτη, θα μιλήσει για τις εμπειρίες του από την πολύχρονη ενασχόλησή του με την υποστήριξη δημιουργικών projects, και κυρίως την επιτυχία των Βιος και Ρομαντσο και τον αντίκτυπο που είχαν στον κλαδο και την τοπική κοινότητα.

DAVIDE DE NICOLO

Ο Davide De Nicolò είναι Chief Project Officer στο TECNOPOLIS PST του Μπάρι. Έχοντας ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στο μάρκετινγκ, την μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, έχει συμβάλλει στην υποστήριξη και εκκίνηση πολλών start-up, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει, για περισσότερα από 15 χρόνια, σε διεθνή προγράμματα εδαφικής συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας. Τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει την δραστηριότητα του στην ανίχνευση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων καινοτομίας στην νεανική επιχειρηματικότητα.

Στο Εργαστήριο θα παρουσιάσει τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό κλάδο στην Ιταλία και θα εστιάσει σε δύο καλές πρακτικές από την Περιφέρεια της Απουλίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Από το 2006 o Γιώργος Μελισσαρόπουλος έχει κάνει ή έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από δέκα Startups, ενά είναι μέλος σε διάφορους οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται ενεργά με την επιχειρηματικότητα, όπως Incubators, co-Working Spaces και ΜΚΟ τόσο σαν μέντορας όσο και σύμβουλος χρηματοδοτήσεων. Εδώ και τρία χρόνια συν διοργανώνει διάφορα events για τους creatives και ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος.

Θα μιλήσει για τις Χρηματοδοτήσεις Impact Investment που απευθύνονται, μεταξύ άλλων, και σε φορείς του Πολιτιστικού και Δημιουργικού κλάδου.