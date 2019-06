Καζαριάν και Κουλουκάκου στην «ατέλειωτη» πισίνα του Hilton

Πέντε ταλαντούχοι Έλληνες σχεδιαστές με έμπνευση τα δικά τους καλοκαίρια παρουσίασαν τις συλλογές τους στο 3ο Greek Resort Design. Τα catwalks ήταν εμπνευσμένα από τα αποδυτήρια στις παραλίες, σε σχεδιασμό Minas Kosmidis [Architecture in concept]. Η Αλεξάνδρα Αναγνώστου του brand Sun.Set.Go! εμπνέεται από τα prints και χρώματα των 70s. Η Πέννυ Βόμβα μας ταξιδεύει σε ονειρεμένους προορισμούς με τη φετινή σειρά του brand Rien by Penny Vomva. Η Αθηνά Μυλωνά του Antmarkant αναπολεί τις εποχές ’50, ’60 και ’70. Τα Zebras and Libras της Ελένης Τσούτη προτείνουν γραμμικά prints και πληθωρικά λουλούδια. Glam επιρροές και γεωμετρικές γραμμές, από το brand Sognare Swimwear της σχεδιάστριας Eva Varakis. Δείτε στιγμιότυπα.