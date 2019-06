Μετά τον Δεκαπενταύγουστο στην Ελλάδα το "Κάποτε... στο Χόλυγουντ" - Χειροκροτήθηκε επί 6λεπτο στις Κάννες

Επιστρέφοντας από τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, θα μας περιμένει από τις 22/8 και έπειτα, σε διανομή της Feelgood, η ολοκαίνουρια, 9η κατά σειρά ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε... στο Χόλυγουντ – Once Upon a time in Hollywood» που ήδη μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 72ο Φεστιβάλ των Καννών, η ανυπομονησία των σινεφίλ έχει μεγαλώσει καθώς το φιλμ έτυχε της ολόθερμης υποδοχής του κοινού και μεγάλης μερίδας των κριτικών, με το χειροκρότημα, σύμφωνα με πληροφορίες, να κρατά 6 λεπτά!

Το στόρι της ταινίας εκτυλίσσεται το 1969, με κεντρικό ήρωα έναν σταρ της τηλεόρασης που παίζει σε γουέστερν, τον Ρικ Ντάλτον (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) και τον πιστό συνεργάτη/αντικαταστάτη του στις δύσκολες σκηνές Cliff Booth (στο ρόλο ο σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ). Ήδη πολλοί μιλούν για ένα ανεπανάληπτο ζευγάρι – buddy pair, συγκρίνοντας το & με αυτό των Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ στους «Δύο Ληστές – Butch Cassidy & the Sundance Kid» που συμπτωματικά (;) είχαν κάνει πάταγο στα σινεμά παγκοσμίως το 1969.

Όπως ειπώθηκε, ο λακωνικός και μετρημένος Πιτ αλληλοσυμπληρώνεται υπέροχα με τον γεμάτο ενέργεια και μανιακό Ντι Κάπριο. Φόντο λοιπόν η χρυσή εποχή του Χόλυγουντ αλλά και το τρομερό γεγονός που συνέβη εκείνη τη χρονιά & την επισκίασε όσο και στιγμάτισε, η άγρια δολοφονία της ηθοποιού Sharon Tate (στο ρόλο η κούκλα Μάργκοτ Ρόμπι) από τον Τσαρλς Μάνσον.

Ο Peter Bradshaw της εφημερίδας The Guardian στην 5άστερη κριτική του, συγκρίνει τον τόνο και την ατμόσφαιρα του «Κάποτε... στο Χόλυγουντ» με το περίφημο «Pulp Fiction» του Ταραντίνο το ’94 (Χρυσός Φοίνικας τότε στις Κάννες) όσο και με το «Inglourious Basterds». Η Manhola Dargis των The New York Times υπογραμμίζει την μελαγχολία της ιστορίας και πως στο τέλος η ταινία που αναδημιούργησε όμορφα και πειστικά το Λος Άντζελες και το Χόλυγουντ της εποχής, δίνει την αίσθηση ενός «ρέκβιεμ».

Την ίδια ώρα το The Hollywood Reporter εκτιμά ότι το κοινό (βγαίνει στις ΗΠΑ στις 26 Ιουλίου 2019) θα απολαύσει δίχως αμφιβολία αυτό το δίωρο φιλμ που είναι όλο ανατροπές, σινεφίλ αναφορές & ένας ύμνος στην ποπ κουλτούρα με μία κλιμακούμενη έκρηξη βίας προς το τέλος (από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της φιλμογραφίας του Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος πρωτοξεχώρισε στο Φεστιβάλ του Σάντανς με το «Reservoir Dogs» το ‘92) ωστόσο όπως επισημαίνει το Indiewire στη δική του κριτική, αυτό το «γράμμα αγάπης» στο Χόλυγουντ πάσχει από…έλλειψη σεναρίου.

Ο Ταραντίνο μέσω twitter ζήτησε απ’ όσους δουν πρώτοι την ταινία, ν’ αποφύγουν να κάνουν αποκαλύψεις ώστε να μην χαθεί το σασπένς και η ευχαρίστηση του κοινού.

Στην ταινία σημειώστε ότι παίζουν ακόμα οι: Bruce Dern, Al Pacino, Damian Lewis, Dakota Fanning, Lena Dunham, Luke Perry που έφυγε πριν λίγους μήνες από τη ζωή, Kurt Russel, Tim Roth, Michael Madsen, κ.α.

Αναμονή λοιπόν έως τις 22/8. Η ταινία θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ