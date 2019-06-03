Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Πέτρο Ψωμά

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών
Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Σπιράλ» του Πέτρου Ψωμά. Λαμβάνει 3 έδρες και οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:
Βραχναιίκων
ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΕΣΙΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 311
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53
Μεσσάτιδος
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 160
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 134
ΑΣΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 132
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 104
Παραλίας
ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 148
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 89
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 62
Πατρέων
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 638
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΥ 559
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΚΛΕΟΜΕΝΗ 425
ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΕΡΜΟΛΑΟΥ) 411
ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 364
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 332
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 304
ΣΙΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 303
ΓΟΥΒΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 302
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 278
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 274
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 271
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 266
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΔΡΕΑ 262
ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 246
ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΚΥ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 231
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ 204
ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 204
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 202
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 197
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 196
ΣΠΗΛΙΩΤΗ-ΣΤΑΜΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 177
ΠΑΟΛΙΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 176
ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 172
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 169
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 164
ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΚΙΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 163
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 155
ΔΡΙΒΗΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 145
ΣΟΥΓΛΕΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 145
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 144
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 142
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 141
ΚΟΥΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 138
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 134
ΚΑΤΣΑΡΑ ΟΛΓΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 119
ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 108
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 107
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 101
ΜΠΟΤΣΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑ 98
ΜΑΜΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 92
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 87
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 86
ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 78
ΚΑΠΟΥΣΤΣΙΚ-ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΤΣΕΣΛΑΒΑ ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ (ΞΕΝΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 74
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 71
ΜΠΕΛΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 70
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 60
ΟΧΤΑΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 59
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 56
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50
Ρίου
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 478
ΜΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ 374
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 203
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 125
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125