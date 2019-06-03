ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Πέτρο Ψωμά

Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Πέτρο Ψωμά
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Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών

Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό «Σπιράλ» του Πέτρου Ψωμά. Λαμβάνει 3 έδρες και οι σταυροί των υποψηφίων είναι οι εξής:

Βραχναιίκων

ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΕΣΙΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 311

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53

Μεσσάτιδος

ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 160

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 134

ΑΣΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 132

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 104

Παραλίας

ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 148

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 89

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ 62

Πατρέων

ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 638

ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΥ 559

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΚΛΕΟΜΕΝΗ 425

ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΕΡΜΟΛΑΟΥ) 411

ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 364

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 332

ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 304

ΣΙΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 303

ΓΟΥΒΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 302

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 278

ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 274

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 271

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 266

ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΔΡΕΑ 262

ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 246

ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΚΥ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 231

ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ 204

ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 204

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 202

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 197

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 196

ΣΠΗΛΙΩΤΗ-ΣΤΑΜΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 177

ΠΑΟΛΙΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 176

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 172

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 169

ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 164

ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΚΙΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 163

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 155

ΔΡΙΒΗΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 145

ΣΟΥΓΛΕΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 145

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 144

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 142

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 141

ΚΟΥΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 138

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 134

ΚΑΤΣΑΡΑ ΟΛΓΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 119

ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 108

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 107

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 101

ΜΠΟΤΣΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑ 98

ΜΑΜΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 92

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 87

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 86

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 86

ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 78

ΚΑΠΟΥΣΤΣΙΚ-ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΤΣΕΣΛΑΒΑ ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ (ΞΕΝΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 74

ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 71

ΜΠΕΛΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 70

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 60

ΟΧΤΑΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 59

ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 56

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50

Ρίου

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 478

ΜΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ 374

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 203

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 125

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125

 

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